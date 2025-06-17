Європейська Рада наступного тижня може схвалити продовження санкцій проти РФ, - ЗМІ

Наступного тижня на засідання Європейської Ради можуть ухвалити рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є висока ймовірність того, що на засідання Європейської Ради наступного тижня ухвалять рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

Офіційне продовження відбудеться в липні.

"Угорщина розглядає можливість не підтримати це рішення", - додав Йозвяк.

Читайте: Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії за війну в Україні