У Пентагоні підтвердили удар Ірану по американській базі в Катарі: інформації про постраждалих немає

Американська авіабаза Аль-Удейд в Катарі була атакована балістичними ракетами малої та середньої дальності, випущеними з Ірану.

Про це в коментарі CNN заявив чиновник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі немає повідомлень про жертви серед американців. Ми уважно стежимо за ситуацією і надамо додаткову інформацію, коли вона стане доступною", - сказав представник оборонного відомства США.

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Читайте також: Катар залишає за собою право відповісти на "зухвалий" удар Ірану по базі США, - МЗС країни