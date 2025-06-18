ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії 23 або 26 червня, - ЗМІ

Європейський Союз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня. Це може відбутися 23 або 26 червня.

Про це пише "ЄП" з посиланням на одного із дипломатів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

"18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)",- розповів співрозмовник видання.

Дипломат додав, що попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту через відсутність згоди серед країн G7 щодо цього питання.

Окрім цього, співрозмовник медіа повідомив, що на засіданні Ради ЄС 23 червня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня на засідання Європейської Ради можуть ухвалити рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

