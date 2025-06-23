1 835 5
У Пентагоні підтвердили удар Ірану по американській базі в Катарі: інформації про постраждалих немає
Американська авіабаза Аль-Удейд в Катарі була атакована балістичними ракетами малої та середньої дальності, випущеними з Ірану.
Про це в коментарі CNN заявив чиновник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наразі немає повідомлень про жертви серед американців. Ми уважно стежимо за ситуацією і надамо додаткову інформацію, коли вона стане доступною", - сказав представник оборонного відомства США.
Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це значить від США атвєтки не буде .