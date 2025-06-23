Будрис: ЕС нужно согласовать 18-й пакет санкций против РФ в ответ на отказ от прекращения огня

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз немедленно согласовать 18-й пакет санкций против России в ответ на ее отказ от прекращения огня.

Об этом он заявил перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошло уже 104 дня с момента, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня, и 44 дня после того, как ЕС объявил Путину ультиматум. По состоянию на сегодня нет результата, поэтому должны действовать. Теперь нам нужно двигаться дальше и согласовывать 18-й пакет с энергетикой, с дополнительными судами, а также с "Северными потоками" один и два", - заявил Будрис.

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По его мнению, если санкции не согласовать сейчас, "в будущем не будет возможности выдвигать убедительные ультиматумы". Он призвал не упустить шанс надавить на Россию и разблокировать путь к мирным переговорам.

Министр подчеркнул, что это одно из последних заседаний Рады этим летом, поэтому решение нужно принять именно сейчас.

Отдельно Будрис поддержал идею увеличения расходов на оборону в странах ЕС до 5% ВВП, подчеркнув, что Россия остается главной долгосрочной военной угрозой для Запада.

"ЕС должен обязаться и в дальнейшем поддерживать оборонные потребности Украины, как это делает Литва", - подытожил литовский дипломат.

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