Угорщина та Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сійярто, рішення ухвалене у відповідь на наміри ЄС поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Він підкреслив, що заборона на купівлю дешевого російського газу та нафти є неприйнятною для його країни.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше", - заявив глава угорського МЗС.

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