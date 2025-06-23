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Новини Ядерна програма Ірану Удари США по Ірану
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Іран – це режим зла та основний спонсор тероризму, - прем’єр Бельгії де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

Новопризначений консервативний прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав Іран "режимом зла" і головним спонсором тероризму на Близькому Сході та в Європі.

Про це він заявив журналістам, коментуючи американські удари по ядерних обʼєктах Ірану, пише CBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Без Ірану не було б ХАМАСу. Без ХАМАСу не трапилося б 7 жовтня. Без 7 жовтня не було б ще однієї війни в Газі. Без Ірану не було Хезболли й хуситів. Важко співчувати цьому режиму", - сказав де Вевер.

Прем'єр Бельгії назвав Іран "режимом зла" та "основним спонсором тероризму".

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Водночас де Вевер висловив жаль, що для згортання ядерної програми Ірану довелося застосовувати військові дії.

"Було б найкраще, якби в Ірані змінився режим, але бажано, аби це трапилося демократично або інакше без залучення бомб", - додав очільник уряду Бельгії.

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Удари США по Ірану

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Автор: 

Іран (2297) тероризм (2869) Де Вевер Барт (10)


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Топ коментарі
+13
Ти б, правдолюбе, так же гучно назвав ***** кривавим вбивцею, а Трумпа - планетарним придурком.
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23.06.2025 20:55 Відповісти
+10
Ой, як зручно героїчно обсирати басмачів. А про кацапню таке заявити? Кишка тонка?
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23.06.2025 21:00 Відповісти
+8
шо чикаво в цій війні, - два друга путіна воюють ще з одним другом того ж самого *****
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23.06.2025 20:57 Відповісти
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Ти б, правдолюбе, так же гучно назвав ***** кривавим вбивцею, а Трумпа - планетарним придурком.
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23.06.2025 20:55 Відповісти
Не здивуюся, якщо всі ці НАТИ, оони, "коаліції охочих" і так далі почнуть разом з америкою нещадно, незламно і героїчно бомбить цього "найбільшого терориста в світі". Це ж не кацапів. Ото вже "відірвуться".
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23.06.2025 21:31 Відповісти
Так власне спонсором тероризму є пуцин, а Іран лише режим зла. 😊
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23.06.2025 21:33 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником
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23.06.2025 20:56 Відповісти
шо чикаво в цій війні, - два друга путіна воюють ще з одним другом того ж самого *****
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23.06.2025 20:57 Відповісти
Приблизно такий діалог у голій пістолет-3 був

- Ваш син безжалісний вбивця і терорист!
- Я знаю, дякую за комплімент
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23.06.2025 20:57 Відповісти
Смердючий раб ***** і трампа підора - це твої хазяї зло.
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23.06.2025 20:57 Відповісти
Дуже вузьке бачення подій у світі. Занадто вузьке.
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23.06.2025 20:59 Відповісти
Переводять стрілки. Найшли когось гіршого за ацапів
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23.06.2025 20:59 Відповісти
"Іран - це режим зла та основний спонсор тероризму, - прем'єр Бельгії" Джерело: https://censor.net/ua/n3559539

Та невже? І шо ж тоді робить у Брюсселі Embassy of the Islamic Republic of Iran?
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23.06.2025 21:00 Відповісти
А рф біла та пухнаста?
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23.06.2025 21:00 Відповісти
DW
Нині, коли США слідом за Ізраїлем атакували Іран, з'явилося ще більше спекуляцій про можливе падіння режиму в Тегерані. Утім, подібні "зміни режимів" вже були в інших країнах - подекуди з катастрофічними наслідками.
"Те, що таку зміну режиму може бути здійснено ззовні одним махом, викликає великі сумніви, - попереджає Екарт Верц, директор гамбурзького Інституту близькосхідних досліджень GIGA. - Але якщо до цього й дійде, то чи піде все у бажаному напрямку - це теж питання". Наприклад, до влади може прийти Революційна гвардія, яка стане ще більш агресивною у зовнішньополітичній сфері, ніж зараз. Або ж країна може фактично розпастися, подібно до того, як це було з Іраком після вторгнення США в 2003 році чи з Лівією після ударів НАТО в 2011 році, - з непередбачуваними наслідками для регіону.
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23.06.2025 21:00 Відповісти
Наприклад, в Афганістані. Після терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року НАТО вперше застосувало п'яту статтю свого договору. Західний військовий альянс на чолі зі США прагнув повалити ісламістський режим Талібану і боротися з терористичною організацією Аль-Каїда.

Cитуація з безпекою залишалася вкрай нестабільною протягом 20 років. Талібан неодноразово здійснював контрнаступи. Близько 3600 західних солдатів і майже 50 000 афганських цивільних загинули в період з 2001 по 2021 рік, а загальна вартість місії в Афганістані склала майже один трильйон доларів США. Після хаотичного виведення військ США та їхніх союзників влітку 2021 року таліби повернулися до влади, після чого майже всі досягнення останніх 20 років були згорнуті. Порушення прав людини, тортури, позасудові вбивства та публічні страти досі продовжуються. Країна ізольована і дуже бідна, близько 23 мільйонів людей залежать від гуманітарної допомоги.
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23.06.2025 21:02 Відповісти
Тож у новітній історії є чимало прикладів, які можуть слугувати застереженням.
B підсумку для примусової зміни влади хтось на місці мусить застосовувати силу. "Я не бачу всередині Ірану масового повстанського руху, який міг би повалити нинішній режим", - зазначає експерт з питань Близького Сходу.

А ззовні? "У Німеччині вже була успішна зміна режиму наприкінці Другої світової війни, але для цього знадобилося наземне вторгнення.
- А потім потрібен перехідний період, в якому місцеве населення згуртується, а відмінності нівелюються - це допомагає, якщо є спільний зовнішній ворог на кшталт радянського блоку після 1945 року.
Але зміна режиму ніколи не відбувалася лише за допомогою бомбардувань з повітря, і я не думаю, що Іран зараз стане винятком".
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23.06.2025 21:04 Відповісти
Ой, як зручно героїчно обсирати басмачів. А про кацапню таке заявити? Кишка тонка?
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23.06.2025 21:00 Відповісти
Чому ж тоді цей " режим зла та основний спонсор тероризму " понісся в мордор, щоб пожалітися *****?
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23.06.2025 21:00 Відповісти
Э НЕТ, основной спонсор терроризма и главный террорист это кацапский ******** и никто другой.
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Що саме цікаве ,всім ******** трампа союзника ***** згодом прилетить.
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23.06.2025 21:05 Відповісти
А чому з основним "режимом" не боретеся? Не було б москви не було б розділення польщі між гітлером і сталіним і можливо 2 світової війни не було.Не було б анексії Криму у 2014 році та інших жахливих подій.
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23.06.2025 21:05 Відповісти
Йой дядьку, злізти з рожевого поні та знімить рожеві окуляри бо основний спонсор тероризму це московія тоб то Параша.
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23.06.2025 21:08 Відповісти
Чим рашка краща Ірану - оце погнав
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23.06.2025 21:12 Відповісти
Він ще забув що там нацисти, а Лукашенко може показати карту як Іран готувався напасти на сусідні країни!
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23.06.2025 21:14 Відповісти
Чому лише ІРАН? Всі мусульмани які уважно вивчили Коран стали ворогами "невірних" які позбавлені душі і мають бути знищені.
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23.06.2025 21:15 Відповісти
Режим зла - це підаросія і Хйло. Якби ви цей осередок допомогли заїбашити, то не було б і 7 жовтня. Бо основні спонсори тероризму і дестабілізації, якраз рашистські калоїди.
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23.06.2025 21:18 Відповісти
а росія? дебіл .
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23.06.2025 21:29 Відповісти
в общем, только ядерные страны могут беззаботно бомбить (все согласно уставу ООН и магате)
1. другие страны, но не ядерные объекты (иначе санкции, эмбарго и вот это вот все)
2. другие страны и ядерные объекты
3. другие ядерные страны
и как-то от 1 до 2 относительно быстро и спокойно перешли. имхо, может еще успеем посмотреть на ядерную яму в Москве.
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23.06.2025 21:47 Відповісти
Та байдуже, за що персам надають лящів. Корпус там у них є, тож хай спробують постояти на варті своєї, тьху, революції. Може ще і здивують ... Хоча, як можна було прогалайдать всю ппо?
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23.06.2025 21:56 Відповісти
саме для відвертання уваги від рашистського реального режиму зла на планеті і був ,по американській домовленості з куйло .нанесений удар по Ірану...Щоб відвернути увагу і світові фінансові ресурси від допомоги Україні у війні на виживання із рашистським кровопивцею української крові....
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23.06.2025 22:07 Відповісти
А про кацапів сором'язливо промовчав 🤮
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23.06.2025 22:14 Відповісти
Бачте як - просто зараз є 3 варіанти зла: мале з бомбою (КНДР), велике з бомбою (РФ) і мале без бомби (Іран). І кого ж героїчно роздовбують поборники демократії, а кого сцються?) Так отож.
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23.06.2025 22:20 Відповісти
НА ПРИМЕРЕ ИРАКА ------ КТО ТЕРРОРИСТ ¿¿¿

Саддам Хусейн - президент Ирака с 1979 по 2003 год.
Что происходило:
США и их союзники обвинили режим Саддама в наличии оружия массового поражения (ОМП), в том числе ядерного, химического и биологического.
Администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, что Ирак представляет угрозу миру и поддерживает террористов (в частности, «Аль-Каиду»).
Март 2003 - начало военной операции «Свобода Ираку».

Апрель 2003 - режим Саддама пал, Багдад был захвачен.
Итоги:
ОМП так и не нашли, несмотря на тщательные поиски.
Саддам Хусейн был пойман в декабре 2003 года, приговорён к смертной казни и казнён в 2006 году.
Вторжение вызвало длительную войну, хаос, терроризм (в т.ч. появление ИГИЛ) и потерю десятков тысяч жизней.
Краткий вывод:
США вторглись в Ирак под предлогом наличия ОМП, но доказательств этому не нашли. Итогом стало свержение Саддама и дестабилизация региона.
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23.06.2025 23:11 Відповісти
а я то думав шо рашка світовий головний терорист і спонсор терору
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24.06.2025 00:05 Відповісти
обморочный, б л ять.

русня с создaния комминтернa зaнимaется терроризмом уже 100 лет и европa не жу-жу.
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24.06.2025 02:06 Відповісти
 
 