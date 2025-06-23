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Новости Санкции против России
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Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

сійярто

Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сийярто, решение принято в ответ на намерения ЕС постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей. Он подчеркнул, что запрет на покупку дешевого российского газа и нефти является неприемлемым для его страны.

"Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали это раньше", - заявил глава венгерского МИД.

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Автор: 

Венгрия (2021) санкции (11569) Словакия (1008) Сийярто Петер (333)


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Топ комментарии
+18
А їх карликові країни завжди входили в Історію як союзники або посібники різного непотрибу. Гітлерівськой Німетчини сралінського СРСР, зараз рашистсько-путінський Параші тощо. А Угорщину навіть радянська окупація не змінила. Мразота завжди тягнется до мразоти бо подібне тягнется до подібного
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23.06.2025 15:20 Ответить
+16
Браво. Ваші імена війдуть в історію - як ганьба..
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23.06.2025 15:11 Ответить
+13
Четвертий рік повномасштабки, дванадцятий рік в цілому росіяни ведуть вбивчу, жахливу війну проти України та українців. В центрі ЄС сидять відкриті промосковські щури і Європа робить вигляд, що все ок, нічого страшного. Я ох*їваю з них не менше ніж від самих орбанів та сіярт.... П*здос....
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23.06.2025 15:16 Ответить
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Браво. Ваші імена війдуть в історію - як ганьба..
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23.06.2025 15:11 Ответить
Краще б як сенсаційний випадок мерзотників що захлинулись до смерті власним лайном. 🤢
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23.06.2025 15:16 Ответить
А їх карликові країни завжди входили в Історію як союзники або посібники різного непотрибу. Гітлерівськой Німетчини сралінського СРСР, зараз рашистсько-путінський Параші тощо. А Угорщину навіть радянська окупація не змінила. Мразота завжди тягнется до мразоти бо подібне тягнется до подібного
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23.06.2025 15:20 Ответить
Дуже кориснi для ЄС органiзми...Є на кого стрiлки перевести...
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23.06.2025 15:15 Ответить
От тепер й буде видно наміри КОАЛІЦІЇ РІШУЧИХ ЛІДЕРІВ ЄС - альоо, ми давно не чули про них...
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23.06.2025 15:17 Ответить
Та рішучі вже здулися. Виявилися пустишками-піздаболами, які "пред'явили ***** ультиматум", і... Обісралися, коли він їх послав.
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23.06.2025 15:24 Ответить
Український народ незлостивий, він готовий був пробачити і пробачати тих, хто його знищував, чи допомагав знищувати, щось мені не хочеться пробачати ні угорців,ні словаків, може я неправильний українець?
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23.06.2025 15:15 Ответить
Як то кажуть, незлостиві..але хату спалимо.

Прийде час, нагадаємо все.
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23.06.2025 15:28 Ответить
Словаччина дійсно є нетто-реципієнтом в межах ЄС: вона отримує більше коштів, ніж вносить у бюджет Євросоюзу - і робить це вже не один рік поспіль

У рамках багаторічної фінансової рамки 2021-2027 Словаччина має отримати близько €12,8 млрд від ЄС на розвиток - це приблизно €1,8 млрд на рік .

Очікуване загальне річне ВВП Словаччини - близько €100 млрд. Таким чином:

€1,8 млрд складають приблизно 1,8 % від ВВП щороку.

Якщо порівнювати з держбюджетом (витрати ≈ 42 % від ВВП або ≈ €42 млрд щорічно) - то щорічна підтримка від ЄС еквівалентна близько 4-5 % бюджетних витрат .

Загалом, 80 % державних інвестицій у Словаччині фінансуються саме з коштів ЄС .

🧮 Короткий висновок

ЄС вкладає в річний бюджет Словаччини приблизно 1,8 % ВВП - або 4-5 % державних витрат.

До 80 % усіх державних інвестицій реалізуються саме через ці кошти.

Фактично Словаччина - відкрито залежна від Євросоюзу, а не від Росії - у фінансовому розумінні.
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23.06.2025 15:15 Ответить
Четвертий рік повномасштабки, дванадцятий рік в цілому росіяни ведуть вбивчу, жахливу війну проти України та українців. В центрі ЄС сидять відкриті промосковські щури і Європа робить вигляд, що все ок, нічого страшного. Я ох*їваю з них не менше ніж від самих орбанів та сіярт.... П*здос....
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23.06.2025 15:16 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/18476 Володимир Омелян:
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.
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23.06.2025 15:18 Ответить
Лол, кацапи вже відкрито харкають в обличча Заходу. Ну подивимося, що вони зроблять.
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23.06.2025 15:27 Ответить
Що нам заважає атакувати військові кораблі орків морскими дронами, на любій яхті можна вантаж доставити то міжнародні води. Вони нічим не захищені на від міну від Новоросійська.

Я вже не кажу що Україна заплатила за 2 корвети 800 млн дол., які стоять в Турції і проїдають немалі гроші.
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23.06.2025 15:36 Ответить
А що всі очікували від друзів путлєра??? В ЄС треба змінювати голосування, і розглядати тип покарання країн які себе поводять як хмари!!!
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23.06.2025 15:19 Ответить
До речі, як там Унеча поживає? Малюк, га?
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23.06.2025 15:19 Ответить
Я вас запевняю, в Євросоюзі вистачає лайна, яке типу за введення цих санкцій, але таємно дуже хочуть цього блокування.
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23.06.2025 15:22 Ответить
До речі, є рішення Європарламенту про санкції.
Якщо рішення Європарламенту через таких зрадників не виконується - то чи не пора застосувати проти них санкції?
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23.06.2025 15:29 Ответить
А споримо підарок, що Ви скоріще за щоку візьмете, ніж санкції заблокуєте?
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23.06.2025 15:35 Ответить
От навіщо Ви таке пишите? Бравурний кацапотюряжний сленг.
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23.06.2025 16:35 Ответить
Цих вуиродків треба прямо називати це вороги ,а тим часом територією України йде нафтопровід в Угорщину де рашисти щорічно заробляють понад 7 мільярда доларів ,це 5% військового бюджету рф ,то є в нас є влада чи ні ?
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23.06.2025 15:37 Ответить
Ураааааа!!!!! Накінець то потужно Європа наложила санкцій!!!! Пізда русні.
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23.06.2025 15:47 Ответить
Не заблокуют, кожен раз грозяться!
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23.06.2025 16:07 Ответить
Ой ладно. Як дійде справа до бабла ЄС для них, то погодяться та ще й відсмокчуть.
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23.06.2025 16:15 Ответить
Мабуть грошики від ху...ла прийшли
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23.06.2025 17:29 Ответить
 
 