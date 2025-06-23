Будріс: ЄС потрібно узгоджувати 18-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на відмову від припинення вогню

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз негайно погодити 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її відмову від припинення вогню.

Про це він заявив перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минуло вже 104 дні від моменту, коли Україна погодилася на безумовне припинення вогню, і 44 дні після того, як ЄС оголосив Путіну ультиматум. Станом на сьогодні немає результату, тому маємо діяти. Тепер нам потрібно рухатися далі та узгоджувати 18-й пакет з енергетикою, з додатковими суднами, а також із "Північними потоками" один і два", - заявив Будріс.

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На його думку, якщо санкції не погодити зараз, "у майбутньому не буде можливості висувати переконливі ультиматуми". Він закликав не згаяти шанс натиснути на Росію та розблокувати шлях до мирних переговорів.

Міністр наголосив, що це одне з останніх засідань Ради цього літа, тож рішення потрібно ухвалити саме зараз.

Окремо Будріс підтримав ідею збільшення витрат на оборону в країнах ЄС до 5% ВВП, підкресливши, що Росія залишається головною довгостроковою військовою загрозою для Заходу.

"ЄС має зобов’язатися й надалі підтримувати оборонні потреби України, як це робить Литва", – підсумував литовський дипломат.

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