Иран запустил баллистические ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. ВИДЕО
В понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
"Белый дом и Министерство обороны знают о потенциальных угрозах для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома.
Агентство Reuters пишет, что в столице Катара городе Доха слышны взрывы.
Трамп должен был встретиться со своей командой по национальной безопасности в 13:00 по восточному времени в Белом доме, чтобы обсудить угрозу.
Трамп ранее предупредил, что любой ответ "встретит гораздо большую силу, чем та, которую мы видели" во время военного удара США по трем иранским ядерным объектам в выходные.
Израильский чиновник сообщил Axios, что Иран также запустил ракеты по американской базе в Ираке.
На американской базе "Айн-Аль-Асад" в Ираке активировали систему ПВО из-за угрозы возможного удара.
Перед этим Катар объявил о временном закрытии своего воздушного пространства из-за роста напряженности в регионе. Министерство иностранных дел Катара заявило, что закрытие является частью более широкого комплекса мер предосторожности.
Авиабаза Аль-Удейд в Катаре является крупнейшей военной базой США в регионе. В течение последних недель многие самолеты и персонал базы были эвакуированы.
США, Великобритания и Китай выпустили в понедельник предупреждения, в которых советовали своим гражданам в Катаре оставаться в укрытиях в качестве меры предосторожности.
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А Ірану тепер точно пізда.
«Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»?
https://youtu.be/blQ8qnautaU
"Договорняковий" удар по евакуйованій американській базі.
Ох уж ті американці - мастери зберігати терористам обличчя.
Make America Great AgainKeep Making America Even Shittier Day-By-Day
З іншого боку, а коли США востаннє були великими? Коли при Буші молодшому дозволили #уйлу напасти на Грузію? До речі, пламєнний прівєт всім кремлядським ботам-куєсосам, які казали, що то Обама винен - перевірте дати, падли.
Пісець іранській фанатичній піздерації.
Поздоровляю друзяк азербайжанців.
Схоже до Азербайжану прибуло територій з азербайжанцями.