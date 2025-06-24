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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД о запрете украинского языка на ВОТ: Очередное проявление геноцидной политики России

мова

Решение России исключить украинский язык из учебных программ на временно оккупированных территориях является еще одним проявлением геноцидной политики государства-агрессора.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Министерство образования РФ планирует с 1 сентября 2025 года полностью убрать украинский язык из программ начального, основного и среднего общего образования на оккупированных территориях. В пояснительной записке к проекту отмечается, что изменения вносятся "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире".

В МИД Украины назвали это частью имперской политики России, которая на протяжении веков пытается подавить национальные культуры, уничтожить идентичность и проводить ассимиляцию.

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"Имперская Россия, которая систематически манипулирует языковым вопросом для оправдания агрессии, проводит целенаправленную политику русификации, ассимиляции, геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур, подавления национальной идентичности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД также напомнил, что украинский язык пытались запретить более ста раз, но он всегда выживал, в отличие от угнетателей.

"Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!" - отметили в министерстве, процитировав уроженца Херсонщины Николая Кулиша: "Сегодня украинский язык не безоружен".

МИД Украины подчеркнул, что российские запреты и оккупация исчезнут, а украинское слово, свободное и сильное, вернется на всю территорию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В условиях российско-украинской войны государственный язык стал ключевым маркером "свой-чужой": Минобороны и языковой омбудсмен усилят сотрудничество

Автор: 

МИД (7030) оккупация (10212) украинский язык (1196)


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Російськомовним українцям присячується. "А че ти сразу за язік" "какая разніца". Треба просто розуміти - російськомовні - це по факту майбутні колаборанти. Принаймні прихід РФ вони не сприймають як щось надзвичайно погане.

І ЯК ЩО ЦЕ НЕ ВИКОРІНИТИ - викорінять нас.
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24.06.2025 10:48 Ответить
Свободівець Головко , про це , знає ...?
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24.06.2025 14:59 Ответить
Планета Земля має або позбутися російськомовного лайна, або сама перетвориться на лайно.
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24.06.2025 11:07 Ответить
Рашиські варвари прийшли знищити український народ ,геноцид ,етноцид ,екоцид весь набір злочинів рашистів і дивно коли тупе бидло яке щоночі обстрілюють продовжує говорити язиком рашиських злочинців.
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24.06.2025 11:11 Ответить
Сказано: "МЗС також нагадало, що українську мову намагалися заборонити понад сто разів, але вона завжди виживала".

Тоді було інше. Наша мова століттями виживала завдяки селянам, яких була явна більшість. І ці селяни іншої мови не знали. Зараз всі українці знають мову московитів. Тим більше, що сам путін весь час говорить, що українська мова з'явилась недавно і вона штучна. Наші ж політики, як барани, нічого не здатні сказати в противагу. Так що не треба лишнього оптимізму.
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24.06.2025 13:17 Ответить
 
 