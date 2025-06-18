УКР
ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії 23 або 26 червня, - ЗМІ

Санкції проти РФ

Європейський Союз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня. Це може відбутися 23 або 26 червня.

Про це пише "ЄП" з посиланням на одного із дипломатів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

"18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)",- розповів співрозмовник видання.

Дипломат додав, що попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту через відсутність згоди серед країн G7 щодо цього питання.

Окрім цього, співрозмовник медіа повідомив, що на засіданні Ради ЄС 23 червня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня на засідання Європейської Ради можуть ухвалити рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

Читайте також: Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

12 травня...
18.06.2025 18:38 Відповісти
Тепер затвердять,якщо в орбана не буде приступу гемерою.
18.06.2025 18:44 Відповісти
А може і не затвердити )
18.06.2025 18:39 Відповісти
А могли бы и клована не выбирать... Ведь могли бы, или нам этого наркошу янки назначили? Или, о Боже, это происки загнивающей Европы? Или даже больше: неужели близневосточный след сбил настоящих украинцев с таким дебильным выбором Президента и Верховного Главнокомандующего во время войны?
18.06.2025 19:08 Відповісти
Потрібен такий пакет, щоб аж трампон усрався.
18.06.2025 19:06 Відповісти
18.06.2025 19:26 Відповісти
 
 