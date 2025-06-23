Іран – це режим зла та основний спонсор тероризму, - прем’єр Бельгії де Вевер

Новопризначений консервативний прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав Іран "режимом зла" і головним спонсором тероризму на Близькому Сході та в Європі.

Про це він заявив журналістам, коментуючи американські удари по ядерних обʼєктах Ірану, пише CBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Без Ірану не було б ХАМАСу. Без ХАМАСу не трапилося б 7 жовтня. Без 7 жовтня не було б ще однієї війни в Газі. Без Ірану не було Хезболли й хуситів. Важко співчувати цьому режиму", - сказав де Вевер.

Прем'єр Бельгії назвав Іран "режимом зла" та "основним спонсором тероризму".

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Водночас де Вевер висловив жаль, що для згортання ядерної програми Ірану довелося застосовувати військові дії.

"Було б найкраще, якби в Ірані змінився режим, але бажано, аби це трапилося демократично або інакше без залучення бомб", - додав очільник уряду Бельгії.

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Удари США по Ірану

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.