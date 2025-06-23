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Новини Іран атакував бази США
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У Пентагоні підтвердили удар Ірану по американській базі в Катарі: інформації про постраждалих немає

атака на базу США

Американська авіабаза Аль-Удейд в Катарі була атакована балістичними ракетами малої та середньої дальності, випущеними з Ірану.

Про це в коментарі CNN заявив чиновник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі немає повідомлень про жертви серед американців. Ми уважно стежимо за ситуацією і надамо додаткову інформацію, коли вона стане доступною", - сказав представник оборонного відомства США.

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Читайте також: Катар залишає за собою право відповісти на "зухвалий" удар Ірану по базі США, - МЗС країни

Автор: 

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23.06.2025 21:55 Відповісти
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23.06.2025 21:57 Відповісти
Як ми сприймаємо інформацію про те, що робиться на ближньому сході? *****!!!! Так саме і відносяться до того, що робиться у нас!!!!!!!
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23.06.2025 22:06 Відповісти
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23.06.2025 22:14 Відповісти
Разом з цим обвалилася ціна на нафту . Брент вже 70 .
Це значить від США атвєтки не буде .
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23.06.2025 22:17 Відповісти
 
 