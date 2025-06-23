2 958 24
Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто
Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сийярто, решение принято в ответ на намерения ЕС постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей. Он подчеркнул, что запрет на покупку дешевого российского газа и нефти является неприемлемым для его страны.
"Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали это раньше", - заявил глава венгерского МИД.
Топ комментарии
+18 Старый зольдат
показать весь комментарий23.06.2025 15:20 Ответить Ссылка
+16 Марина #594701
показать весь комментарий23.06.2025 15:11 Ответить Ссылка
+13 Олександр Томах
показать весь комментарий23.06.2025 15:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прийде час, нагадаємо все.
У рамках багаторічної фінансової рамки 2021-2027 Словаччина має отримати близько €12,8 млрд від ЄС на розвиток - це приблизно €1,8 млрд на рік .
Очікуване загальне річне ВВП Словаччини - близько €100 млрд. Таким чином:
€1,8 млрд складають приблизно 1,8 % від ВВП щороку.
Якщо порівнювати з держбюджетом (витрати ≈ 42 % від ВВП або ≈ €42 млрд щорічно) - то щорічна підтримка від ЄС еквівалентна близько 4-5 % бюджетних витрат .
Загалом, 80 % державних інвестицій у Словаччині фінансуються саме з коштів ЄС .
🧮 Короткий висновок
ЄС вкладає в річний бюджет Словаччини приблизно 1,8 % ВВП - або 4-5 % державних витрат.
До 80 % усіх державних інвестицій реалізуються саме через ці кошти.
Фактично Словаччина - відкрито залежна від Євросоюзу, а не від Росії - у фінансовому розумінні.
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.
Я вже не кажу що Україна заплатила за 2 корвети 800 млн дол., які стоять в Турції і проїдають немалі гроші.
Якщо рішення Європарламенту через таких зрадників не виконується - то чи не пора застосувати проти них санкції?