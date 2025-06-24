МЗС України засудило ракетний удар Ірану по авіабазі в Катарі, нагадавши, що Тегеран тісно співпрацює з РФ
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, завданий Іраном по території Катару, зокрема по базі Аль Удейд - одному з ключових елементів регіональної безпеки.
Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві зазначили, що "напад був здійснений відразу після "поглиблених консультацій" представника іранського режиму з його покровителями і подбурювачами у Москві".
"Іранський режим тісно співпрацює з Російською Федерацією та надає їй військово-технічну підтримку у її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу", - сказано в повідомленні.
У МЗС закликали іранську сторону схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобов`язань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження.
"Висловлюємо свою повну солідарність із урядом та дружнім народом Катару у час випробувань", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.
Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.
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