Іран запустив балістичні ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. ВIДЕО
У понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
"Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози для авіабази Аль-Удейд у Катарі й уважно стежать за ситуацією", - повідомив виданню високопоставлений чиновник Білого дому.
Агентство Reuters пише, що в столиці Катару місті Доха чутно вибухи.
Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки о 13:00 за східним часом у Білому домі, щоб обговорити загрозу.
Трамп раніше попередив, що будь-яка відповідь "зустріне набагато більшу силу, ніж та, яку ми бачили" під час військового удару США по трьох іранських ядерних об'єктах у вихідні.
Ізраїльський чиновник повідомив Axios, що Іран також запустив ракети по американській базі в Іраку.
На американській базі "Айн-Аль-Асад" в Іраку активували систему ППО через загрозу можливого удару.
Перед цим Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання напруженості в регіоні. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що закриття є частиною ширшого комплексу запобіжних заходів.
Авіабаза Аль-Удейд в Катарі є найбільшою військовою базою США в регіоні. Протягом останніх тижнів багато літаків і персоналу бази було евакуйовано.
США, Велика Британія та Китай випустили в понеділок попередження, в яких радили своїм громадянам в Катарі залишатися в укриттях як запобіжний захід.
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А Ірану тепер точно пізда.
«Ирано-израильская война как большой спектакль Ирана-Израиля-США»?
https://youtu.be/blQ8qnautaU
"Договорняковий" удар по евакуйованій американській базі.
Ох уж ті американці - мастери зберігати терористам обличчя.
Make America Great AgainKeep Making America Even Shittier Day-By-Day
З іншого боку, а коли США востаннє були великими? Коли при Буші молодшому дозволили #уйлу напасти на Грузію? До речі, пламєнний прівєт всім кремлядським ботам-куєсосам, які казали, що то Обама винен - перевірте дати, падли.
Пісець іранській фанатичній піздерації.
Поздоровляю друзяк азербайжанців.
Схоже до Азербайжану прибуло територій з азербайжанцями.