Катар залишає за собою право відповісти на "зухвалий" удар Ірану по базі США, - МЗС країни
Катар має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС Катару Маджеда Аль Ансарі написав в соцмережі X.
Він зазначив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".
"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - наголосив речник МЗС Катару.
За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.
Аль Ансарі додав, що Доха закликає до негайного припинення всіх військових дій і до серйозного повернення за стіл переговорів і до діалогу.
"База (Аль-Удейд - ред.) була евакуйована раніше згідно зі встановленими заходами безпеки та обережності, з огляду на напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включно з членами збройних сил Катару, дружніх сил та інших. Ми підтверджуємо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав і не загинув", - додав речник МЗС Катару.
Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.
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Поки триває ірано-ізраїльський конфлікт, Йорданія та Саудівська Аравія збивають запущені Тегераном ракети у своєму повітряному просторі, де-факто допомагаючи Ізраїлю. Чому вони це роблять?
Таку політику неоднозначно сприймають всередині обох країн. Це пов'язано з тим, що населення обох країн в більшості традиційно має певну антипатію до Ізраїлю. Особливо це стосується Йорданії, населення якої на 60 відсотків становлять люди, які або самі походять з палестинських територій, або їхні предки жили там.
Тому королівській родині в Аммані важко легітимізувати збиття іранських ракет у повітряному просторі Йорданії. Kороль і збройні сили посилаються на принцип самооборони. Згідно з цим принципом, повітряний простір Йорданії не може бути перетнутий іноземними державами без дозволу, а дозволу на проліт іранських ракет в Аммані ніхто не давав.
Однак за межами офіційної риторики Саудівська Аравія проводить зовсім інший курс. "Неофіційно Саудівська Аравія, безумовно, бере участь у діях проти Ірану".
Цей курс ґрунтується на співпраці у галузі політики безпеки, зокрема, у сфері розвідки. "Саудівська Аравія надає дані радарів і допускає доступ ізраїльських літаків, особливо в північну частину країни, над якою в основному пролітають іранські ракети. Ми бачимо, що Саудівська Аравія люб'язно поводиться з Ізраїлем".
Крім того, Саудівська Аравія вже десятиліттями залежна від підтримки американських військових у протистоянні зі своїм запеклим суперником Іраном. Хоча останнім часом Ріяд та Тегеран знову зблизилися, їхні відносини все ще вважаються крихкими. З цієї причини Саудівська Аравія у цій ситуація радше робить ставку на захист США. А Вашингтон, як відомо, повністю стоїть на боці Ізраїлю.
Ще один доказ, що диктатури поважають лише силу - якщо її проявити, то вони гучно репетують і ховаються в норах.
P.S. Удар був таким "потужним", що нафта вже почала дешевшати.
P.P.S. Окремі привітання народу Катару, який був не попереджений про атаку (хоча уряд попередження отримав), і в результаті в Дохі всі розбігались по схованкам, під вибухи зенітних ракет, що збивали іранські "потужні" 14 ракет.
Нефтяные трейдеры тоже расценили атаку Ирана как цирк, поэтому цены на нефть упали в эти минуты на 3 процента. В общем, третья мировая опять не состоялась. Всем спасибо, можете расходиться. (с)