Будрис: ЕС нужно согласовать 18-й пакет санкций против РФ в ответ на отказ от прекращения огня
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз немедленно согласовать 18-й пакет санкций против России в ответ на ее отказ от прекращения огня.
Об этом он заявил перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прошло уже 104 дня с момента, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня, и 44 дня после того, как ЕС объявил Путину ультиматум. По состоянию на сегодня нет результата, поэтому должны действовать. Теперь нам нужно двигаться дальше и согласовывать 18-й пакет с энергетикой, с дополнительными судами, а также с "Северными потоками" один и два", - заявил Будрис.
По его мнению, если санкции не согласовать сейчас, "в будущем не будет возможности выдвигать убедительные ультиматумы". Он призвал не упустить шанс надавить на Россию и разблокировать путь к мирным переговорам.
Министр подчеркнул, что это одно из последних заседаний Рады этим летом, поэтому решение нужно принять именно сейчас.
Отдельно Будрис поддержал идею увеличения расходов на оборону в странах ЕС до 5% ВВП, подчеркнув, что Россия остается главной долгосрочной военной угрозой для Запада.
"ЕС должен обязаться и в дальнейшем поддерживать оборонные потребности Украины, как это делает Литва", - подытожил литовский дипломат.
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То чому в переговорах з касапами про т.зв. "мир" Євросоюз не бере участі? Чому Стармер+Макрон+Мерц+Туск (чи їх повноважні представники) не сидять на таких переговорах разом з Україною по одну сторону навпроти касапів (*****, чи кого-небудь там, в залежності від рангу переговорів)?
Угорщина та Словаччина спільно https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/siyiarto-uhorshchyna-i-slovachchyna-zablokuvaly-18-y-paket-sanktsiy-proty-rosii?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", - сказав Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.
Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
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