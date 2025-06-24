МЗС про заборону української мови на ТОТ: Черговий прояв геноцидної політики Росії

Рішення Росії виключити українську мову з навчальних програм на тимчасово окупованих територіях є ще одним проявом геноцидної політики держави-агресора.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Міністерство освіти РФ планує з 1 вересня 2025 року повністю прибрати українську мову з програм початкової, основної та середньої загальної освіти на окупованих територіях. У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що зміни вносяться "у зв'язку зі зміненою геополітичною ситуацією у світі".

У МЗС України назвали це частиною імперської політики Росії, яка протягом століть намагається придушити національні культури, знищити ідентичність та проводити асиміляцію.

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"Імперська Росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС також нагадало, що українську мову намагалися заборонити понад сто разів, але вона завжди виживала, на відміну від гнобителів.

"Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!", - наголосили у міністерстві, процитувавши уродженця Херсонщини Миколу Куліша: "Сьогодні українська мова не беззбройна".

МЗС України підкреслило, що російські заборони й окупація зникнуть, а українське слово, вільне і сильне, повернеться на всю територію України.

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