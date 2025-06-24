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Новини Іран атакував бази США
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МЗС України засудило ракетний удар Ірану по авіабазі в Катарі, нагадавши, що Тегеран тісно співпрацює з РФ

Україна відреагувала на атаки Ірану по території Катару

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, завданий Іраном по території Катару, зокрема по базі Аль Удейд - одному з ключових елементів регіональної безпеки.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що "напад був здійснений відразу після "поглиблених консультацій" представника іранського режиму з його покровителями і подбурювачами у Москві".

"Іранський режим тісно співпрацює з Російською Федерацією та надає їй військово-технічну підтримку у її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу", - сказано в повідомленні.

У МЗС закликали іранську сторону схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобов`язань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження.

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"Висловлюємо свою повну солідарність із урядом та дружнім народом Катару у час випробувань", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.

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Іран (2297) Катар (257) МЗС (4202) атака (398)


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Он яке потужне в нас.МЗС!
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24.06.2025 05:13 Відповісти
Та я в загалі у шоці, як того олігофрена можна було поставити очільником МЗС...хоча, згідно концепції - всі ми припізденти..
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24.06.2025 05:45 Відповісти
Не всі.
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24.06.2025 05:51 Відповісти
Надо же Трампу подлизать.
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24.06.2025 08:58 Відповісти
 
 