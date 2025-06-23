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Новини Іран атакував бази США
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Катар залишає за собою право відповісти на "зухвалий" удар Ірану по базі США, - МЗС країни

Катар пригрозив Ірану відповіддю на ракетний удар по базі США

Катар має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС Катару Маджеда Аль Ансарі написав в соцмережі X.

Він зазначив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".

"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - наголосив речник МЗС Катару.

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За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.

Аль Ансарі додав, що Доха закликає до негайного припинення всіх військових дій і до серйозного повернення за стіл переговорів і до діалогу.

"База (Аль-Удейд - ред.) була евакуйована раніше згідно зі встановленими заходами безпеки та обережності, з огляду на напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включно з членами збройних сил Катару, дружніх сил та інших. Ми підтверджуємо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав і не загинув", - додав речник МЗС Катару.

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Катар попередив Іран про відповідь на удар по базі США

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Автор: 

Іран (2297) Катар (257) атака (398)


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Топ коментарі
+8
Сообщается, что на авиабазе Удейд нет ни одного самолета, они все были подняты в воздух до атаки. Возможно, что мы наблюдаем чисто карнавальную картину грозного ответа, но такого, чтобы минимизировать любые возможности ущерба.

Нефтяные трейдеры тоже расценили атаку Ирана как цирк, поэтому цены на нефть упали в эти минуты на 3 процента. В общем, третья мировая опять не состоялась. Всем спасибо, можете расходиться. (с)
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23.06.2025 21:36 Відповісти
+6
Не варто хвилюватись. Там стандартний іранський цирк - дали час підготуватись, попередили Катар про ракетну атаку, випустили "кількість ракет, що відповідає кількості бомб, що скинули США". Це просто заради ідеологічної обробки своїх прибічників.
Ще один доказ, що диктатури поважають лише силу - якщо її проявити, то вони гучно репетують і ховаються в норах.
P.S. Удар був таким "потужним", що нафта вже почала дешевшати.
P.P.S. Окремі привітання народу Катару, який був не попереджений про атаку (хоча уряд попередження отримав), і в результаті в Дохі всі розбігались по схованкам, під вибухи зенітних ракет, що збивали іранські "потужні" 14 ракет.
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23.06.2025 21:25 Відповісти
+4
DW
Поки триває ірано-ізраїльський конфлікт, Йорданія та Саудівська Аравія збивають запущені Тегераном ракети у своєму повітряному просторі, де-факто допомагаючи Ізраїлю. Чому вони це роблять?

Таку політику неоднозначно сприймають всередині обох країн. Це пов'язано з тим, що населення обох країн в більшості традиційно має певну антипатію до Ізраїлю. Особливо це стосується Йорданії, населення якої на 60 відсотків становлять люди, які або самі походять з палестинських територій, або їхні предки жили там.
Тому королівській родині в Аммані важко легітимізувати збиття іранських ракет у повітряному просторі Йорданії. Kороль і збройні сили посилаються на принцип самооборони. Згідно з цим принципом, повітряний простір Йорданії не може бути перетнутий іноземними державами без дозволу, а дозволу на проліт іранських ракет в Аммані ніхто не давав.
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23.06.2025 21:24 Відповісти
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Сплошні отвєтки. Так хто ж агрессор?
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23.06.2025 21:23 Відповісти
Іран.
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23.06.2025 22:30 Відповісти
DW
Поки триває ірано-ізраїльський конфлікт, Йорданія та Саудівська Аравія збивають запущені Тегераном ракети у своєму повітряному просторі, де-факто допомагаючи Ізраїлю. Чому вони це роблять?

Таку політику неоднозначно сприймають всередині обох країн. Це пов'язано з тим, що населення обох країн в більшості традиційно має певну антипатію до Ізраїлю. Особливо це стосується Йорданії, населення якої на 60 відсотків становлять люди, які або самі походять з палестинських територій, або їхні предки жили там.
Тому королівській родині в Аммані важко легітимізувати збиття іранських ракет у повітряному просторі Йорданії. Kороль і збройні сили посилаються на принцип самооборони. Згідно з цим принципом, повітряний простір Йорданії не може бути перетнутий іноземними державами без дозволу, а дозволу на проліт іранських ракет в Аммані ніхто не давав.
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23.06.2025 21:24 Відповісти
Саудівська Аравія також перебуває в непростій ситуації. Перед тим, як підписати спільну декларацію 21 арабської та ісламської держави, Саудівська Аравія назвала Іран "братньою" країною - риторично дуже сильний сигнал солідарності, який Ріяд зазвичай висловлює лише в напрямку арабських держав.

Однак за межами офіційної риторики Саудівська Аравія проводить зовсім інший курс. "Неофіційно Саудівська Аравія, безумовно, бере участь у діях проти Ірану".

Цей курс ґрунтується на співпраці у галузі політики безпеки, зокрема, у сфері розвідки. "Саудівська Аравія надає дані радарів і допускає доступ ізраїльських літаків, особливо в північну частину країни, над якою в основному пролітають іранські ракети. Ми бачимо, що Саудівська Аравія люб'язно поводиться з Ізраїлем".

Крім того, Саудівська Аравія вже десятиліттями залежна від підтримки американських військових у протистоянні зі своїм запеклим суперником Іраном. Хоча останнім часом Ріяд та Тегеран знову зблизилися, їхні відносини все ще вважаються крихкими. З цієї причини Саудівська Аравія у цій ситуація радше робить ставку на захист США. А Вашингтон, як відомо, повністю стоїть на боці Ізраїлю.
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23.06.2025 21:26 Відповісти
Мені здається, що вони так тренуються збивати повітряні цілі, бо не відомо коли, куди і від кого полетять наступні ракети, шахеди або арєшнікі
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23.06.2025 21:29 Відповісти
Не варто хвилюватись. Там стандартний іранський цирк - дали час підготуватись, попередили Катар про ракетну атаку, випустили "кількість ракет, що відповідає кількості бомб, що скинули США". Це просто заради ідеологічної обробки своїх прибічників.
Ще один доказ, що диктатури поважають лише силу - якщо її проявити, то вони гучно репетують і ховаються в норах.
P.S. Удар був таким "потужним", що нафта вже почала дешевшати.
P.P.S. Окремі привітання народу Катару, який був не попереджений про атаку (хоча уряд попередження отримав), і в результаті в Дохі всі розбігались по схованкам, під вибухи зенітних ракет, що збивали іранські "потужні" 14 ракет.
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23.06.2025 21:25 Відповісти
Пінг понг
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23.06.2025 21:26 Відповісти
І шо він там захопив? Кувейт! До чого тут Катар?
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23.06.2025 21:35 Відповісти
Сообщается, что на авиабазе Удейд нет ни одного самолета, они все были подняты в воздух до атаки. Возможно, что мы наблюдаем чисто карнавальную картину грозного ответа, но такого, чтобы минимизировать любые возможности ущерба.

Нефтяные трейдеры тоже расценили атаку Ирана как цирк, поэтому цены на нефть упали в эти минуты на 3 процента. В общем, третья мировая опять не состоялась. Всем спасибо, можете расходиться. (с)
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23.06.2025 21:36 Відповісти
Ну то й добре. Нехай тільки нагадають через 5 років про залишення за собою право.
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23.06.2025 21:48 Відповісти
 
 