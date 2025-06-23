Іран заздалегідь попередив США та Катар про атаку на американські бази, - Пентагон
Міністерство оборони США знало заздалегідь про підготовку іранського удару по американській військовій базі в Катарі.
Про це пишуть CNN, The Guardian та видання Axios із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.
"США мали дуже завчасне попередження про іранську атаку", - цитують медіа слова одного зі співрозмовників в Міноборони США.
Зазначається, що Іран попередив про запуски ракет для того, аби мінімізувати кількість жертв та зберегти дорогу до бази.
У Міністерстві оборони Катару зауважили, що ППО країни вдалось перехопити іранські ракети, запущені в бік авіабази США Аль-Удейд.
Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.
Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 723-е, останнє, китайське попередження»
вона з першої.
Перша була - у відповідь на знищення штатами іранського злочинця Сулеймані 8/01/2020р.
- Для чого?
- Хочу вас обухом по лобі гепнути.
СТРЕЛЯЮ...
СТРЕЛЯЙ...
..Стой, стрелять буду!
..Стою!
..Стреляю!