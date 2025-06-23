Катар оставляет за собой право ответить на "дерзкий" удар Ирана по базе США, - МИД страны

Катар имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель МИД Катара Маджеда Аль Ансари написал в соцсети X.

Он отметил, что Катар решительно осуждает удар Ирана по американской военной базе Аль-Удейд. Это стало "вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Устава Организации Объединенных Наций".

"Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соответствующим характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, согласно международному праву", - подчеркнул представитель МИД Катара.

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По его словам, системы противовоздушной обороны Катара успешно отразили нападение и перехватили иранские ракеты.

Аль Ансари добавил, что Доха призывает к немедленному прекращению всех военных действий и к серьезному возвращению за стол переговоров и к диалогу.

"База (Аль-Удейд. - Ред.) была эвакуирована ранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая членов вооруженных сил Катара, дружественных сил и других. Мы подтверждаем, что вследствие атаки никто не пострадал и не погиб", - добавил представитель МИД Катара.

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Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.