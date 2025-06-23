Иран запустил баллистические ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. ВИДЕО

В понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

"Белый дом и Министерство обороны знают о потенциальных угрозах для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома.

Агентство Reuters пишет, что в столице Катара городе Доха слышны взрывы.

Трамп должен был встретиться со своей командой по национальной безопасности в 13:00 по восточному времени в Белом доме, чтобы обсудить угрозу.

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Трамп ранее предупредил, что любой ответ "встретит гораздо большую силу, чем та, которую мы видели" во время военного удара США по трем иранским ядерным объектам в выходные.

Израильский чиновник сообщил Axios, что Иран также запустил ракеты по американской базе в Ираке.

На американской базе "Айн-Аль-Асад" в Ираке активировали систему ПВО из-за угрозы возможного удара.

Перед этим Катар объявил о временном закрытии своего воздушного пространства из-за роста напряженности в регионе. Министерство иностранных дел Катара заявило, что закрытие является частью более широкого комплекса мер предосторожности.

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Авиабаза Аль-Удейд в Катаре является крупнейшей военной базой США в регионе. В течение последних недель многие самолеты и персонал базы были эвакуированы.

США, Великобритания и Китай выпустили в понедельник предупреждения, в которых советовали своим гражданам в Катаре оставаться в укрытиях в качестве меры предосторожности.