Атака Ирана на базы США в Катаре была "очень слабой". Настало время мира, - Трамп
Лидер США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана по американской военной базе в Катаре, которая состоялась 23 июня, и назвал ее "очень слабой". Погибших и раненых вследствие иранских ударов нет.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Иран официально отреагировал на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и на который мы очень эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет - 13 были сбиты, а 1 "пропустили", поскольку она летела в безопасном направлении", - отметил Трамп.
По его словам, ни один американец не пострадал, и "почти не было нанесено никаких убытков".
"Самое главное, что они выпустили все, что накопилось в их "системе", и, надеемся, больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, благодаря чему никто не погиб и никто не пострадал. Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль делать то же самое", - подчеркнул президент США.
Также, по словам Трампа, не пострадало ни одного гражданина Катара из-за ударов Ирана.
"Поздравляю, Мир, настало время мира!" - добавил Трамп в другом посте.
Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.
Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.
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не поспішай...подумай зо два тижні...
Він таки зробив Америку велик
оюим посміховиськом.
Втім, він багато чого звиздів.
Застрелитися. Або піти у відставку. Втім, тоді пост до виборів займе бородате жейді, і не факт, що щось покращиться.
Вітаю, Світе, настав час миру! - Трамп.
Цирк натуральний .. Де ж вони візьмуться , ті загиблі і поранені , якщо Іран вдарив по вже порожній базі .
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Завіса!
- премія миру імені Мага доводить що всі наші хейтери не праві!! Саламалейкум чалма.... ой, мага мага, абирвалг!!!