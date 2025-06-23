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Новини Іран атакував бази США
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Іран заздалегідь попередив США та Катар про атаку на американські бази, - Пентагон

Атака Ірану на Катар: США заздалегідь знали про плани

Міністерство оборони США знало заздалегідь про підготовку іранського удару по американській військовій базі в Катарі. 

Про це пишуть CNN, The Guardian та видання Axios із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

"США мали дуже завчасне попередження про іранську атаку", - цитують медіа слова одного зі співрозмовників в Міноборони США.

Зазначається, що Іран попередив про запуски ракет для того, аби мінімізувати кількість жертв та зберегти дорогу до бази.

У Міністерстві оборони Катару зауважили, що ППО країни вдалось перехопити іранські ракети, запущені в бік авіабази США Аль-Удейд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні підтвердили удар Ірану по американській базі в Катарі: інформації про постраждалих немає

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.

Автор: 

Іран (2297) Катар (257) Пентагон (1441) США (23607)


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Топ коментарі
+13
Цирк
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23.06.2025 22:22 Відповісти
+12
Сильно! - вйобуйте з баз бо ми туди будем бити
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23.06.2025 22:20 Відповісти
+9
це була друга класична близькосхідна імітація бурхливої діяльності, яка повинна продемонструвати, для збереження обличчя, що Іран помстився, але так щоб нікого і нічого не зачепити, щоб не прилетіло у відповідь від США.

Перша була - у відповідь на знищення штатами іранського злочинця Сулеймані 8/01/2020р.
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23.06.2025 22:33 Відповісти
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Сильно! - вйобуйте з баз бо ми туди будем бити
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23.06.2025 22:20 Відповісти
Ось така вона Третя Міровая , якою пугають кожного громадянина Землі з пелюшок...
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24.06.2025 00:32 Відповісти
Ну, значить, атака не рахується! Все добре, можна продовжувати!
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23.06.2025 22:22 Відповісти
Цирк
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23.06.2025 22:22 Відповісти
Так. Одні попереди, щоб все, що можно вивезли заздалегідь з ядрьоних бункерів, інші в подяку попередили, що теж пульнуть чисто символічно.
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23.06.2025 23:07 Відповісти
уявляю, як китаці будуть попереджати про свої атаки....
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23.06.2025 22:25 Відповісти
Як завжди
«https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 723-е, останнє, китайське попередження»
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23.06.2025 22:38 Відповісти
Айатоли дуже радикально відповіли США
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23.06.2025 22:29 Відповісти
***** вже. Як зміг, допоміг.
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23.06.2025 22:40 Відповісти
росія не з вищої ліги.
вона з першої.
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23.06.2025 22:51 Відповісти
це була друга класична близькосхідна імітація бурхливої діяльності, яка повинна продемонструвати, для збереження обличчя, що Іран помстився, але так щоб нікого і нічого не зачепити, щоб не прилетіло у відповідь від США.

Перша була - у відповідь на знищення штатами іранського злочинця Сулеймані 8/01/2020р.
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23.06.2025 22:33 Відповісти
страшно не попереджати)
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23.06.2025 22:37 Відповісти
Війна джентельменів: всі бойові дії, відбуваються після завчасного попередження!
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23.06.2025 22:40 Відповісти
Іду на Ви,але сильно не бийте,бо страшно мені!!!
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23.06.2025 22:48 Відповісти
- Куме, закрийте лице руками.
- Для чого?
- Хочу вас обухом по лобі гепнути.
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23.06.2025 22:40 Відповісти
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23.06.2025 22:46 Відповісти
Які джентльмени, один одного попереджають про удари. А Америка не бажає навчити пуйла ввічливості?
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23.06.2025 22:52 Відповісти
Аятолла хоче жити, але треба ліпити панти перед моджахедами, що він потужний і незламний
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23.06.2025 22:53 Відповісти
СТОЙ КТО ИДЁТ
СТРЕЛЯЮ...
СТРЕЛЯЙ...
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23.06.2025 23:00 Відповісти
Трохи не так.
..Стой, стрелять буду!
..Стою!
..Стреляю!
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24.06.2025 01:50 Відповісти
Там вже і Саудіти заявили, що зараз приєднаються, режиму аятол залишилось недовго, бо вони всіх дістали на Блиському Сході!
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23.06.2025 23:01 Відповісти
ну прямо мушкетери короля - захищайтесь сударь !
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23.06.2025 23:09 Відповісти
Шапіто...
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23.06.2025 23:56 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmayday.rocks%2Fmario-idet-grabit-bank%2F&psig=AOvVaw1qGx4MrJeAfZ3-s1cj_9XS&ust=1750830999792000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCOCz7v2viY4DFQAAAAAdAAAAABAT Марио идет грабить банк!

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24.06.2025 09:00 Відповісти
 
 