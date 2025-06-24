Венгрия манипулирует общественным мнением относительно вступления Украины в ЕС, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии провело "национальные консультации VOKS2025" по вступлению Украины в ЕС с откровенно манипулятивной целью и под давлением антиукраинской пропаганды.

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, результаты консультаций официально еще не обнародованы, однако сам процесс был направлен на достижение выгодного для правительства Орбана результата. В МИД подчеркнули, что кампания сопровождалась нагнетанием безосновательной вражды к Украине, а чиновники придумывали "несуществующие угрозы" для запугивания.

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"Настоящая цель этой "антиукраинской истерии" заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на "мнимого внешнего врага", - отметили в министерстве.

МИД также обратил внимание, что если Будапешт действительно имеет предостережения относительно евроинтеграции Украины, то открытие переговоров о вступлении могло бы стать площадкой для их урегулирования.

"Мы уважаем тех венгров, которые приняли в них участие, включая тех, кто имеет мнение, которое не совпадает с нашим. Мы готовы слышать их предостережения и разъяснять нашу позицию", - говорится в заявлении.

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