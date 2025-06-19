Кремль запускает стратегию "культурной зачистки" на оккупированных территориях, - СВР

Кремль готовится утвердить обновленную Стратегию государственной национальной политики, которая сосредоточена на русской культуре и языке, в том числе и на оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.

"Ключевой акцент документа сосредоточен на русской культуре и языке как "основах национального единства". Москва открыто признает, что русификацией, пропагандой и культурной зачисткой стремится сформировать к 2036 году 95 % так называемой "общероссийской идентичности", - говорится в сообщении.

Отмечается, документ определяет два магистральных вектора. В частности, русификацию оккупированных территорий. Речь идет об официальном закреплении курса на вытеснение национальных идентичностей с временно оккупированных территорий Украины, а также Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Кремль не скрывает, что его дальнейшая цель - Беларусь. Предполагается усиление пропагандистского влияния, а также расширение роли русского языка как "универсального средства межнационального общения".

Также Стратегия предусматривает усиление антимигрантской политики под видом "борьбы с экстремизмом".

"Приравнивая шесть миллионов мигрантов к источникам угрозы, Москва все активнее использует ксенофобские нарративы как инструмент политической мобилизации. Это вызвало реакцию со стороны стран-экспортеров рабочей силы. В частности, Узбекистан публично раскритиковал РФ за нарушение прав своих граждан. В то же время Кремль продолжает спекулировать на общественных настроениях: согласно результатам социологических опросов, более 80% россиян убеждены, что количество мигрантов в стране является чрезмерным", - отмечают в разведке.

