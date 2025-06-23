РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5534 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану Иран атаковал базы США
18 388 120

Иран запустил баллистические ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. ВИДЕО

В понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

"Белый дом и Министерство обороны знают о потенциальных угрозах для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома.

Агентство Reuters пишет, что в столице Катара городе Доха слышны взрывы.

Трамп должен был встретиться со своей командой по национальной безопасности в 13:00 по восточному времени в Белом доме, чтобы обсудить угрозу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары США по Ирану не нарушили международного права, - Рютте

Трамп ранее предупредил, что любой ответ "встретит гораздо большую силу, чем та, которую мы видели" во время военного удара США по трем иранским ядерным объектам в выходные.

Израильский чиновник сообщил Axios, что Иран также запустил ракеты по американской базе в Ираке.

На американской базе "Айн-Аль-Асад" в Ираке активировали систему ПВО из-за угрозы возможного удара.

Перед этим Катар объявил о временном закрытии своего воздушного пространства из-за роста напряженности в регионе. Министерство иностранных дел Катара заявило, что закрытие является частью более широкого комплекса мер предосторожности.

Читайте также: США ожидают "возмездия" от Ирана за американские удары в ближайшие два дня, - Reuters

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре является крупнейшей военной базой США в регионе. В течение последних недель многие самолеты и персонал базы были эвакуированы.

США, Великобритания и Китай выпустили в понедельник предупреждения, в которых советовали своим гражданам в Катаре оставаться в укрытиях в качестве меры предосторожности.

Автор: 

Ирак (313) Иран (2043) Катар (142) США (27325)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Рушникоголові дикуни! Як ці середньовічні аятолли можуть мати балістику та гіперзвук, а продвінутий Ермак з вищою освітою та його секретар Зельонський - ні.....
показать весь комментарий
23.06.2025 20:03 Ответить
+16
А іранці то не сцикуни...
показать весь комментарий
23.06.2025 20:12 Ответить
+16
Не факт. Рудий дебіл нездатний на самостійні та продумані кроки. Про його команду - я взагалі мовчу. Чимось нашу нагадує
показать весь комментарий
23.06.2025 20:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Особливо цікаво бачити як мудрий український нарід що з гавканням почав захищати Іранських терористів.

А Ірану тепер точно пізда.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:04 Ответить
На то він і мудрий, що розуміє що насправді відбувається, а не піддакує світовим ЗМІ. Хто хто , а Українці знають що таке ракетні атаки , бо хворому на голову сусіду померещились нацисти чи ядерна бомба.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:21 Ответить
Для тебе дебілки пояснюю, у Іран справді була програма створення ядерної бомби на відміну від України. І нікому нічого не померещилося.
показать весь комментарий
24.06.2025 08:46 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122269/turetskie-elity-schitayut-vrazhdu-mezhdu-iranom-i-izrailem-srezhissirovannym-spektaklem.shtml Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем - Kavkazcenter.com

«Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»?
https://youtu.be/blQ8qnautaU
показать весь комментарий
24.06.2025 11:58 Ответить
Чергова шиза
показать весь комментарий
24.06.2025 13:01 Ответить
> влада Ірану заявила, що попередила Катар про підготовлюваний ракетний удар, щоб уникнути зайвих жертв

"Договорняковий" удар по евакуйованій американській базі.
Ох уж ті американці - мастери зберігати терористам обличчя.
Make America Great Again Keep Making America Even Shittier Day-By-Day
З іншого боку, а коли США востаннє були великими? Коли при Буші молодшому дозволили #уйлу напасти на Грузію? До речі, пламєнний прівєт всім кремлядським ботам-куєсосам, які казали, що то Обама винен - перевірте дати, падли.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:05 Ответить
Хйло это хйло у него натура такая, и шесть дней это не три года и превентивная эвакуация посольства Байденом (или сдача Крыма с подачи "западных партнеров" под чутким руководством Обамы)
показать весь комментарий
23.06.2025 22:34 Ответить
Жалкие обезьяны. Америка вбомбит их в каменный век.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:08 Ответить
В'єтнам вбомбила ?
показать весь комментарий
23.06.2025 21:19 Ответить
Цей амерський дурень може щось зрозуміє коли в Макдональдсі з чизбургера вилетить дрон з криками Аллах акбар
показать весь комментарий
23.06.2025 21:53 Ответить
Бачили очі що обирали в 2024-му, тепер хоч повилазьте!
показать весь комментарий
23.06.2025 21:16 Ответить
По данным New York Times, Иран координировал ракетную атаку на авиабазу США Аль-Удейд в Катаре с властями Катара и заранее уведомил об этом, чтобы избежать жертв. Иранские официальные лица заявили, что это нападение было символическим ответным ударом.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:25 Ответить
Молодці іранці!! Я ще зимою і писав - штати під рижим дураком треба втягувати у війну!! і чим кровавіша вона буде, чим більше "200" амерських солдатиків тим скоріше трампогандон зрозуміє або його вєбуть по башці чимось, може конституцією штатів, - Іран, Корея, підаРаша це все один ВОРОГ. і хто проти цього монстра той з Америкою!
показать весь комментарий
23.06.2025 21:43 Ответить
ну що ж, вони прям як кацапи-а потім хоч трава не рости.
Пісець іранській фанатичній піздерації.
Поздоровляю друзяк азербайжанців.
Схоже до Азербайжану прибуло територій з азербайжанцями.
показать весь комментарий
23.06.2025 21:43 Ответить
Очевидно тільки одне, що ця війна ніколи не розпочалася, якби Трамп був президентом!!
показать весь комментарий
23.06.2025 21:53 Ответить
Зачем таких сложности?Целую баллистическую ракету тратить.В Афганистане пока янки бухали на базах то талибы просто подъезжали к базе и таранили ее машиной с взрывчаткой.А потом фигасили пьяных "героических" защитников базы всем чем придется Начиная от коктейлей Молотова до протиявотанковых TOW 2.Коих у Талибана было немерянно
показать весь комментарий
23.06.2025 21:55 Ответить
Ну шо ..,всех с 3 мировой!,понеслась...
показать весь комментарий
23.06.2025 22:04 Ответить
Песка Ирану, надо было их раздолбать еще в 22-ой
показать весь комментарий
24.06.2025 06:56 Ответить
Ось, перси не бояться давати відповідь по військовим базам найсильнішоі країни світу, а наша зевлада з ГШ чомусь цурається серйозно потривожити територію агресора-тероріста
показать весь комментарий
24.06.2025 16:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 