МИД Украины осудил ракетный удар Ирана по авиабазе в Катаре, напомнив, что Тегеран тесно сотрудничает с РФ
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Катара, в частности по базе Аль Удейд - одному из ключевых элементов региональной безопасности.
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
В министерстве отметили, что "нападение было совершено сразу после "углубленных консультаций" представителя иранского режима с его покровителями и подстрекателями в Москве".
"Иранский режим тесно сотрудничает с Российской Федерацией и оказывает ей военно-техническую поддержку в ее захватнической войне против Украины. Иран и Россия - это два преступных режима, которые оказывают друг другу поддержку в агрессии и терроре, вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу", - сказано в сообщении.
В МИД призвали иранскую сторону опомниться и вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения своих обязательств в контексте верифицированного ядерного нераспространения.
"Выражаем свою полную солидарность с правительством и дружественным народом Катара во время испытаний", - подытожили в министерстве.
Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.
Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.
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