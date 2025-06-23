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Новини Трамп про Іран Іран атакував бази США
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Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп

Трамп про атаку Ірану в Катарі

Лідер США Дональд Трамп прокоментував атаку Ірану по американській військовій базі у Катарі, що відбулася 23 червня, та назвав її "дуже слабкою". Загиблих та поранених унаслідок іранських ударів немає.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Іран офіційно відреагував на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, чого ми й очікували, і на яку ми дуже ефективно відповіли. Було випущено 14 ракет - 13 було збито, а 1 "пропустили", оскільки вона летіла в безпечному напрямку", - зазначив Трамп.

За його словами, жоден американець не постраждав, і "майже не було завдано жодних збитків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран заздалегідь попередив США та Катар про атаку на американські бази, - Пентагон

"Найголовніше, що вони випустили все, що накопичилося в їхній "системі", і, сподіваємося, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за те, що він заздалегідь попередив нас, завдяки чому ніхто не загинув і ніхто не постраждав. Можливо, тепер Іран зможе рухатися до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль робити те саме", - наголосив президент США.

Також, за словами Трампа, не постраждало жодного громадянина Катару через удари Ірану.

"Вітаю, Світе, настав час миру!" - додав Трамп в іншому дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні підтвердили удар Ірану по американській базі в Катарі: інформації про постраждалих немає

Іран атакував Катар: Трамп прокоментував удари по базах США
Іран атакував Катар: Трамп прокоментував удари по базах США
Іран атакував Катар: Трамп прокоментував удари по базах США

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.

Автор: 

Іран (2297) Катар (257) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+15
Настав час миру, - Трамп
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не поспішай...подумай зо два тижні...
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23.06.2025 23:24 Відповісти
+15
кличте санітарів!!!
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23.06.2025 23:28 Відповісти
+15
Ось тепер зрозуміло чому в США була криза з яйцями, кури повиздихували від сміху дивлячись на рижого півня
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23.06.2025 23:28 Відповісти
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Настав час миру, - Трамп
===================
не поспішай...подумай зо два тижні...
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23.06.2025 23:24 Відповісти
21 червня уряд Пакистану висунув рудого на лауреата Нобелівки. 22 червня уряд Пакистану засудив дії рудого за напад на Іран. 23 червня після отвєтки Ірану потенційний лауреат забажав миру. Що скаже уряд Пакистану? Дурдом, чи ні?
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23.06.2025 23:32 Відповісти
Дурдом з рудим, бо лауреат - неадекват, який пуйла боїться на місце поставити, а Натаньяху вдовольняє. А Пакистан такий: як вигідно, але іслам ближче до тіла.
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24.06.2025 00:13 Відповісти
Чому б Україні не висунути Трампа на присудження Шнобелівської премії? Утрем носа Пакистану! Шнобелівську премію Трамп цілком заслужив.
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24.06.2025 00:42 Відповісти
Іран недавно куячив ракетами по Пакистану. Пакистан теж у відповідь кинув кілька ракет на Іран. Не думаю, що в інтересах Пакистану, щоб у Ірана була ядерна бімба. бо наступного разу по Пакистану може полетіти ракета з ядерною боєголовкою.
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24.06.2025 00:55 Відповісти
У Индии есть ЯО, и что? Не полетело, же.
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24.06.2025 09:26 Відповісти
це тому що тим яо управляють адекватні люди. не можна давати яо упоротим релігійним фанатикам аятолам.
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24.06.2025 12:23 Відповісти
В якому світі воно живе?
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23.06.2025 23:28 Відповісти
на БС разборки завжди с отвєтками - хто промовчав, той лох
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24.06.2025 00:17 Відповісти
кличте санітарів!!!
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23.06.2025 23:28 Відповісти
дєдущка слілся
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24.06.2025 00:13 Відповісти
Ось тепер зрозуміло чому в США була криза з яйцями, кури повиздихували від сміху дивлячись на рижого півня
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23.06.2025 23:28 Відповісти
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24.06.2025 00:15 Відповісти
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24.06.2025 00:56 Відповісти
От же ж дурний.
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23.06.2025 23:29 Відповісти
Дед окончательно поплавился😂😂. Деменция с признаками аутизма и ДЦП. Кажись старик проф не пригоден
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23.06.2025 23:30 Відповісти
,,Танцюють ВСІ !"
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23.06.2025 23:30 Відповісти
й___й клоунський цирк.

Він таки зробив Америку великоюим посміховиськом.
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23.06.2025 23:38 Відповісти
Ну він там вчора звиздів щось про MIGA-MAGA, про те, що "неполіткоретктно казати Regime change, АЛЕ...."

Втім, він багато чого звиздів.
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23.06.2025 23:53 Відповісти
Кому, трампові?

Застрелитися. Або піти у відставку. Втім, тоді пост до виборів займе бородате жейді, і не факт, що щось покращиться.
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24.06.2025 00:09 Відповісти
Бл ,я думав zEбіли самі тупі утирки на світі, але ні, є ще агроамериканці які ще тупіші.
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23.06.2025 23:40 Відповісти
Як би я був президентом війна б не почалася.
Вітаю, Світе, настав час миру! - Трамп.
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23.06.2025 23:43 Відповісти
Загиблих та поранених унаслідок іранських ударів немає. Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
Цирк натуральний .. Де ж вони візьмуться , ті загиблі і поранені , якщо Іран вдарив по вже порожній базі .
.
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23.06.2025 23:44 Відповісти
який в тому був сакральний смисл?
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24.06.2025 01:24 Відповісти
"Нічіво нібольна - куріца давольна" - рівень трампівського військового потенціалу і США взагалі!
Завіса!
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23.06.2025 23:53 Відповісти
якась гра
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24.06.2025 00:04 Відповісти
Рональде повернися будь ласка.
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24.06.2025 00:31 Відповісти
Коли до влади приводять клоВунів, - весь світ стає цирком. Або балаганом. Шкода, що ціною такої кількості людських життів.
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24.06.2025 00:32 Відповісти
Чому не працює психіатрична експертиза при президентах деяких країн???
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24.06.2025 00:33 Відповісти
База біла старая і нєнужная(с)...
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24.06.2025 00:34 Відповісти
а якби ху йло не застряло в Україні, воно точно би зараз помагало би тим рушникам по повній і цькувало би рушників атакувати американські бази.. Тож тут Чуб має за віддячити Україні і допомогти їй у боротьбі з осередком світового зла і тероризму.
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24.06.2025 01:01 Відповісти
це дуже складно для рудого довбня . в нього рівень середньої групи дитячого садочку .
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24.06.2025 01:26 Відповісти
хотілося би вірити, що йому з часом підкажуть що до чого.
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24.06.2025 01:44 Відповісти
Донні, вас обісцяли!! Прокиньтеся!!
- премія миру імені Мага доводить що всі наші хейтери не праві!! Саламалейкум чалма.... ой, мага мага, абирвалг!!!
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24.06.2025 01:47 Відповісти
Желающих нема в наземной операции поучаствовать на Иран! Одного маленкого Израиля маловато будет для наземной операции. А США не готовы "Бурю в Пустыне версия 2.0" в Иране устроить
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24.06.2025 06:23 Відповісти
А я спрашиваю есть ли справедливость на Свете? Ну уже всем очевидно что Израиль и Иран "мировуху" сделают. А тут с с этим шизоидным путиным ДАЖЕ НА 30 ДНЕЙ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕМИРИЕ! На гребаные 30 дней!
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24.06.2025 06:25 Відповісти
Єдине питання - для чого?
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24.06.2025 06:33 Відповісти
Піндосік, зачекай ще два тижні!!!
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24.06.2025 10:56 Відповісти
Дуже слабкою, бо я, Трамп, всрався ще до того.
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25.06.2025 00:38 Відповісти
 
 