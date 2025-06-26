95% опрошенных венгров против вступления Украины в ЕС: у Орбана объявили результаты "референдума"

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты так называемого референдума по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% опрошенных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

"Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 по вступлению Украины в ЕС накануне саммита ЕС, который начнется в четверг. Премьер-министр заявил, что в целом проголосовало 2 млн 278 тыс человек. Из них 2 млн 168 тыс, или 95% тех, кто отдал свои голоса, проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

Также читайте: Орбан: НАТО не имеет дела до Украины. Моя задача - чтобы так и оставалось

Отмечается, что это "был не референдум, а опрос общественного мнения, подобный национальным консультациям, который не имеет обязательной юридической силы и может использоваться только как политический инструмент. Важный вопрос заключается в том, насколько достоверными могут быть данные о количестве респондентов и ответы "да/нет"".

Издание отмечает, что количество голосов и в целом результат голосования могут вызвать обоснованные сомнения, поскольку один человек может проголосовать дважды с разных адресов электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. В то же время он не смог ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, а затем в электронном виде. Представитель заявил, что онлайн-голоса составляют лишь около 10% от общего количества.

Читайте: Орбан - Зеленскому: Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Сам Виктор Орбан публично проголосовал против.

В свою очередь председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии провело "национальные консультации VOKS2025" по вступлению Украины в ЕС с откровенно манипулятивной целью и под давлением антиукраинской пропаганды.