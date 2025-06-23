Катар оставляет за собой право ответить на "дерзкий" удар Ирана по базе США, - МИД страны
Катар имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель МИД Катара Маджеда Аль Ансари написал в соцсети X.
Он отметил, что Катар решительно осуждает удар Ирана по американской военной базе Аль-Удейд. Это стало "вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Устава Организации Объединенных Наций".
"Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соответствующим характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, согласно международному праву", - подчеркнул представитель МИД Катара.
По его словам, системы противовоздушной обороны Катара успешно отразили нападение и перехватили иранские ракеты.
Аль Ансари добавил, что Доха призывает к немедленному прекращению всех военных действий и к серьезному возвращению за стол переговоров и к диалогу.
"База (Аль-Удейд. - Ред.) была эвакуирована ранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая членов вооруженных сил Катара, дружественных сил и других. Мы подтверждаем, что вследствие атаки никто не пострадал и не погиб", - добавил представитель МИД Катара.
Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.
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Поки триває ірано-ізраїльський конфлікт, Йорданія та Саудівська Аравія збивають запущені Тегераном ракети у своєму повітряному просторі, де-факто допомагаючи Ізраїлю. Чому вони це роблять?
Таку політику неоднозначно сприймають всередині обох країн. Це пов'язано з тим, що населення обох країн в більшості традиційно має певну антипатію до Ізраїлю. Особливо це стосується Йорданії, населення якої на 60 відсотків становлять люди, які або самі походять з палестинських територій, або їхні предки жили там.
Тому королівській родині в Аммані важко легітимізувати збиття іранських ракет у повітряному просторі Йорданії. Kороль і збройні сили посилаються на принцип самооборони. Згідно з цим принципом, повітряний простір Йорданії не може бути перетнутий іноземними державами без дозволу, а дозволу на проліт іранських ракет в Аммані ніхто не давав.
Однак за межами офіційної риторики Саудівська Аравія проводить зовсім інший курс. "Неофіційно Саудівська Аравія, безумовно, бере участь у діях проти Ірану".
Цей курс ґрунтується на співпраці у галузі політики безпеки, зокрема, у сфері розвідки. "Саудівська Аравія надає дані радарів і допускає доступ ізраїльських літаків, особливо в північну частину країни, над якою в основному пролітають іранські ракети. Ми бачимо, що Саудівська Аравія люб'язно поводиться з Ізраїлем".
Крім того, Саудівська Аравія вже десятиліттями залежна від підтримки американських військових у протистоянні зі своїм запеклим суперником Іраном. Хоча останнім часом Ріяд та Тегеран знову зблизилися, їхні відносини все ще вважаються крихкими. З цієї причини Саудівська Аравія у цій ситуація радше робить ставку на захист США. А Вашингтон, як відомо, повністю стоїть на боці Ізраїлю.
Ще один доказ, що диктатури поважають лише силу - якщо її проявити, то вони гучно репетують і ховаються в норах.
P.S. Удар був таким "потужним", що нафта вже почала дешевшати.
P.P.S. Окремі привітання народу Катару, який був не попереджений про атаку (хоча уряд попередження отримав), і в результаті в Дохі всі розбігались по схованкам, під вибухи зенітних ракет, що збивали іранські "потужні" 14 ракет.
Нефтяные трейдеры тоже расценили атаку Ирана как цирк, поэтому цены на нефть упали в эти минуты на 3 процента. В общем, третья мировая опять не состоялась. Всем спасибо, можете расходиться. (с)