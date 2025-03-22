Указ Путіна щодо "легалізації" українців є інструментом примусової русифікації, - британська розвідка
Указ російського диктатора Володимира Путіна "майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", – зазначили в аналізі.
Британські розвідники зауважили, що Росія "помилково і незаконно" визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.
"Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", – додали в аналізі.
Нагадаємо, 20 березня 2025 року диктатор Путін підписав указ, згідно з яким усі громадяни України, які перебувають у РФ без "законних підстав для проживання", мають покинути територію країни до 10 вересня 2025 року або "легалізуватися".
Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що даний указ порушує низку міжнародно-правових документів
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развєдка жжоть напалмом...
не кацап, а кассап, що в перекладі з тюркського означає - живодер, м'ясник.
так назвали тих, хто ще при грозного івані вирізав ген весь Новгород та Псков.
татари, які участі в тому не приймали, а лише спостерігали.
не ображайте цапів з бородою, не тільки у них вона була і є.
Мови Золотої орди - Монгольська та Тюркська.
Релігії - Шаманізм, пізніше Іслам.
Успіхів. Учіть Історію не по )(уйлопідручникам. 😂
якому хану москалі платили данину аж до 1711 р. включно? 👀🤓
смійся й далі. 🤣
а во-вторых крымчаки не участвовали в новгородской резне.
я ж так і написав - "участі в тому не приймали, а лише спостерігали"
а після нещасливого для москалів Прутського походу данину було поновлено навіть і після 1711 р. на декілька років.
бувай окуїтєльная рафінірованная нєуч.
ні читати, ні думати Господь не сподив, бо не зміг, тобто генетична параноїдальна шизофренія, як і всіх вас.
ПНХ, москальська шавка.
Той, хто вам не вірить, нехай заб'є у гугл-картинки слово Kasap, - там буде суцільна реклама турецьких м'ясних лавок.
як тільки московити змиряться з тим що українці суверени , а Київ від Сяну до Дону їх етнічні землібцли і є , на другий же день московія почне падати і зменшуватись зі шаидкістю світла...
тож тому ця війна така незвично довга , бо завершення її це похорон штучного нежиттєздвтного квазіутворення московія / росія (з 1715 р)
Ничего зазорного в этом нет.
Например, половина Исраля являются потомками кацапсин у которых чудесным образом обнаружились еврейские корни.
За 10 тыс. баксов, генетики из кгб ссср могли проследить и документально подтвердить еврейские корни любого чукчи, узбека и табасаранца до Иуды Искариота.
В Германии, треть населения - крепостные кацапсины, тоскующие по немецкому кованному сапогу, розгам и плетям помещиков!
Ванька Сєров кадровий військовий, навчався в артакадемії,академії Фрунзе, з останнього курсу, був направлений НКВД.головою комісію по підбору кадрів був Молотов, земляк Сєрова. Він мінуя наркома Берію сходу затвердив Сєрова нач СПО НКВД, він був єго чєловеком.В кінці кар'єри Сєров став тінню Хруща, керував його закордонними візитами. В 58 році поїхав у Лондон готувати візит Хруща, українські емігранти влаштували демонстрації протесту-кат українського народу і депортатор і все таке. Після цього його швиденько засунули в ГРУ ну а потім по справі Пеньковського його розжалували, забрали Героя і виключили із рядів. Так його земляцтво з Молотовим, головним українофобом Кремля, зіграло злую шутку. Як писав потім Хінштейн в записках з валізи, у Сєрова були два вороги -євреї та українці. Українці були на першому місці.
Война очередной раз подтверждает никчемность и гнилость всех бывших международных организаций, все они оказались мыльным пузырём!