РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
706 13

Европейский Совет на следующей неделе может одобрить продление санкций против РФ, - СМИ

Европейский Совет на следующей неделе может одобрить продление санкций против РФ

На следующей неделе на заседании Европейского Совета могут принять решение о продлении всех санкций ЕС против России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть высокая вероятность того, что на заседании Европейского Совета на следующей неделе примут решение о продлении всех санкций ЕС против России.

Официальное продолжение состоится в июле.

"Венгрия рассматривает возможность не поддержать это решение", - добавил Йозвяк.

Читайте: Великобритания объявила новые санкции против России за войну в Украине

Европейский Совет на следующей неделе может одобрить продление санкций против РФ

Автор: 

россия (97311) санкции (11871) Евросоюз (17599) Йозвяк Рикард (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Йдіть ви нахер зі своїми наступними тижнями та зі всім іншим,довбой@би. *****,ну як відкрити коридор мимо України для кацапської орди в гості до гейропейців?🤔
показать весь комментарий
17.06.2025 15:56 Ответить
+3
А можуть не ухвалити.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:47 Ответить
+2
Ну дебіл чи на Кремль працюєш ? Ти дійсно хочеш , щоб ЄС припинив допомагати Україні
Тобі мало , як ти вже Байдена - докритикувався , що тепер маєш 0 цілих ХЕР десятих допомоги при трампі
показать весь комментарий
17.06.2025 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можуть не ухвалити.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:47 Ответить
Ну так шавки ФША і рашки , як орбан і філософ- роблять все для цього
показать весь комментарий
17.06.2025 16:08 Ответить
уйобики з фіцами проти, то є сумнів.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:48 Ответить
Можуть не Можуть
для них це Гра в наперстки
Коли в нас людей Вбивають
показать весь комментарий
17.06.2025 15:50 Ответить
Ну по-перше , якби не вони Україна і Зе-шапіто відправляли б воювати українців лопатами
А казали вам у 2019 - думай-те
показать весь комментарий
17.06.2025 16:09 Ответить
Добре, що країни ЄС, не йдуть на вірьовці у прутіна, як трамп!!
показать весь комментарий
17.06.2025 15:51 Ответить
Йдіть ви нахер зі своїми наступними тижнями та зі всім іншим,довбой@би. *****,ну як відкрити коридор мимо України для кацапської орди в гості до гейропейців?🤔
показать весь комментарий
17.06.2025 15:56 Ответить
Ну дебіл чи на Кремль працюєш ? Ти дійсно хочеш , щоб ЄС припинив допомагати Україні
Тобі мало , як ти вже Байдена - докритикувався , що тепер маєш 0 цілих ХЕР десятих допомоги при трампі
показать весь комментарий
17.06.2025 16:11 Ответить
Йди нахер,придурок. Не бачиш,що відбувається -заткни рота. Дебіл .
показать весь комментарий
17.06.2025 16:18 Ответить
Кремлебот , ти образився , що я тебе ткнув пикою у його ж брехню Ну не засмучуйся
І не роби вигляд , що українці такі тупі, що гризтимуть руку тих хто їм допомагає
Ми чітко розуміємо , що за трамп винен у тому , що відбувається
показать весь комментарий
17.06.2025 16:26 Ответить
Ой,*****...блаблабла...кремлебот...Ну це банальщина. Не будь таким. Заспокойся
показать весь комментарий
17.06.2025 16:34 Ответить
До дупи дверці, Трамп навіть розпустив групу яка займалась санкціями проти рф.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:50 Ответить
Це вже котрий "наступний тиждень" буде?

Таке враження, що кацапам навмисно дають підготуватися.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:11 Ответить
 
 