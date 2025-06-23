Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп

Лідер США Дональд Трамп прокоментував атаку Ірану по американській військовій базі у Катарі, що відбулася 23 червня, та назвав її "дуже слабкою". Загиблих та поранених унаслідок іранських ударів немає.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Іран офіційно відреагував на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, чого ми й очікували, і на яку ми дуже ефективно відповіли. Було випущено 14 ракет - 13 було збито, а 1 "пропустили", оскільки вона летіла в безпечному напрямку", - зазначив Трамп.

За його словами, жоден американець не постраждав, і "майже не було завдано жодних збитків".

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"Найголовніше, що вони випустили все, що накопичилося в їхній "системі", і, сподіваємося, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за те, що він заздалегідь попередив нас, завдяки чому ніхто не загинув і ніхто не постраждав. Можливо, тепер Іран зможе рухатися до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль робити те саме", - наголосив президент США.

Також, за словами Трампа, не постраждало жодного громадянина Катару через удари Ірану.

"Вітаю, Світе, настав час миру!" - додав Трамп в іншому дописі.

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Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.