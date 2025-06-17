Европейский Совет на следующей неделе может одобрить продление санкций против РФ, - СМИ

На следующей неделе на заседании Европейского Совета могут принять решение о продлении всех санкций ЕС против России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть высокая вероятность того, что на заседании Европейского Совета на следующей неделе примут решение о продлении всех санкций ЕС против России.

Официальное продолжение состоится в июле.

"Венгрия рассматривает возможность не поддержать это решение", - добавил Йозвяк.

