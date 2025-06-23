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Угорщина та Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто
Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сійярто, рішення ухвалене у відповідь на наміри ЄС поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Він підкреслив, що заборона на купівлю дешевого російського газу та нафти є неприйнятною для його країни.
"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше", - заявив глава угорського МЗС.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар23.06.2025 15:20 Відповісти Посилання
+16 Марина #594701
показати весь коментар23.06.2025 15:11 Відповісти Посилання
+13 Олександр Томах
показати весь коментар23.06.2025 15:16 Відповісти Посилання
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Прийде час, нагадаємо все.
У рамках багаторічної фінансової рамки 2021-2027 Словаччина має отримати близько €12,8 млрд від ЄС на розвиток - це приблизно €1,8 млрд на рік .
Очікуване загальне річне ВВП Словаччини - близько €100 млрд. Таким чином:
€1,8 млрд складають приблизно 1,8 % від ВВП щороку.
Якщо порівнювати з держбюджетом (витрати ≈ 42 % від ВВП або ≈ €42 млрд щорічно) - то щорічна підтримка від ЄС еквівалентна близько 4-5 % бюджетних витрат .
Загалом, 80 % державних інвестицій у Словаччині фінансуються саме з коштів ЄС .
🧮 Короткий висновок
ЄС вкладає в річний бюджет Словаччини приблизно 1,8 % ВВП - або 4-5 % державних витрат.
До 80 % усіх державних інвестицій реалізуються саме через ці кошти.
Фактично Словаччина - відкрито залежна від Євросоюзу, а не від Росії - у фінансовому розумінні.
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.
Я вже не кажу що Україна заплатила за 2 корвети 800 млн дол., які стоять в Турції і проїдають немалі гроші.
Якщо рішення Європарламенту через таких зрадників не виконується - то чи не пора застосувати проти них санкції?