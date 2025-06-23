Будріс: ЄС потрібно узгоджувати 18-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на відмову від припинення вогню
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз негайно погодити 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її відмову від припинення вогню.
Про це він заявив перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Минуло вже 104 дні від моменту, коли Україна погодилася на безумовне припинення вогню, і 44 дні після того, як ЄС оголосив Путіну ультиматум. Станом на сьогодні немає результату, тому маємо діяти. Тепер нам потрібно рухатися далі та узгоджувати 18-й пакет з енергетикою, з додатковими суднами, а також із "Північними потоками" один і два", - заявив Будріс.
На його думку, якщо санкції не погодити зараз, "у майбутньому не буде можливості висувати переконливі ультиматуми". Він закликав не згаяти шанс натиснути на Росію та розблокувати шлях до мирних переговорів.
Міністр наголосив, що це одне з останніх засідань Ради цього літа, тож рішення потрібно ухвалити саме зараз.
Окремо Будріс підтримав ідею збільшення витрат на оборону в країнах ЄС до 5% ВВП, підкресливши, що Росія залишається головною довгостроковою військовою загрозою для Заходу.
"ЄС має зобов’язатися й надалі підтримувати оборонні потреби України, як це робить Литва", – підсумував литовський дипломат.
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То чому в переговорах з касапами про т.зв. "мир" Євросоюз не бере участі? Чому Стармер+Макрон+Мерц+Туск (чи їх повноважні представники) не сидять на таких переговорах разом з Україною по одну сторону навпроти касапів (*****, чи кого-небудь там, в залежності від рангу переговорів)?
Угорщина та Словаччина спільно https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/siyiarto-uhorshchyna-i-slovachchyna-zablokuvaly-18-y-paket-sanktsiy-proty-rosii?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", - сказав Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.
Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
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