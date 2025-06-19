УКР
Кремль запускає стратегію "культурної зачистки" на окупованих територіях, - СЗР

Росія затверджує програму русифікації на окупованих територій

Кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики, яка  зосереджена на російській культурі і мові, зокрема і на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

"Ключовий акцент документа зосереджений на російській культурі та мові як "основах національної єдності". Москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати до 2036 року 95 % так званої "загальноросійської ідентичності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, документ окреслює два магістральні вектори. Зокрема, русифікацію окупованих територій. Ідеться про офіційне закріплення курсу на витіснення національних ідентичностей з тимчасово окупованих територій України, а також Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Кремль не приховує, що його подальша мета - Білорусь. Передбачається посилення пропагандистського впливу, а також розширення ролі російської мови як "універсального засобу міжнаціонального спілкування".

Також Стратегія передбачає посилення антимігрантської політики під виглядом "боротьби з екстремізмом".

"Прирівнюючи шість мільйонів мігрантів до джерел загрози, Москва дедалі активніше використовує ксенофобські наративи як інструмент політичної мобілізації. Це викликало реакцію з боку країн-експортерів робочої сили. Зокрема, Узбекистан публічно розкритикував РФ за порушення прав своїх громадян. Водночас Кремль продовжує спекулювати на суспільних настроях: згідно з результатами соціологічних опитувань, понад 80% росіян переконані, що кількість мігрантів у країні є надмірною", - наголошують у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Указ Путіна щодо "легалізації" українців є інструментом примусової русифікації, - британська розвідка

окупація (6865) зовнішня розвідка (502) русифікація (17)
+8
Ковтнете падли свій смердячий язик.
19.06.2025 12:26 Відповісти
+7
''Какая разніца'' - Зеленський.
19.06.2025 12:29 Відповісти
+6
Кацапня підораси.
19.06.2025 12:27 Відповісти
Ковтнете падли свій смердячий язик.
19.06.2025 12:26 Відповісти
Кацапня підораси.
19.06.2025 12:27 Відповісти
Не поспориш)
19.06.2025 13:06 Відповісти
''Какая разніца'' - Зеленський.
19.06.2025 12:29 Відповісти
Україна має запустити свою ІСТОРИЧНУ СТРАТЕГІЮ .
Ось наприклад ГУНИ , яких боялись навіть у Римі . Це УНИ - ТОБТО СОЮЗ ПЛЕМЕН , формувавшихся словʼян. Це великий союз . І Атілла жив у столиці гунів Києві . Ціх знань московити бояться
19.06.2025 12:31 Відповісти
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
19.06.2025 12:32 Відповісти
Камон, ШИУ - це реальна антинаукова шиза накшталт Бебіка.
19.06.2025 14:31 Відповісти
Жодних "Гунів" НЕ БУЛО!
Союз племен, який очолював Гатило (лат. Attila, чому саме через "А", бо у римлян НАШ звук "Г" був відсутній) мав назву "Уни" (лат. Unio), що буквально означає союз. Ба більше, це був ЕКЗОНІМ. Самі "Гуни" себе так не називали. Далі, перша літера "H" з'явилася у французів, бо латинське слово "Unio" французькою читається, як "Іньон"

(Ох вже ця - sermo vulgaris!). Щоб "U" читалася правильно (як "У") потрібно "закрити" склад глухим звуком "H". Так з'явилися "Гуни" (Huns).

Першим, хто ототожнив гунів із хунну-сюнну був французький вчений 18 століття Жозеф де Гуньє (Joseph de Guignes), щоправда, його можна назвати суто кабінетним істориком, бо він працював тільки у королівській бібліотеці. А своє "геніальне" відкриття він побудував лише на схожості, як йому здалося, звучання слів "гуни" і "хунну" (чи "сюнну"). Услід за Жозефом де Гуньє про азійське походження гунів заговорили німецькі історики 18 століття (це ті, які вели своє походження від греків

👉 Далі їх підтримали російські вчені, а ще пізніше - радянська історична "наука" (Пігулевська, Гумільов). І усе це за повної відсутності будь-якої доказової бази. Однак, не дивлячись на всю абсурдність даної гіпотези, вона набула популярності і нині є панівною в ******** історичній науці.
19.06.2025 15:43 Відповісти
Гуни то не гуни а унни від слова унія . А унія це союз племен

👉 Все вірно, але Меч Арея ще московитів налякав тим, що Іван Білик зсилався на записи Візантійського посла Пріска Панійського, який зробив записи слів з мови гунів, безпосередньо у військовому таборі Аттіли і ці слова були українські, мед страва і ще декілька

👉 Це дуже схоже на правду, яку Захід боїться визнати. Ця історія виглядає логічно, і пояснює, чому вічно голодний Рим ходив аж на Британію, а не "освоїл" наші засіяні поля, і не забрав коней, яких розводили на наших землях, крім всіх інших вигод.
19.06.2025 15:45 Відповісти
А шо ж тогда на кацапской Курщине
Балакають по- нашему?
19.06.2025 12:35 Відповісти
які ще потрібні аргументи щоб русскоязичіє випалити на*уй раз і назавжди?
19.06.2025 12:38 Відповісти
Ворог ху... лостану буде той, хто не тримає вилку в правій руці, а котлету в лівій, це і є культура ху... лостану
19.06.2025 12:38 Відповісти
є таке спостереження від тотошніх корінних, побувавших туристам на парашчині - "у руцких, в столових приборах кусочок хліба заміняє ніж" )
19.06.2025 12:44 Відповісти
До 2036 року в росії будуть одні мусульмани гаварящіє на таджикському....
19.06.2025 12:39 Відповісти
На москві приблизно 60% населення рассійським йазіком не користуєтся.
19.06.2025 12:59 Відповісти
... а тільки губами.
19.06.2025 13:32 Відповісти
300 років намагаються
19.06.2025 12:52 Відповісти
На Чечні сцикотно русіфікацію зробити?
19.06.2025 12:57 Відповісти
Там вуха відріжуть русифікаторам
19.06.2025 13:01 Відповісти
По саму шию.
19.06.2025 13:34 Відповісти
Ось саме тому українцям треба забути язик варварів в нас немає бути нічого спільного з рашиськими чортами,це до тих кому "какая разница".
19.06.2025 14:34 Відповісти
 
 