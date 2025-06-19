Кремль запускает стратегию "культурной зачистки" на оккупированных территориях, - СВР
Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, которая сосредоточена на русской культуре и языке, в том числе и на оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.
"Ключевой акцент документа сосредоточен на русской культуре и языке как "основах национального единства". Москва открыто признает, что русификацией, пропагандой и культурной зачисткой стремится сформировать к 2036 году 95 % так называемой "общероссийской идентичности", - говорится в сообщении.
Отмечается, документ определяет два магистральных вектора. В частности, русификацию оккупированных территорий. Речь идет об официальном закреплении курса на вытеснение национальных идентичностей с временно оккупированных территорий Украины, а также Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Кремль не скрывает, что его дальнейшая цель - Беларусь. Предполагается усиление пропагандистского влияния, а также расширение роли русского языка как "универсального средства межнационального общения".
Также Стратегия предусматривает усиление антимигрантской политики под видом "борьбы с экстремизмом".
"Приравнивая шесть миллионов мигрантов к источникам угрозы, Москва все активнее использует ксенофобские нарративы как инструмент политической мобилизации. Это вызвало реакцию со стороны стран-экспортеров рабочей силы. В частности, Узбекистан публично раскритиковал РФ за нарушение прав своих граждан. В то же время Кремль продолжает спекулировать на общественных настроениях: согласно результатам социологических опросов, более 80% россиян убеждены, что количество мигрантов в стране является чрезмерным", - отмечают в разведке.
Ось наприклад ГУНИ , яких боялись навіть у Римі . Це УНИ - ТОБТО СОЮЗ ПЛЕМЕН , формувавшихся словʼян. Це великий союз . І Атілла жив у столиці гунів Києві . Ціх знань московити бояться
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
Союз племен, який очолював Гатило (лат. Attila, чому саме через "А", бо у римлян НАШ звук "Г" був відсутній) мав назву "Уни" (лат. Unio), що буквально означає союз. Ба більше, це був ЕКЗОНІМ. Самі "Гуни" себе так не називали. Далі, перша літера "H" з'явилася у французів, бо латинське слово "Unio" французькою читається, як "Іньон"
(Ох вже ця - sermo vulgaris!). Щоб "U" читалася правильно (як "У") потрібно "закрити" склад глухим звуком "H". Так з'явилися "Гуни" (Huns).
Першим, хто ототожнив гунів із хунну-сюнну був французький вчений 18 століття Жозеф де Гуньє (Joseph de Guignes), щоправда, його можна назвати суто кабінетним істориком, бо він працював тільки у королівській бібліотеці. А своє "геніальне" відкриття він побудував лише на схожості, як йому здалося, звучання слів "гуни" і "хунну" (чи "сюнну"). Услід за Жозефом де Гуньє про азійське походження гунів заговорили німецькі історики 18 століття (це ті, які вели своє походження від греків
👉 Далі їх підтримали російські вчені, а ще пізніше - радянська історична "наука" (Пігулевська, Гумільов). І усе це за повної відсутності будь-якої доказової бази. Однак, не дивлячись на всю абсурдність даної гіпотези, вона набула популярності і нині є панівною в ******** історичній науці.
👉 Все вірно, але Меч Арея ще московитів налякав тим, що Іван Білик зсилався на записи Візантійського посла Пріска Панійського, який зробив записи слів з мови гунів, безпосередньо у військовому таборі Аттіли і ці слова були українські, мед страва і ще декілька
👉 Це дуже схоже на правду, яку Захід боїться визнати. Ця історія виглядає логічно, і пояснює, чому вічно голодний Рим ходив аж на Британію, а не "освоїл" наші засіяні поля, і не забрав коней, яких розводили на наших землях, крім всіх інших вигод.
Балакають по- нашему?