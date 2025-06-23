Иран заранее предупредил США и Катар об атаке на американские базы, - Пентагон

Министерство обороны США знало заранее о подготовке иранского удара по американской военной базе в Катаре.

Об этом пишут CNN, The Guardian и издание Axios со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

"США имели очень заблаговременное предупреждение об иранской атаке", - цитируют медиа слова одного из собеседников в Минобороны США.

Отмечается, что Иран предупредил о запусках ракет для того, чтобы минимизировать количество жертв и сохранить дорогу к базе.

В Министерстве обороны Катара отметили, что ПВО страны удалось перехватить иранские ракеты, запущенные в сторону авиабазы США Аль-Удейд.

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Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам, который состоялся в выходные.

Катар заявил, что имеет право нанести удары по Ирану аналогичным образом, согласно международному праву, за атаки на американские базы.