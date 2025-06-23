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Новини Удари США по Ірану Іран атакував бази США
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Іран запустив балістичні ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. ВIДЕО

У понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

"Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози для авіабази Аль-Удейд у Катарі й уважно стежать за ситуацією", - повідомив виданню високопоставлений чиновник Білого дому.

Агентство Reuters пише, що в столиці Катару місті Доха чутно вибухи.

Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки о 13:00 за східним часом у Білому домі, щоб обговорити загрозу.

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Трамп раніше попередив, що будь-яка відповідь "зустріне набагато більшу силу, ніж та, яку ми бачили" під час військового удару США по трьох іранських ядерних об'єктах у вихідні.

Ізраїльський чиновник повідомив Axios, що Іран також запустив ракети по американській базі в Іраку.

На американській базі "Айн-Аль-Асад" в Іраку активували систему ППО через загрозу можливого удару.

Перед цим Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання напруженості в регіоні. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що закриття є частиною ширшого комплексу запобіжних заходів.

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Авіабаза Аль-Удейд в Катарі є найбільшою військовою базою США в регіоні. Протягом останніх тижнів багато літаків і персоналу бази було евакуйовано.

США, Велика Британія та Китай випустили в понеділок попередження, в яких радили своїм громадянам в Катарі залишатися в укриттях як запобіжний захід.

Автор: 

Ірак (185) Іран (2297) Катар (257) США (23607)


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Топ коментарі
+40
Рушникоголові дикуни! Як ці середньовічні аятолли можуть мати балістику та гіперзвук, а продвінутий Ермак з вищою освітою та його секретар Зельонський - ні.....
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23.06.2025 20:03 Відповісти
+16
А іранці то не сцикуни...
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23.06.2025 20:12 Відповісти
+16
Не факт. Рудий дебіл нездатний на самостійні та продумані кроки. Про його команду - я взагалі мовчу. Чимось нашу нагадує
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23.06.2025 20:12 Відповісти
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Особливо цікаво бачити як мудрий український нарід що з гавканням почав захищати Іранських терористів.

А Ірану тепер точно пізда.
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23.06.2025 21:04 Відповісти
На то він і мудрий, що розуміє що насправді відбувається, а не піддакує світовим ЗМІ. Хто хто , а Українці знають що таке ракетні атаки , бо хворому на голову сусіду померещились нацисти чи ядерна бомба.
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23.06.2025 21:21 Відповісти
Для тебе дебілки пояснюю, у Іран справді була програма створення ядерної бомби на відміну від України. І нікому нічого не померещилося.
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24.06.2025 08:46 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122269/turetskie-elity-schitayut-vrazhdu-mezhdu-iranom-i-izrailem-srezhissirovannym-spektaklem.shtml Турецкие элиты считают «вражду» между Ираном и «Израилем» срежиссированным спектаклем - Kavkazcenter.com

«Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»?
https://youtu.be/blQ8qnautaU
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24.06.2025 11:58 Відповісти
Чергова шиза
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24.06.2025 13:01 Відповісти
> влада Ірану заявила, що попередила Катар про підготовлюваний ракетний удар, щоб уникнути зайвих жертв

"Договорняковий" удар по евакуйованій американській базі.
Ох уж ті американці - мастери зберігати терористам обличчя.
Make America Great Again Keep Making America Even Shittier Day-By-Day
З іншого боку, а коли США востаннє були великими? Коли при Буші молодшому дозволили #уйлу напасти на Грузію? До речі, пламєнний прівєт всім кремлядським ботам-куєсосам, які казали, що то Обама винен - перевірте дати, падли.
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23.06.2025 21:05 Відповісти
Хйло это хйло у него натура такая, и шесть дней это не три года и превентивная эвакуация посольства Байденом (или сдача Крыма с подачи "западных партнеров" под чутким руководством Обамы)
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23.06.2025 22:34 Відповісти
Жалкие обезьяны. Америка вбомбит их в каменный век.
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23.06.2025 21:08 Відповісти
В'єтнам вбомбила ?
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23.06.2025 21:19 Відповісти
Цей амерський дурень може щось зрозуміє коли в Макдональдсі з чизбургера вилетить дрон з криками Аллах акбар
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23.06.2025 21:53 Відповісти
Бачили очі що обирали в 2024-му, тепер хоч повилазьте!
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23.06.2025 21:16 Відповісти
По данным New York Times, Иран координировал ракетную атаку на авиабазу США Аль-Удейд в Катаре с властями Катара и заранее уведомил об этом, чтобы избежать жертв. Иранские официальные лица заявили, что это нападение было символическим ответным ударом.
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23.06.2025 21:25 Відповісти
Молодці іранці!! Я ще зимою і писав - штати під рижим дураком треба втягувати у війну!! і чим кровавіша вона буде, чим більше "200" амерських солдатиків тим скоріше трампогандон зрозуміє або його вєбуть по башці чимось, може конституцією штатів, - Іран, Корея, підаРаша це все один ВОРОГ. і хто проти цього монстра той з Америкою!
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23.06.2025 21:43 Відповісти
ну що ж, вони прям як кацапи-а потім хоч трава не рости.
Пісець іранській фанатичній піздерації.
Поздоровляю друзяк азербайжанців.
Схоже до Азербайжану прибуло територій з азербайжанцями.
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23.06.2025 21:43 Відповісти
Очевидно тільки одне, що ця війна ніколи не розпочалася, якби Трамп був президентом!!
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23.06.2025 21:53 Відповісти
Зачем таких сложности?Целую баллистическую ракету тратить.В Афганистане пока янки бухали на базах то талибы просто подъезжали к базе и таранили ее машиной с взрывчаткой.А потом фигасили пьяных "героических" защитников базы всем чем придется Начиная от коктейлей Молотова до протиявотанковых TOW 2.Коих у Талибана было немерянно
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23.06.2025 21:55 Відповісти
Ну шо ..,всех с 3 мировой!,понеслась...
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23.06.2025 22:04 Відповісти
Песка Ирану, надо было их раздолбать еще в 22-ой
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24.06.2025 06:56 Відповісти
Ось, перси не бояться давати відповідь по військовим базам найсильнішоі країни світу, а наша зевлада з ГШ чомусь цурається серйозно потривожити територію агресора-тероріста
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24.06.2025 16:43 Відповісти
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