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Новини Русифікація українців
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Указ Путіна щодо "легалізації" українців є інструментом примусової русифікації, - британська розвідка

Путін прагне русифікувати українців

Указ російського диктатора Володимира Путіна "майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", – зазначили в аналізі.

Британські розвідники зауважили, що Росія "помилково і незаконно" визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.

"Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", – додали в аналізі.

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Нагадаємо, 20 березня 2025 року диктатор Путін підписав указ, згідно з яким усі громадяни України, які перебувають у РФ без "законних підстав для проживання", мають покинути територію країни до 10 вересня 2025 року або "легалізуватися".

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що  даний указ порушує низку міжнародно-правових документів

Автор: 

окупація (6658) путін володимир (23746) росія (64895) русифікація (15)


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Топ коментарі
+8
не повторюйте чужі дурниці, це вам не личить.
не кацап, а кассап, що в перекладі з тюркського означає - живодер, м'ясник.
так назвали тих, хто ще при грозного івані вирізав ген весь Новгород та Псков.
татари, які участі в тому не приймали, а лише спостерігали.

не ображайте цапів з бородою, не тільки у них вона була і є.
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22.03.2025 15:19
+5
Приходить одне ***** і починає тебе легалізувати на землі твоїх прадідів. А інше, американське *****, говорить що твої землі - це ісконно узкіє , а жителі по ісконно узкому ґоворят.
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22.03.2025 13:57
+4
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22.03.2025 14:39
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...майже напевно...

развєдка жжоть напалмом...
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22.03.2025 13:57 Відповісти
Смешное и то что Хгм узких как народ нации НЕТ а есть россияне по кличке кацапы...
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22.03.2025 14:11 Відповісти
Російськомовні кацапи...
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22.03.2025 14:26 Відповісти
я знаю щодо кассапів. а хто такі кацапи?
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22.03.2025 14:37 Відповісти
русифицированное "як цапи" - "как цапы". Со временем - разговорная форма -"ка(к)цапы".
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22.03.2025 14:44 Відповісти
Казли, аднім словам, русскагаварящіі...
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22.03.2025 14:59 Відповісти
🤣 і до чого тут цапи? 🤓 це самі вони придумали, а ви повторюєте, бо правильна назва їм не подобається від слова зовсім?👀
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22.03.2025 15:05 Відповісти
К тому, что козломордые носили заостренные бороды похожие на козлиные.
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22.03.2025 15:11 Відповісти
не повторюйте чужі дурниці, це вам не личить.
не кацап, а кассап, що в перекладі з тюркського означає - живодер, м'ясник.
так назвали тих, хто ще при грозного івані вирізав ген весь Новгород та Псков.
татари, які участі в тому не приймали, а лише спостерігали.

не ображайте цапів з бородою, не тільки у них вона була і є.
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22.03.2025 15:19 Відповісти
🤣

Мови Золотої орди - Монгольська та Тюркська.
Релігії - Шаманізм, пізніше Іслам.

Успіхів. Учіть Історію не по )(уйлопідручникам. 😂
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22.03.2025 15:34 Відповісти
Особенно рассмешило присутствие татар, как наблюдателей, при новгородской резне опричниками скуратова. Это какие были татары - казанские, крымские и сибирские?
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22.03.2025 18:15 Відповісти
пишатися невіглаством - генетичний діагноз.
якому хану москалі платили данину аж до 1711 р. включно? 👀🤓
смійся й далі. 🤣
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22.03.2025 18:54 Відповісти
Какой окуительный знаток истории!!! Во-первых до 1700 г. крымчакам.
а во-вторых крымчаки не участвовали в новгородской резне.
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22.03.2025 19:17 Відповісти
маладєц. 🤣
я ж так і написав - "участі в тому не приймали, а лише спостерігали"
а після нещасливого для москалів Прутського походу данину було поновлено навіть і після 1711 р. на декілька років.

бувай окуїтєльная рафінірованная нєуч.
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22.03.2025 19:56 Відповісти
Не неси бред сивой кобылы, окончательно выплата дани была отменена Константинопольским мирным договором 1700 года и больше параша ничего не платила, историк епаный, биляд.
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22.03.2025 22:00 Відповісти
Все, свободен.
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22.03.2025 22:01 Відповісти
з тебе такий історик, як з члєна твого кумира )(уйла стріла або ж гарпун, на вибір. 🤣
ні читати, ні думати Господь не сподив, бо не зміг, тобто генетична параноїдальна шизофренія, як і всіх вас.
ПНХ, москальська шавка.
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23.03.2025 11:52 Відповісти
Татары золотой орды- монголоиды, а не тюрки, они не знали тюркского.
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22.03.2025 15:31 Відповісти
Kasap (або kassap), - турецькою та іншими теркськими мовами "м'ясник", про що ви правильно написали.
Той, хто вам не вірить, нехай заб'є у гугл-картинки слово Kasap, - там буде суцільна реклама турецьких м'ясних лавок.

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22.03.2025 15:38 Відповісти
Приходить одне ***** і починає тебе легалізувати на землі твоїх прадідів. А інше, американське *****, говорить що твої землі - це ісконно узкіє , а жителі по ісконно узкому ґоворят.
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22.03.2025 13:57 Відповісти
путлєр плює з високоі колокольні на всі ООНи а Трамп иому підспівує
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22.03.2025 14:00 Відповісти
У расіі знать говорили французькою, чи німецькою. Русскій язик придумали для бидла і зараз вже те бидло усіх обидлячує, бо бидло в оточенні бидла вже наче й не бидло.
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22.03.2025 14:24 Відповісти
Це триває вже 350 років!
як тільки московити змиряться з тим що українці суверени , а Київ від Сяну до Дону їх етнічні землібцли і є , на другий же день московія почне падати і зменшуватись зі шаидкістю світла...
тож тому ця війна така незвично довга , бо завершення її це похорон штучного нежиттєздвтного квазіутворення московія / росія (з 1715 р)
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22.03.2025 14:34 Відповісти
Еще в 17 веке в Европе писали, что это мардварум, т.е срана мардвы, потомков антрофагов, занимавшихся каннибализмом на мехесрань мудянском болоте. Краткая история пида рассии: татаре трахают мардву, после Казани мардва трахает татар. 🤣🤣🤣ПС. Мастосраный язык мардвы - кёль, который она успешно похерела и благодаря библии перешла на язык болгарского ее перевода - староболгарский. 🤣🤣🤣 ПС. Поэтому половина словарного запаса т.н. "русского" это мардовская терминология, 30% татарская.
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22.03.2025 22:35 Відповісти
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22.03.2025 14:39 Відповісти
Как минимум, половина срусских являются потомками окацапсиневших украинцев.
Ничего зазорного в этом нет.
Например, половина Исраля являются потомками кацапсин у которых чудесным образом обнаружились еврейские корни.
За 10 тыс. баксов, генетики из кгб ссср могли проследить и документально подтвердить еврейские корни любого чукчи, узбека и табасаранца до Иуды Искариота.
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22.03.2025 15:03 Відповісти
А вот в Турции, большинство потомки греков, *********** с армянам и узбеками !
В Германии, треть населения - крепостные кацапсины, тоскующие по немецкому кованному сапогу, розгам и плетям помещиков!
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22.03.2025 15:32 Відповісти
А ще там мільони киримли. В рази більше ніж у Кримській області до вфйни
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22.03.2025 15:55 Відповісти
Від Адама і Єви всі євреї, бо першу пару на Землі створив "єврейській бох".
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22.03.2025 17:26 Відповісти
на рашистських пабліках схвалюють "опыт предков":

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22.03.2025 15:45 Відповісти
Це в крові бабуїнів. В липні 1944 року маршал Жора, який був замом Верхголовкома і Ванька Сєров, який був представником НКВД в Україні ( Вітька Абакумов одночасно із СМЕРШЕМ був представником НКВД в Білорусії та Прибалтиці) видали спільний наказ, і підписалися зарази, про виселення всіх українців у віддалені райони СРСР. Однак Сталін передумав, мовляв, не буде кому урожай збирати. Перед тим кримських татар виселяли за постановою держкомітету оборони. А ці два яскравих українофоби вирішили проявити ініціативу. В Києві в музеї є копія цього наказу, однак всі історики-кацапюрен категорично заперечували її дійсність. А шас головний історик орди син замполіта з Лубен Мединський згадав про цей факт і Х... виявив рішучість.
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22.03.2025 15:45 Відповісти
хло-рф - щире зло
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22.03.2025 15:48 Відповісти
А зараз ***** з Держдепу 1в1 повторюють роZZійськи міфи - русмкочєлюстниє рєгіони і, реХЕРендум, народ, т.д.
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22.03.2025 15:52 Відповісти
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22.03.2025 16:19 Відповісти
Завжди подобається, дитячв (вже давно) простота Фідельки.
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22.03.2025 16:30 Відповісти
Ці два депортатора і безславно закінчили кар'єру практично в один час. Напередодні відомого Пленуму маршал Жора був кандидатом в члени Політбюро і шушукався з Молотовим і особливо з Кагановичем, після першого дня засідання Жора здрейфив і пішов в запой. Коли стало питання про скликання пленуму, Льоньку Брежнєва вхопив удар а Ванька Сєров, хоча Жора був його другом, відмовився їхати будити алкаша. Визвався Москаленко, комвійськ МВО, при цьому сказав-я його копняками пригоню. Після цього Жора випав з когорти і пішов в глибокий запой. Ну а через пару місяців йому пригадали все.
Ванька Сєров кадровий військовий, навчався в артакадемії,академії Фрунзе, з останнього курсу, був направлений НКВД.головою комісію по підбору кадрів був Молотов, земляк Сєрова. Він мінуя наркома Берію сходу затвердив Сєрова нач СПО НКВД, він був єго чєловеком.В кінці кар'єри Сєров став тінню Хруща, керував його закордонними візитами. В 58 році поїхав у Лондон готувати візит Хруща, українські емігранти влаштували демонстрації протесту-кат українського народу і депортатор і все таке. Після цього його швиденько засунули в ГРУ ну а потім по справі Пеньковського його розжалували, забрали Героя і виключили із рядів. Так його земляцтво з Молотовим, головним українофобом Кремля, зіграло злую шутку. Як писав потім Хінштейн в записках з валізи, у Сєрова були два вороги -євреї та українці. Українці були на першому місці.
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22.03.2025 16:27 Відповісти
рф - останній викидень мацковського улуса , після амперії і сесесер.
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22.03.2025 17:30 Відповісти
А где же ООН, где все институты по правам человека, почему не слышно этих бездельников?

Война очередной раз подтверждает никчемность и гнилость всех бывших международных организаций, все они оказались мыльным пузырём!
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22.03.2025 18:23 Відповісти
Русификация началось после захвата Украины красными ,неудались первые шаги - сделать нищими.неудалось .......устроили ГОЛОДОМОР и завозили со всево союза нищих и обездоленных ватраков чтобы уничтожить национальныий дух.И так во все время со всеми народами ссср которые она окупировала.
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22.03.2025 21:33 Відповісти
Кассап тюркская калька с сарматизма "мардва", т.е. людоед: мард - человек, хва - есть. Заимствованый сарматизм мордуваты - убивать с особой жестокостью. Доказательство в людоедских наклонностях мардвы является широко развитая терминология потрошения, включая "(д)ермо" - потроха, внутренности. 🤣🤣🤣
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22.03.2025 22:05 Відповісти
 
 