Катар залишає за собою право відповісти на "зухвалий" удар Ірану по базі США, - МЗС країни

Катар має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС Катару Маджеда Аль Ансарі написав в соцмережі X.

Він зазначив, що Катар рішуче засуджує удар Ірану по американській військовій базі Аль-Удейд. Це стало "кричущим порушенням суверенітету Катару, його повітряного простору, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй".

"Ми заявляємо, що Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", - наголосив речник МЗС Катару.

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За його словами, системи протиповітряної оборони Катару успішно відбили напад і перехопили іранські ракети.

Аль Ансарі додав, що Доха закликає до негайного припинення всіх військових дій і до серйозного повернення за стіл переговорів і до діалогу.

"База (Аль-Удейд - ред.) була евакуйована раніше згідно зі встановленими заходами безпеки та обережності, з огляду на напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включно з членами збройних сил Катару, дружніх сил та інших. Ми підтверджуємо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав і не загинув", - додав речник МЗС Катару.

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Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.