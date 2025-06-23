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Новости Трамп об Иране Иран атаковал базы США
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Атака Ирана на базы США в Катаре была "очень слабой". Настало время мира, - Трамп

Трамп об атаке Ирана в Катаре

Лидер США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана по американской военной базе в Катаре, которая состоялась 23 июня, и назвал ее "очень слабой". Погибших и раненых вследствие иранских ударов нет.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Иран официально отреагировал на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и на который мы очень эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет - 13 были сбиты, а 1 "пропустили", поскольку она летела в безопасном направлении", - отметил Трамп.

По его словам, ни один американец не пострадал, и "почти не было нанесено никаких убытков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран заранее предупредил США и Катар об атаке на американские базы, - Пентагон

"Самое главное, что они выпустили все, что накопилось в их "системе", и, надеемся, больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, благодаря чему никто не погиб и никто не пострадал. Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль делать то же самое", - подчеркнул президент США.

Также, по словам Трампа, не пострадало ни одного гражданина Катара из-за ударов Ирана.

"Поздравляю, Мир, настало время мира!" - добавил Трамп в другом посте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили удар Ирана по американской базе в Катаре: информации о пострадавших нет

Иран атаковал Катар: Трамп прокомментировал удары по базам США
Иран атаковал Катар: Трамп прокомментировал удары по базам США
Иран атаковал Катар: Трамп прокомментировал удары по базам США

Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.

Автор: 

Иран (2043) Катар (142) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+15
Настав час миру, - Трамп
===================
не поспішай...подумай зо два тижні...
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23.06.2025 23:24 Ответить
+15
кличте санітарів!!!
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23.06.2025 23:28 Ответить
+15
Ось тепер зрозуміло чому в США була криза з яйцями, кури повиздихували від сміху дивлячись на рижого півня
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23.06.2025 23:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Настав час миру, - Трамп
===================
не поспішай...подумай зо два тижні...
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23.06.2025 23:24 Ответить
21 червня уряд Пакистану висунув рудого на лауреата Нобелівки. 22 червня уряд Пакистану засудив дії рудого за напад на Іран. 23 червня після отвєтки Ірану потенційний лауреат забажав миру. Що скаже уряд Пакистану? Дурдом, чи ні?
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23.06.2025 23:32 Ответить
Дурдом з рудим, бо лауреат - неадекват, який пуйла боїться на місце поставити, а Натаньяху вдовольняє. А Пакистан такий: як вигідно, але іслам ближче до тіла.
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24.06.2025 00:13 Ответить
Чому б Україні не висунути Трампа на присудження Шнобелівської премії? Утрем носа Пакистану! Шнобелівську премію Трамп цілком заслужив.
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24.06.2025 00:42 Ответить
Іран недавно куячив ракетами по Пакистану. Пакистан теж у відповідь кинув кілька ракет на Іран. Не думаю, що в інтересах Пакистану, щоб у Ірана була ядерна бімба. бо наступного разу по Пакистану може полетіти ракета з ядерною боєголовкою.
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24.06.2025 00:55 Ответить
У Индии есть ЯО, и что? Не полетело, же.
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24.06.2025 09:26 Ответить
це тому що тим яо управляють адекватні люди. не можна давати яо упоротим релігійним фанатикам аятолам.
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24.06.2025 12:23 Ответить
В якому світі воно живе?
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23.06.2025 23:28 Ответить
на БС разборки завжди с отвєтками - хто промовчав, той лох
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24.06.2025 00:17 Ответить
кличте санітарів!!!
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23.06.2025 23:28 Ответить
дєдущка слілся
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24.06.2025 00:13 Ответить
Ось тепер зрозуміло чому в США була криза з яйцями, кури повиздихували від сміху дивлячись на рижого півня
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23.06.2025 23:28 Ответить
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24.06.2025 00:15 Ответить
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24.06.2025 00:56 Ответить
От же ж дурний.
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23.06.2025 23:29 Ответить
Дед окончательно поплавился😂😂. Деменция с признаками аутизма и ДЦП. Кажись старик проф не пригоден
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23.06.2025 23:30 Ответить
,,Танцюють ВСІ !"
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23.06.2025 23:30 Ответить
й___й клоунський цирк.

Він таки зробив Америку великоюим посміховиськом.
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23.06.2025 23:38 Ответить
Ну він там вчора звиздів щось про MIGA-MAGA, про те, що "неполіткоретктно казати Regime change, АЛЕ...."

Втім, він багато чого звиздів.
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23.06.2025 23:53 Ответить
Кому, трампові?

Застрелитися. Або піти у відставку. Втім, тоді пост до виборів займе бородате жейді, і не факт, що щось покращиться.
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24.06.2025 00:09 Ответить
Бл ,я думав zEбіли самі тупі утирки на світі, але ні, є ще агроамериканці які ще тупіші.
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23.06.2025 23:40 Ответить
Як би я був президентом війна б не почалася.
Вітаю, Світе, настав час миру! - Трамп.
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23.06.2025 23:43 Ответить
Загиблих та поранених унаслідок іранських ударів немає. Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
Цирк натуральний .. Де ж вони візьмуться , ті загиблі і поранені , якщо Іран вдарив по вже порожній базі .
.
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23.06.2025 23:44 Ответить
який в тому був сакральний смисл?
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24.06.2025 01:24 Ответить
"Нічіво нібольна - куріца давольна" - рівень трампівського військового потенціалу і США взагалі!
Завіса!
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23.06.2025 23:53 Ответить
якась гра
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24.06.2025 00:04 Ответить
Рональде повернися будь ласка.
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24.06.2025 00:31 Ответить
Коли до влади приводять клоВунів, - весь світ стає цирком. Або балаганом. Шкода, що ціною такої кількості людських життів.
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24.06.2025 00:32 Ответить
Чому не працює психіатрична експертиза при президентах деяких країн???
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24.06.2025 00:33 Ответить
База біла старая і нєнужная(с)...
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24.06.2025 00:34 Ответить
а якби ху йло не застряло в Україні, воно точно би зараз помагало би тим рушникам по повній і цькувало би рушників атакувати американські бази.. Тож тут Чуб має за віддячити Україні і допомогти їй у боротьбі з осередком світового зла і тероризму.
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24.06.2025 01:01 Ответить
це дуже складно для рудого довбня . в нього рівень середньої групи дитячого садочку .
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24.06.2025 01:26 Ответить
хотілося би вірити, що йому з часом підкажуть що до чого.
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24.06.2025 01:44 Ответить
Донні, вас обісцяли!! Прокиньтеся!!
- премія миру імені Мага доводить що всі наші хейтери не праві!! Саламалейкум чалма.... ой, мага мага, абирвалг!!!
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24.06.2025 01:47 Ответить
Желающих нема в наземной операции поучаствовать на Иран! Одного маленкого Израиля маловато будет для наземной операции. А США не готовы "Бурю в Пустыне версия 2.0" в Иране устроить
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24.06.2025 06:23 Ответить
А я спрашиваю есть ли справедливость на Свете? Ну уже всем очевидно что Израиль и Иран "мировуху" сделают. А тут с с этим шизоидным путиным ДАЖЕ НА 30 ДНЕЙ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕМИРИЕ! На гребаные 30 дней!
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24.06.2025 06:25 Ответить
Єдине питання - для чого?
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24.06.2025 06:33 Ответить
Піндосік, зачекай ще два тижні!!!
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24.06.2025 10:56 Ответить
Дуже слабкою, бо я, Трамп, всрався ще до того.
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25.06.2025 00:38 Ответить
 
 