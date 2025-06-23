Иран – это режим зла и основной спонсор терроризма, - премьер Бельгии де Вевер

Новоназначенный консервативный премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал Иран "режимом зла" и главным спонсором терроризма на Ближнем Востоке и в Европе.

Об этом он заявил журналистам, комментируя американские удары по ядерным объектам Ирана, пишет CBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Без Ирана не было бы ХАМАСа. Без ХАМАСа не случилось бы 7 октября. Без 7 октября не было бы еще одной войны в Секторе Газа. Без Ирана не было бы Хезболлы и хуситов. Трудно сочувствовать этому режиму", - сказал де Вевер.

Премьер Бельгии назвал Иран "режимом зла" и "основным спонсором терроризма".

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В то же время де Вевер выразил сожаление, что для сворачивания ядерной программы Ирана пришлось применять военные действия.

"Было бы лучше, если бы в Иране сменился режим, но желательно, чтобы это случилось демократически или иначе без привлечения бомб", - добавил глава правительства Бельгии.

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Удары США по Ирану

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.