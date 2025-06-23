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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина та Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

сійярто

Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сійярто, рішення ухвалене у відповідь на наміри ЄС поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Він підкреслив, що заборона на купівлю дешевого російського газу та нафти є неприйнятною для його країни.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше", - заявив глава угорського МЗС.

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Автор: 

Угорщина (2360) санкції (12261) Словаччина (1135) Сійярто Петер (368)


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Топ коментарі
+18
А їх карликові країни завжди входили в Історію як союзники або посібники різного непотрибу. Гітлерівськой Німетчини сралінського СРСР, зараз рашистсько-путінський Параші тощо. А Угорщину навіть радянська окупація не змінила. Мразота завжди тягнется до мразоти бо подібне тягнется до подібного
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23.06.2025 15:20 Відповісти
+16
Браво. Ваші імена війдуть в історію - як ганьба..
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23.06.2025 15:11 Відповісти
+13
Четвертий рік повномасштабки, дванадцятий рік в цілому росіяни ведуть вбивчу, жахливу війну проти України та українців. В центрі ЄС сидять відкриті промосковські щури і Європа робить вигляд, що все ок, нічого страшного. Я ох*їваю з них не менше ніж від самих орбанів та сіярт.... П*здос....
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23.06.2025 15:16 Відповісти
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Браво. Ваші імена війдуть в історію - як ганьба..
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23.06.2025 15:11 Відповісти
Краще б як сенсаційний випадок мерзотників що захлинулись до смерті власним лайном. 🤢
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23.06.2025 15:16 Відповісти
А їх карликові країни завжди входили в Історію як союзники або посібники різного непотрибу. Гітлерівськой Німетчини сралінського СРСР, зараз рашистсько-путінський Параші тощо. А Угорщину навіть радянська окупація не змінила. Мразота завжди тягнется до мразоти бо подібне тягнется до подібного
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23.06.2025 15:20 Відповісти
Дуже кориснi для ЄС органiзми...Є на кого стрiлки перевести...
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23.06.2025 15:15 Відповісти
От тепер й буде видно наміри КОАЛІЦІЇ РІШУЧИХ ЛІДЕРІВ ЄС - альоо, ми давно не чули про них...
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23.06.2025 15:17 Відповісти
Та рішучі вже здулися. Виявилися пустишками-піздаболами, які "пред'явили ***** ультиматум", і... Обісралися, коли він їх послав.
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23.06.2025 15:24 Відповісти
Український народ незлостивий, він готовий був пробачити і пробачати тих, хто його знищував, чи допомагав знищувати, щось мені не хочеться пробачати ні угорців,ні словаків, може я неправильний українець?
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23.06.2025 15:15 Відповісти
Як то кажуть, незлостиві..але хату спалимо.

Прийде час, нагадаємо все.
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23.06.2025 15:28 Відповісти
Словаччина дійсно є нетто-реципієнтом в межах ЄС: вона отримує більше коштів, ніж вносить у бюджет Євросоюзу - і робить це вже не один рік поспіль

У рамках багаторічної фінансової рамки 2021-2027 Словаччина має отримати близько €12,8 млрд від ЄС на розвиток - це приблизно €1,8 млрд на рік .

Очікуване загальне річне ВВП Словаччини - близько €100 млрд. Таким чином:

€1,8 млрд складають приблизно 1,8 % від ВВП щороку.

Якщо порівнювати з держбюджетом (витрати ≈ 42 % від ВВП або ≈ €42 млрд щорічно) - то щорічна підтримка від ЄС еквівалентна близько 4-5 % бюджетних витрат .

Загалом, 80 % державних інвестицій у Словаччині фінансуються саме з коштів ЄС .

🧮 Короткий висновок

ЄС вкладає в річний бюджет Словаччини приблизно 1,8 % ВВП - або 4-5 % державних витрат.

До 80 % усіх державних інвестицій реалізуються саме через ці кошти.

Фактично Словаччина - відкрито залежна від Євросоюзу, а не від Росії - у фінансовому розумінні.
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23.06.2025 15:15 Відповісти
Четвертий рік повномасштабки, дванадцятий рік в цілому росіяни ведуть вбивчу, жахливу війну проти України та українців. В центрі ЄС сидять відкриті промосковські щури і Європа робить вигляд, що все ок, нічого страшного. Я ох*їваю з них не менше ніж від самих орбанів та сіярт.... П*здос....
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23.06.2025 15:16 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/18476 Володимир Омелян:
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.
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23.06.2025 15:18 Відповісти
Лол, кацапи вже відкрито харкають в обличча Заходу. Ну подивимося, що вони зроблять.
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23.06.2025 15:27 Відповісти
Що нам заважає атакувати військові кораблі орків морскими дронами, на любій яхті можна вантаж доставити то міжнародні води. Вони нічим не захищені на від міну від Новоросійська.

Я вже не кажу що Україна заплатила за 2 корвети 800 млн дол., які стоять в Турції і проїдають немалі гроші.
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23.06.2025 15:36 Відповісти
А що всі очікували від друзів путлєра??? В ЄС треба змінювати голосування, і розглядати тип покарання країн які себе поводять як хмари!!!
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23.06.2025 15:19 Відповісти
До речі, як там Унеча поживає? Малюк, га?
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23.06.2025 15:19 Відповісти
Я вас запевняю, в Євросоюзі вистачає лайна, яке типу за введення цих санкцій, але таємно дуже хочуть цього блокування.
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23.06.2025 15:22 Відповісти
До речі, є рішення Європарламенту про санкції.
Якщо рішення Європарламенту через таких зрадників не виконується - то чи не пора застосувати проти них санкції?
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23.06.2025 15:29 Відповісти
А споримо підарок, що Ви скоріще за щоку візьмете, ніж санкції заблокуєте?
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23.06.2025 15:35 Відповісти
От навіщо Ви таке пишите? Бравурний кацапотюряжний сленг.
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23.06.2025 16:35 Відповісти
Цих вуиродків треба прямо називати це вороги ,а тим часом територією України йде нафтопровід в Угорщину де рашисти щорічно заробляють понад 7 мільярда доларів ,це 5% військового бюджету рф ,то є в нас є влада чи ні ?
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23.06.2025 15:37 Відповісти
Ураааааа!!!!! Накінець то потужно Європа наложила санкцій!!!! Пізда русні.
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23.06.2025 15:47 Відповісти
Не заблокуют, кожен раз грозяться!
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23.06.2025 16:07 Відповісти
Ой ладно. Як дійде справа до бабла ЄС для них, то погодяться та ще й відсмокчуть.
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23.06.2025 16:15 Відповісти
Мабуть грошики від ху...ла прийшли
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23.06.2025 17:29 Відповісти
 
 