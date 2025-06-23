В Пентагоне подтвердили удар Ирана по американской базе в Катаре: информации о пострадавших нет

Американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре была атакована баллистическими ракетами малой и средней дальности, выпущенными из Ирана.

Об этом в комментарии CNN заявил чиновник Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока нет сообщений о жертвах среди американцев. Мы внимательно следим за ситуацией и предоставим дополнительную информацию, когда она станет доступной", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

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