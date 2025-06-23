Атака Ирана на базы США в Катаре была "очень слабой". Настало время мира, - Трамп

Лидер США Дональд Трамп прокомментировал атаку Ирана по американской военной базе в Катаре, которая состоялась 23 июня, и назвал ее "очень слабой". Погибших и раненых вследствие иранских ударов нет.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Иран официально отреагировал на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и на который мы очень эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет - 13 были сбиты, а 1 "пропустили", поскольку она летела в безопасном направлении", - отметил Трамп.

По его словам, ни один американец не пострадал, и "почти не было нанесено никаких убытков".

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"Самое главное, что они выпустили все, что накопилось в их "системе", и, надеемся, больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, благодаря чему никто не погиб и никто не пострадал. Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль делать то же самое", - подчеркнул президент США.

Также, по словам Трампа, не пострадало ни одного гражданина Катара из-за ударов Ирана.

"Поздравляю, Мир, настало время мира!" - добавил Трамп в другом посте.

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Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.