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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Угорщина маніпулює суспільною думкою щодо вступу України до ЄС, - МЗС

МЗС закликає світ відреагувати на порушення релігійної свободи Росією

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уряд Угорщини провів "національні консультації VOKS2025" щодо вступу України до ЄС із відверто маніпулятивною метою та під тиском антиукраїнської пропаганди.

Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, результати консультацій офіційно ще не оприлюднені, однак сам процес був спрямований на досягнення вигідного для уряду Орбана результату. У МЗС наголосили, що кампанія супроводжувалась нагнітанням безпідставної ворожнечі до України, а урядовці вигадували "неіснуючі загрози" для залякування.

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"Справжня мета цієї "антиукраїнської істерії" полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на "уявного зовнішнього ворога", - зазначили в міністерстві.

МЗС також звернуло увагу, що якщо Будапешт дійсно має застереження щодо євроінтеграції України, то відкриття переговорів про вступ могло б стати майданчиком для їх врегулювання.

"Ми поважаємо тих угорців, які взяли в них участь, включно з тими, хто має думку, яка не збігається з нашою. Ми готові чути їхні застереження та розʼяснювати нашу позицію", - йдеться у заяві.

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Угорщина (2360) МЗС (4202) членство в ЄС (1318)


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ТЕЖ МЕНІ НОВИНА. Орбан це бандит куплений за млн евро. А що ще головне бандин без жодних стоперів.
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24.06.2025 15:04 Відповісти
 
 