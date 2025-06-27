Угорщина зупинила вступ України до Євросоюзу, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що за результатами так званого "референдуму", проведеного в Угорщині, вдалося зупинити вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Так, Орбан зазначив, що Угорщина розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу.

"Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже – й на територію Угорщини", – заявив угорський прем’єр.

Крім того, Орбан заявив, що "вчора, отримавши понад 2 мільйони голосів на Voks2025, ми зупинили вступ України до ЄС".

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За його словами, в контексті членства України в ЄС ідеться не про далеке майбутнє, а про "безпосередню загрозу".

Водночас він заявив, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням".

"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни", – заявив Орбан.

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Він додав, що Україну не можна приймати до НАТО, адже це означало б негайну війну.

Нагадуємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.