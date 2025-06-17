УКР
Європейська Рада наступного тижня може схвалити продовження санкцій проти РФ, - ЗМІ

Європейська Рада наступного тижня може схвалити продовження санкцій проти РФ

Наступного тижня на засідання Європейської Ради можуть ухвалити рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є висока ймовірність того, що на засідання Європейської Ради наступного тижня ухвалять рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

Офіційне продовження відбудеться в липні.

"Угорщина розглядає можливість не підтримати це рішення", - додав Йозвяк.

Топ коментарі
+4
Йдіть ви нахер зі своїми наступними тижнями та зі всім іншим,довбой@би. *****,ну як відкрити коридор мимо України для кацапської орди в гості до гейропейців?🤔
17.06.2025 15:56 Відповісти
+3
А можуть не ухвалити.
17.06.2025 15:47 Відповісти
+2
Ну дебіл чи на Кремль працюєш ? Ти дійсно хочеш , щоб ЄС припинив допомагати Україні
Тобі мало , як ти вже Байдена - докритикувався , що тепер маєш 0 цілих ХЕР десятих допомоги при трампі
17.06.2025 16:11 Відповісти
А можуть не ухвалити.
17.06.2025 15:47 Відповісти
Ну так шавки ФША і рашки , як орбан і філософ- роблять все для цього
17.06.2025 16:08 Відповісти
уйобики з фіцами проти, то є сумнів.
17.06.2025 15:48 Відповісти
Можуть не Можуть
для них це Гра в наперстки
Коли в нас людей Вбивають
17.06.2025 15:50 Відповісти
Ну по-перше , якби не вони Україна і Зе-шапіто відправляли б воювати українців лопатами
А казали вам у 2019 - думай-те
17.06.2025 16:09 Відповісти
Добре, що країни ЄС, не йдуть на вірьовці у прутіна, як трамп!!
17.06.2025 15:51 Відповісти
Йдіть ви нахер зі своїми наступними тижнями та зі всім іншим,довбой@би. *****,ну як відкрити коридор мимо України для кацапської орди в гості до гейропейців?🤔
17.06.2025 15:56 Відповісти
Ну дебіл чи на Кремль працюєш ? Ти дійсно хочеш , щоб ЄС припинив допомагати Україні
Тобі мало , як ти вже Байдена - докритикувався , що тепер маєш 0 цілих ХЕР десятих допомоги при трампі
17.06.2025 16:11 Відповісти
Йди нахер,придурок. Не бачиш,що відбувається -заткни рота. Дебіл .
17.06.2025 16:18 Відповісти
Кремлебот , ти образився , що я тебе ткнув пикою у його ж брехню Ну не засмучуйся
І не роби вигляд , що українці такі тупі, що гризтимуть руку тих хто їм допомагає
Ми чітко розуміємо , що за трамп винен у тому , що відбувається
17.06.2025 16:26 Відповісти
Ой,*****...блаблабла...кремлебот...Ну це банальщина. Не будь таким. Заспокойся
17.06.2025 16:34 Відповісти
До дупи дверці, Трамп навіть розпустив групу яка займалась санкціями проти рф.
17.06.2025 16:50 Відповісти
Це вже котрий "наступний тиждень" буде?

Таке враження, що кацапам навмисно дають підготуватися.
17.06.2025 17:11 Відповісти
 
 