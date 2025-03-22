Указ Путіна щодо "легалізації" українців є інструментом примусової русифікації, - британська розвідка

Указ російського диктатора Володимира Путіна "майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", – зазначили в аналізі.

Британські розвідники зауважили, що Росія "помилково і незаконно" визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.

"Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", – додали в аналізі.

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Нагадаємо, 20 березня 2025 року диктатор Путін підписав указ, згідно з яким усі громадяни України, які перебувають у РФ без "законних підстав для проживання", мають покинути територію країни до 10 вересня 2025 року або "легалізуватися".

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що даний указ порушує низку міжнародно-правових документів