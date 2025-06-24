МИД Украины осудил ракетный удар Ирана по авиабазе в Катаре, напомнив, что Тегеран тесно сотрудничает с РФ

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Катара, в частности по базе Аль Удейд - одному из ключевых элементов региональной безопасности.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что "нападение было совершено сразу после "углубленных консультаций" представителя иранского режима с его покровителями и подстрекателями в Москве".

"Иранский режим тесно сотрудничает с Российской Федерацией и оказывает ей военно-техническую поддержку в ее захватнической войне против Украины. Иран и Россия - это два преступных режима, которые оказывают друг другу поддержку в агрессии и терроре, вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу", - сказано в сообщении.

В МИД призвали иранскую сторону опомниться и вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения своих обязательств в контексте верифицированного ядерного нераспространения.

Читайте также: В Пентагоне подтвердили удар Ирана по американской базе в Катаре: информации о пострадавших нет

"Выражаем свою полную солидарность с правительством и дружественным народом Катара во время испытаний", - подытожили в министерстве.

Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.

Читайте также: Атака Ирана на базы США в Катаре была "очень слабой". Настало время мира, - Трамп