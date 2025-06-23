Іран запустив балістичні ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. ВIДЕО

У понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

"Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози для авіабази Аль-Удейд у Катарі й уважно стежать за ситуацією", - повідомив виданню високопоставлений чиновник Білого дому.

Агентство Reuters пише, що в столиці Катару місті Доха чутно вибухи.

Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки о 13:00 за східним часом у Білому домі, щоб обговорити загрозу.

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Трамп раніше попередив, що будь-яка відповідь "зустріне набагато більшу силу, ніж та, яку ми бачили" під час військового удару США по трьох іранських ядерних об'єктах у вихідні.

Ізраїльський чиновник повідомив Axios, що Іран також запустив ракети по американській базі в Іраку.

На американській базі "Айн-Аль-Асад" в Іраку активували систему ППО через загрозу можливого удару.

Перед цим Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання напруженості в регіоні. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що закриття є частиною ширшого комплексу запобіжних заходів.

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Авіабаза Аль-Удейд в Катарі є найбільшою військовою базою США в регіоні. Протягом останніх тижнів багато літаків і персоналу бази було евакуйовано.

США, Велика Британія та Китай випустили в понеділок попередження, в яких радили своїм громадянам в Катарі залишатися в укриттях як запобіжний захід.