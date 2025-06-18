РУС
ЕС может утвердить 18-й пакет санкций против России 23 или 26 июня, - СМИ

Санкции против РФ

Европейский Союз планирует утвердить 18-й пакет санкций против России на следующей неделе. Это может произойти 23 или 26 июня.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на одного из дипломатов Европейского Союза, информирует Цензор.НЕТ.

"18-й пакет санкций против России планируют утвердить уже на следующей неделе - либо на Совете ЕС министрами иностранных дел (23 июня), либо лидерами государств ЕС на заседании Европейского совета (26 июня)", - рассказал собеседник издания.

Дипломат добавил, что несмотря на предыдущие заявления, в новый пакет санкций не войдет снижение максимальной цены на российскую нефть из-за отсутствия согласия среди стран G7 по этому вопросу.

Кроме этого, собеседник медиа сообщил, что на заседании Совета ЕС 23 июня примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе на заседание Европейского Совета могут принять решение о продлении всех санкций ЕС против России.

Читайте также: Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма

россия (97335) санкции (11877) Евросоюз (17607)
