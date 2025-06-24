МИД о запрете украинского языка на ВОТ: Очередное проявление геноцидной политики России

Решение России исключить украинский язык из учебных программ на временно оккупированных территориях является еще одним проявлением геноцидной политики государства-агрессора.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Министерство образования РФ планирует с 1 сентября 2025 года полностью убрать украинский язык из программ начального, основного и среднего общего образования на оккупированных территориях. В пояснительной записке к проекту отмечается, что изменения вносятся "в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире".

В МИД Украины назвали это частью имперской политики России, которая на протяжении веков пытается подавить национальные культуры, уничтожить идентичность и проводить ассимиляцию.

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"Имперская Россия, которая систематически манипулирует языковым вопросом для оправдания агрессии, проводит целенаправленную политику русификации, ассимиляции, геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур, подавления национальной идентичности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД также напомнил, что украинский язык пытались запретить более ста раз, но он всегда выживал, в отличие от угнетателей.

"Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!" - отметили в министерстве, процитировав уроженца Херсонщины Николая Кулиша: "Сегодня украинский язык не безоружен".

МИД Украины подчеркнул, что российские запреты и оккупация исчезнут, а украинское слово, свободное и сильное, вернется на всю территорию Украины.

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