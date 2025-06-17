Европейский Совет на следующей неделе может одобрить продление санкций против РФ, - СМИ
На следующей неделе на заседании Европейского Совета могут принять решение о продлении всех санкций ЕС против России.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, есть высокая вероятность того, что на заседании Европейского Совета на следующей неделе примут решение о продлении всех санкций ЕС против России.
Официальное продолжение состоится в июле.
"Венгрия рассматривает возможность не поддержать это решение", - добавил Йозвяк.
Топ комментарии
+4 Gary Grant
показать весь комментарий17.06.2025 15:56 Ответить Ссылка
+3 Дужан Міхал
показать весь комментарий17.06.2025 15:47 Ответить Ссылка
+2 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий17.06.2025 16:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для них це Гра в наперстки
Коли в нас людей Вбивають
А казали вам у 2019 - думай-те
Тобі мало , як ти вже Байдена - докритикувався , що тепер маєш 0 цілих ХЕР десятих допомоги при трампі
І не роби вигляд , що українці такі тупі, що гризтимуть руку тих хто їм допомагає
Ми чітко розуміємо , що за трамп винен у тому , що відбувається
Таке враження, що кацапам навмисно дають підготуватися.