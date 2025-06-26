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Новости Антиукраинская позиция Орбана Опрос в Венгрии
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95% опрошенных венгров против вступления Украины в ЕС: у Орбана объявили результаты "референдума"

Орбан о результатах опроса о вступлении Украины в ЕС

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты так называемого референдума по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% опрошенных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

"Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 по вступлению Украины в ЕС накануне саммита ЕС, который начнется в четверг. Премьер-министр заявил, что в целом проголосовало 2 млн 278 тыс человек. Из них 2 млн 168 тыс, или 95% тех, кто отдал свои голоса, проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

Также читайте: Орбан: НАТО не имеет дела до Украины. Моя задача - чтобы так и оставалось

Отмечается, что это "был не референдум, а опрос общественного мнения, подобный национальным консультациям, который не имеет обязательной юридической силы и может использоваться только как политический инструмент. Важный вопрос заключается в том, насколько достоверными могут быть данные о количестве респондентов и ответы "да/нет"".

Издание отмечает, что количество голосов и в целом результат голосования могут вызвать обоснованные сомнения, поскольку один человек может проголосовать дважды с разных адресов электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. В то же время он не смог ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, а затем в электронном виде. Представитель заявил, что онлайн-голоса составляют лишь около 10% от общего количества.

Читайте: Орбан - Зеленскому: Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз. Сам Виктор Орбан публично проголосовал против.

В свою очередь председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии провело "национальные консультации VOKS2025" по вступлению Украины в ЕС с откровенно манипулятивной целью и под давлением антиукраинской пропаганды.

Автор: 

Венгрия (2022) членство в ЕС (1078) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+17
Кому цікаві кривляння *********** шльондри.
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26.06.2025 12:50 Ответить
+17
Цікаво - а яка "легітимність" подібного "референдуму" для Брюсселя? Даний механізм у ЄС не передбачений...
Все простіше - Орбан робить народ Угорщини заложниками своєї політики... Тепер, коли від його уряду будуть вимагать підтримання вступу України до ЄС, він тупо, за кацапською "методою", буде кивать на цей "референдум": "Я не проти... Але народ Угорщини - "ПРОТИ" ...
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26.06.2025 12:50 Ответить
+17
ТРЕБА В НАС ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПРО ВИХІД УГОРЩИНИ З ЄС,А ЩЕ КРАЩЕ ВИХІД ЙОВБИКА ОРБАНА З ЦЬОГО СВІТУ НА ТОЙ
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26.06.2025 12:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То такі ж цифри, як за пуйла, бацьку й нашого..
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26.06.2025 12:47 Ответить
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26.06.2025 12:48 Ответить
А в нас по опитуваннях громадської думки - Орбан - представник нетрадиційної сексуальної орієнтації, яке правда не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент.
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26.06.2025 12:48 Ответить
Цікаво, а які результати будуть, якщо провести таке ж опитування серед громадян решти країн ЄС стосовно доцільності залишення Угорщини у його складі?
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26.06.2025 12:48 Ответить
Кому цікаві кривляння *********** шльондри.
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26.06.2025 12:50 Ответить
Цікаво - а яка "легітимність" подібного "референдуму" для Брюсселя? Даний механізм у ЄС не передбачений...
Все простіше - Орбан робить народ Угорщини заложниками своєї політики... Тепер, коли від його уряду будуть вимагать підтримання вступу України до ЄС, він тупо, за кацапською "методою", буде кивать на цей "референдум": "Я не проти... Але народ Угорщини - "ПРОТИ" ...
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26.06.2025 12:50 Ответить
ЕС дає не меньше 13 мільярдів Ойро ( € ) щороку! Це тільки прямі дотації. Фактично утримує їх, але орбаноїди ставлять умови, блокують політику ЕС! Це абсурд!!
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26.06.2025 12:55 Ответить
Насколько помню по последним данным у мадьяр самая отсталая экономика в ЕС,
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26.06.2025 12:57 Ответить
Завжди була. Я взагалі не розумію, як їх прийняли..вони вступали туди тільки через дотації.
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26.06.2025 13:10 Ответить
Зазначається, що це "був не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент. Джерело: https://censor.net/ua/n3560065
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26.06.2025 13:24 Ответить
Я знаю... Це - звичайне маніпулювання громадською думкою... Але він робить угорців своїми "подєльніками"...
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26.06.2025 14:09 Ответить
Саме так. Це колективний угорський Орбан. Його вибрали угри, як втілення власних прагнень, поглядів і фантазій про "Велику Угорщину".
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26.06.2025 14:14 Ответить
І що з того? Єврокомісія просто припинить всі дотації і народ на другий день цю жабу сам винесе!
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26.06.2025 14:13 Ответить
Проблема в тому, що "Єврокомісія" - це і Угорщина також... І якщо не вдасться паралізувать її голос там - це буде "пук у калюжу"...
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26.06.2025 14:43 Ответить
19 млрд вже заблокували. Далі буде...
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26.06.2025 23:46 Ответить
Vopros pocemu dlai ES vazna mnenije kakoj ta ubogoj Vengriji ili takoj ze Slovakiji?
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26.06.2025 12:51 Ответить
Тому шо мудьярськи йуобіки ******* як і сербська радикална странка-засранка.
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26.06.2025 13:17 Ответить
Тому що коли розроблялися статутні документи ЄС, не враховували, що туди колись потралять країни з корумпованими "птєнцами масковскага гнезда"... Тому зробили голосування одностайним, а не "технічною більшістю" , коли меншість повинна буде погоджуваться з думкою більшості...
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26.06.2025 14:47 Ответить
Най би ото перевірити - чи не той у нього рейтинг як у чаушеску - незадовго до втечі і капуту рейтинг доповідали, шо чи то 90 чи то 95 %
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26.06.2025 12:53 Ответить
Так він не встиг втекти)) біля туалету розтріляли..
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26.06.2025 13:14 Ответить
ТРЕБА В НАС ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПРО ВИХІД УГОРЩИНИ З ЄС,А ЩЕ КРАЩЕ ВИХІД ЙОВБИКА ОРБАНА З ЦЬОГО СВІТУ НА ТОЙ
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26.06.2025 12:54 Ответить
От про відхід Уйобрана на той світ,точно треба!!
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26.06.2025 19:45 Ответить
Ну це, по перше, не референдум, а по друге - 29% відсотків виборців взяли участь в опитуванні, що є повним провалом для Орбана, бо будь хто може впевнено стверджувати, що 71% виборців, або за вступ України в ЄС, або вони, принаймі, не проти.
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26.06.2025 13:03 Ответить
жаба вже відчуває,що на наступних виборах "пролітає зі свистом" і просто не знає куди і за що кидатися,ну і звичайно грошенята від ху#ла відробляти треба.
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26.06.2025 13:07 Ответить
Пришлая югорська жаба знов шось квакає на березі Дунаю.
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26.06.2025 13:08 Ответить
Класична маніпуляція, на кшталт:
Чи вважаєте ви, що у гомосексуальних відносинах Віктор Орбан є пасивним партнером?
Так/Ні.
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26.06.2025 13:11 Ответить
Так.
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26.06.2025 13:18 Ответить
Ху...ло 2, .....мені потоку як голосували, головне як я підрахував
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26.06.2025 13:15 Ответить
А как иначе КОМПЬЮТЕР ВЗЛОМАЛИ!По сути это не им решать!А по другой сути небыть Украине в ЕС!Война Коррупция!!!
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26.06.2025 13:20 Ответить
У Орбана тоже есть Дія для голосования?
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26.06.2025 13:22 Ответить
Референдум, справа дуже серйозна, а що кажуть міжнародні наглядачі???
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26.06.2025 13:23 Ответить
От ї....ча циганва! Самі весь час на ..підсосі,.у ЄС,ще й права качають! Треба просити НАТО,щоб на місяць призупинили дію 5-ї статті для цього непотрібу.Думаю 3-4 бригади і місяць часу вистачить,щоб привести до тями цю сволоту.! Мало їх у 56-му совіти пи.......ли
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26.06.2025 13:24 Ответить
Коли орбанів брали в ЄС то ЄС теж опитували?
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26.06.2025 13:29 Ответить
Опитані угорці:
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26.06.2025 13:42 Ответить
100% німців були проти вступу угорщини в ЄС і нічого взяли, так шо орбан може йти на йух
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26.06.2025 14:01 Ответить
Треба угорців опитати про їх підтримку Кім Чин Іна та путлєра....
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26.06.2025 14:12 Ответить
нашому МЗС потрібно детальніше розібратися в такій суцільній ненависті до нас мадяр. Хочу знати чи це вони тому що самі по собі такі скаженні чи це ми десь сильно накосячили.
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26.06.2025 14:23 Ответить
Не ототожнюйте режим Орбана з настроями всіх мадяр !
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26.06.2025 14:47 Ответить
Дуже схоже на рейтинги путлєра. І на агонію орбанівського режиму!
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26.06.2025 14:33 Ответить
Мадяри прогуляли такі уроки з історії власної країни
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26.06.2025 14:37 Ответить
Щось дуже нагадує путінські референдуми ,до речі а чому це угорців це хвилює ,може краще Угорщині хай залишити ЄС ,адже орбан як і його кліка все роблять на догоду світового терориста.
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26.06.2025 14:44 Ответить
З березня по квітень опозиційна партія Тиса вже проводила своє голосування . Там був зовсім протилежний результат .
Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Майже 60% респондентів підтримали Україну. Про це https://karpathir.com/2025/04/13/magyar-peter-igeretet-tett-arra-hogy-tamogatni-fogjak-ukrajna-eu-csatlakozasat/ повідомляє KarpatHir.
В опитування "Голос нації" взяли участь понад 1,1 млн людей. Анкета містила 13 питань, з яких лише пункт про Україну не стосувався внутрішньої політики Угорщини.

До речі про рейтинги угорських партій - Опозиційна Тиса випереджає провладну Федес вже на 15 % . І рейтинг її зростає і далі . Орбан досиджує у своєму кріслі останній рік .
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26.06.2025 14:54 Ответить
Слабовато, могли б намалювати 99,9 %.
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26.06.2025 14:56 Ответить
цей орбан - достатньо "принципова та чесна" хвойда *****, відро***є усе до устаннього ру-***..
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26.06.2025 15:05 Ответить
 
 