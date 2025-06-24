Угорщина маніпулює суспільною думкою щодо вступу України до ЄС, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уряд Угорщини провів "національні консультації VOKS2025" щодо вступу України до ЄС із відверто маніпулятивною метою та під тиском антиукраїнської пропаганди.

Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, результати консультацій офіційно ще не оприлюднені, однак сам процес був спрямований на досягнення вигідного для уряду Орбана результату. У МЗС наголосили, що кампанія супроводжувалась нагнітанням безпідставної ворожнечі до України, а урядовці вигадували "неіснуючі загрози" для залякування.

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"Справжня мета цієї "антиукраїнської істерії" полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на "уявного зовнішнього ворога", - зазначили в міністерстві.

МЗС також звернуло увагу, що якщо Будапешт дійсно має застереження щодо євроінтеграції України, то відкриття переговорів про вступ могло б стати майданчиком для їх врегулювання.

"Ми поважаємо тих угорців, які взяли в них участь, включно з тими, хто має думку, яка не збігається з нашою. Ми готові чути їхні застереження та розʼяснювати нашу позицію", - йдеться у заяві.

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