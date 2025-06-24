МИД о запрете украинского языка на ВОТ: Очередное проявление геноцидной политики России
Решение России исключить украинский язык из учебных программ на временно оккупированных территориях является еще одним проявлением геноцидной политики государства-агрессора.
Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, Министерство образования РФ планирует с 1 сентября 2025 года полностью убрать украинский язык из программ начального, основного и среднего общего образования на оккупированных территориях. В пояснительной записке к проекту отмечается, что изменения вносятся "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире".
В МИД Украины назвали это частью имперской политики России, которая на протяжении веков пытается подавить национальные культуры, уничтожить идентичность и проводить ассимиляцию.
"Имперская Россия, которая систематически манипулирует языковым вопросом для оправдания агрессии, проводит целенаправленную политику русификации, ассимиляции, геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур, подавления национальной идентичности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД также напомнил, что украинский язык пытались запретить более ста раз, но он всегда выживал, в отличие от угнетателей.
"Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!" - отметили в министерстве, процитировав уроженца Херсонщины Николая Кулиша: "Сегодня украинский язык не безоружен".
МИД Украины подчеркнул, что российские запреты и оккупация исчезнут, а украинское слово, свободное и сильное, вернется на всю территорию Украины.
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І ЯК ЩО ЦЕ НЕ ВИКОРІНИТИ - викорінять нас.
Тоді було інше. Наша мова століттями виживала завдяки селянам, яких була явна більшість. І ці селяни іншої мови не знали. Зараз всі українці знають мову московитів. Тим більше, що сам путін весь час говорить, що українська мова з'явилась недавно і вона штучна. Наші ж політики, як барани, нічого не здатні сказати в противагу. Так що не треба лишнього оптимізму.