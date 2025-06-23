Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сийярто, решение принято в ответ на намерения ЕС постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей. Он подчеркнул, что запрет на покупку дешевого российского газа и нефти является неприемлемым для его страны.

"Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали это раньше", - заявил глава венгерского МИД.

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