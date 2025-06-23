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Новости Иран атаковал базы США
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Иран заранее предупредил США и Катар об атаке на американские базы, - Пентагон

Атака Ирана на Катар: США заранее знали о планах

Министерство обороны США знало заранее о подготовке иранского удара по американской военной базе в Катаре.

Об этом пишут CNN, The Guardian и издание Axios со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

"США имели очень заблаговременное предупреждение об иранской атаке", - цитируют медиа слова одного из собеседников в Минобороны США.

Отмечается, что Иран предупредил о запусках ракет для того, чтобы минимизировать количество жертв и сохранить дорогу к базе.

В Министерстве обороны Катара отметили, что ПВО страны удалось перехватить иранские ракеты, запущенные в сторону авиабазы США Аль-Удейд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили удар Ирана по американской базе в Катаре: информации о пострадавших нет

Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.

Автор: 

Иран (2043) Катар (142) Пентагон (1472) США (27325)


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Топ комментарии
+13
Цирк
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23.06.2025 22:22 Ответить
+12
Сильно! - вйобуйте з баз бо ми туди будем бити
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23.06.2025 22:20 Ответить
+9
це була друга класична близькосхідна імітація бурхливої діяльності, яка повинна продемонструвати, для збереження обличчя, що Іран помстився, але так щоб нікого і нічого не зачепити, щоб не прилетіло у відповідь від США.

Перша була - у відповідь на знищення штатами іранського злочинця Сулеймані 8/01/2020р.
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23.06.2025 22:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Сильно! - вйобуйте з баз бо ми туди будем бити
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23.06.2025 22:20 Ответить
Ось така вона Третя Міровая , якою пугають кожного громадянина Землі з пелюшок...
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24.06.2025 00:32 Ответить
Ну, значить, атака не рахується! Все добре, можна продовжувати!
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23.06.2025 22:22 Ответить
Цирк
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23.06.2025 22:22 Ответить
Так. Одні попереди, щоб все, що можно вивезли заздалегідь з ядрьоних бункерів, інші в подяку попередили, що теж пульнуть чисто символічно.
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23.06.2025 23:07 Ответить
уявляю, як китаці будуть попереджати про свої атаки....
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23.06.2025 22:25 Ответить
Як завжди
«https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 723-е, останнє, китайське попередження»
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23.06.2025 22:38 Ответить
Айатоли дуже радикально відповіли США
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23.06.2025 22:29 Ответить
***** вже. Як зміг, допоміг.
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23.06.2025 22:40 Ответить
росія не з вищої ліги.
вона з першої.
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23.06.2025 22:51 Ответить
це була друга класична близькосхідна імітація бурхливої діяльності, яка повинна продемонструвати, для збереження обличчя, що Іран помстився, але так щоб нікого і нічого не зачепити, щоб не прилетіло у відповідь від США.

Перша була - у відповідь на знищення штатами іранського злочинця Сулеймані 8/01/2020р.
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23.06.2025 22:33 Ответить
страшно не попереджати)
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23.06.2025 22:37 Ответить
Війна джентельменів: всі бойові дії, відбуваються після завчасного попередження!
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23.06.2025 22:40 Ответить
Іду на Ви,але сильно не бийте,бо страшно мені!!!
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23.06.2025 22:48 Ответить
- Куме, закрийте лице руками.
- Для чого?
- Хочу вас обухом по лобі гепнути.
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23.06.2025 22:40 Ответить
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23.06.2025 22:46 Ответить
Які джентльмени, один одного попереджають про удари. А Америка не бажає навчити пуйла ввічливості?
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23.06.2025 22:52 Ответить
Аятолла хоче жити, але треба ліпити панти перед моджахедами, що він потужний і незламний
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23.06.2025 22:53 Ответить
СТОЙ КТО ИДЁТ
СТРЕЛЯЮ...
СТРЕЛЯЙ...
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23.06.2025 23:00 Ответить
Трохи не так.
..Стой, стрелять буду!
..Стою!
..Стреляю!
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24.06.2025 01:50 Ответить
Там вже і Саудіти заявили, що зараз приєднаються, режиму аятол залишилось недовго, бо вони всіх дістали на Блиському Сході!
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23.06.2025 23:01 Ответить
ну прямо мушкетери короля - захищайтесь сударь !
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23.06.2025 23:09 Ответить
Шапіто...
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23.06.2025 23:56 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmayday.rocks%2Fmario-idet-grabit-bank%2F&psig=AOvVaw1qGx4MrJeAfZ3-s1cj_9XS&ust=1750830999792000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCOCz7v2viY4DFQAAAAAdAAAAABAT Марио идет грабить банк!

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24.06.2025 09:00 Ответить
 
 