Іран заздалегідь попередив США та Катар про атаку на американські бази, - Пентагон

Міністерство оборони США знало заздалегідь про підготовку іранського удару по американській військовій базі в Катарі.

Про це пишуть CNN, The Guardian та видання Axios із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

"США мали дуже завчасне попередження про іранську атаку", - цитують медіа слова одного зі співрозмовників в Міноборони США.

Зазначається, що Іран попередив про запуски ракет для того, аби мінімізувати кількість жертв та зберегти дорогу до бази.

У Міністерстві оборони Катару зауважили, що ППО країни вдалось перехопити іранські ракети, запущені в бік авіабази США Аль-Удейд.

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Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах, який відбувся у вихідні.

Катар заявив, що має право завдати ударів по Ірану в аналогічний спосіб, згідно з міжнародним правом, за атаки на американські бази.