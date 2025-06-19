Кремль запускає стратегію "культурної зачистки" на окупованих територіях, - СЗР

Кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики, яка зосереджена на російській культурі і мові, зокрема і на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

"Ключовий акцент документа зосереджений на російській культурі та мові як "основах національної єдності". Москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати до 2036 року 95 % так званої "загальноросійської ідентичності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, документ окреслює два магістральні вектори. Зокрема, русифікацію окупованих територій. Ідеться про офіційне закріплення курсу на витіснення національних ідентичностей з тимчасово окупованих територій України, а також Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Кремль не приховує, що його подальша мета - Білорусь. Передбачається посилення пропагандистського впливу, а також розширення ролі російської мови як "універсального засобу міжнаціонального спілкування".

Також Стратегія передбачає посилення антимігрантської політики під виглядом "боротьби з екстремізмом".

"Прирівнюючи шість мільйонів мігрантів до джерел загрози, Москва дедалі активніше використовує ксенофобські наративи як інструмент політичної мобілізації. Це викликало реакцію з боку країн-експортерів робочої сили. Зокрема, Узбекистан публічно розкритикував РФ за порушення прав своїх громадян. Водночас Кремль продовжує спекулювати на суспільних настроях: згідно з результатами соціологічних опитувань, понад 80% росіян переконані, що кількість мігрантів у країні є надмірною", - наголошують у розвідці.

