Іран – це режим зла та основний спонсор тероризму, - прем’єр Бельгії де Вевер
Новопризначений консервативний прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав Іран "режимом зла" і головним спонсором тероризму на Близькому Сході та в Європі.
Про це він заявив журналістам, коментуючи американські удари по ядерних обʼєктах Ірану, пише CBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Без Ірану не було б ХАМАСу. Без ХАМАСу не трапилося б 7 жовтня. Без 7 жовтня не було б ще однієї війни в Газі. Без Ірану не було Хезболли й хуситів. Важко співчувати цьому режиму", - сказав де Вевер.
Прем'єр Бельгії назвав Іран "режимом зла" та "основним спонсором тероризму".
Водночас де Вевер висловив жаль, що для згортання ядерної програми Ірану довелося застосовувати військові дії.
"Було б найкраще, якби в Ірані змінився режим, але бажано, аби це трапилося демократично або інакше без залучення бомб", - додав очільник уряду Бельгії.
Удари США по Ірану
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.
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Та невже? І шо ж тоді робить у Брюсселі Embassy of the Islamic Republic of Iran?
Нині, коли США слідом за Ізраїлем атакували Іран, з'явилося ще більше спекуляцій про можливе падіння режиму в Тегерані. Утім, подібні "зміни режимів" вже були в інших країнах - подекуди з катастрофічними наслідками.
"Те, що таку зміну режиму може бути здійснено ззовні одним махом, викликає великі сумніви, - попереджає Екарт Верц, директор гамбурзького Інституту близькосхідних досліджень GIGA. - Але якщо до цього й дійде, то чи піде все у бажаному напрямку - це теж питання". Наприклад, до влади може прийти Революційна гвардія, яка стане ще більш агресивною у зовнішньополітичній сфері, ніж зараз. Або ж країна може фактично розпастися, подібно до того, як це було з Іраком після вторгнення США в 2003 році чи з Лівією після ударів НАТО в 2011 році, - з непередбачуваними наслідками для регіону.
Cитуація з безпекою залишалася вкрай нестабільною протягом 20 років. Талібан неодноразово здійснював контрнаступи. Близько 3600 західних солдатів і майже 50 000 афганських цивільних загинули в період з 2001 по 2021 рік, а загальна вартість місії в Афганістані склала майже один трильйон доларів США. Після хаотичного виведення військ США та їхніх союзників влітку 2021 року таліби повернулися до влади, після чого майже всі досягнення останніх 20 років були згорнуті. Порушення прав людини, тортури, позасудові вбивства та публічні страти досі продовжуються. Країна ізольована і дуже бідна, близько 23 мільйонів людей залежать від гуманітарної допомоги.
B підсумку для примусової зміни влади хтось на місці мусить застосовувати силу. "Я не бачу всередині Ірану масового повстанського руху, який міг би повалити нинішній режим", - зазначає експерт з питань Близького Сходу.
А ззовні? "У Німеччині вже була успішна зміна режиму наприкінці Другої світової війни, але для цього знадобилося наземне вторгнення.
- А потім потрібен перехідний період, в якому місцеве населення згуртується, а відмінності нівелюються - це допомагає, якщо є спільний зовнішній ворог на кшталт радянського блоку після 1945 року.
Але зміна режиму ніколи не відбувалася лише за допомогою бомбардувань з повітря, і я не думаю, що Іран зараз стане винятком".
1. другие страны, но не ядерные объекты (иначе санкции, эмбарго и вот это вот все)
2. другие страны и ядерные объекты
3. другие ядерные страны
и как-то от 1 до 2 относительно быстро и спокойно перешли. имхо, может еще успеем посмотреть на ядерную яму в Москве.
Саддам Хусейн - президент Ирака с 1979 по 2003 год.
Что происходило:
США и их союзники обвинили режим Саддама в наличии оружия массового поражения (ОМП), в том числе ядерного, химического и биологического.
Администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, что Ирак представляет угрозу миру и поддерживает террористов (в частности, «Аль-Каиду»).
Март 2003 - начало военной операции «Свобода Ираку».
Апрель 2003 - режим Саддама пал, Багдад был захвачен.
Итоги:
ОМП так и не нашли, несмотря на тщательные поиски.
Саддам Хусейн был пойман в декабре 2003 года, приговорён к смертной казни и казнён в 2006 году.
Вторжение вызвало длительную войну, хаос, терроризм (в т.ч. появление ИГИЛ) и потерю десятков тысяч жизней.
Краткий вывод:
США вторглись в Ирак под предлогом наличия ОМП, но доказательств этому не нашли. Итогом стало свержение Саддама и дестабилизация региона.
русня с создaния комминтернa зaнимaется терроризмом уже 100 лет и европa не жу-жу.