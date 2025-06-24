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Новини Окуповані території
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МЗС про заборону української мови на ТОТ: Черговий прояв геноцидної політики Росії

мова

Рішення Росії виключити українську мову з навчальних програм на тимчасово окупованих територіях є ще одним проявом геноцидної політики держави-агресора.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Міністерство освіти РФ планує з 1 вересня 2025 року повністю прибрати українську мову з програм початкової, основної та середньої загальної освіти на окупованих територіях. У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що зміни вносяться "у зв'язку зі зміненою геополітичною ситуацією у світі".

У МЗС України назвали це частиною імперської політики Росії, яка протягом століть намагається придушити національні культури, знищити ідентичність та проводити асиміляцію.

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"Імперська Росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС також нагадало, що українську мову намагалися заборонити понад сто разів, але вона завжди виживала, на відміну від гнобителів.

"Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!", - наголосили у міністерстві, процитувавши уродженця Херсонщини Миколу Куліша: "Сьогодні українська мова не беззбройна".

МЗС України підкреслило, що російські заборони й окупація зникнуть, а українське слово, вільне і сильне, повернеться на всю територію України.

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Автор: 

МЗС (4202) окупація (6766) українська мова (840)


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Російськомовним українцям присячується. "А че ти сразу за язік" "какая разніца". Треба просто розуміти - російськомовні - це по факту майбутні колаборанти. Принаймні прихід РФ вони не сприймають як щось надзвичайно погане.

І ЯК ЩО ЦЕ НЕ ВИКОРІНИТИ - викорінять нас.
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24.06.2025 10:48 Відповісти
Свободівець Головко , про це , знає ...?
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24.06.2025 14:59 Відповісти
Планета Земля має або позбутися російськомовного лайна, або сама перетвориться на лайно.
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24.06.2025 11:07 Відповісти
Рашиські варвари прийшли знищити український народ ,геноцид ,етноцид ,екоцид весь набір злочинів рашистів і дивно коли тупе бидло яке щоночі обстрілюють продовжує говорити язиком рашиських злочинців.
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24.06.2025 11:11 Відповісти
Сказано: "МЗС також нагадало, що українську мову намагалися заборонити понад сто разів, але вона завжди виживала".

Тоді було інше. Наша мова століттями виживала завдяки селянам, яких була явна більшість. І ці селяни іншої мови не знали. Зараз всі українці знають мову московитів. Тим більше, що сам путін весь час говорить, що українська мова з'явилась недавно і вона штучна. Наші ж політики, як барани, нічого не здатні сказати в противагу. Так що не треба лишнього оптимізму.
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24.06.2025 13:17 Відповісти
 
 