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Новини Членство України в ЄС Антиукраїнська позиція Орбана
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Угорщина зупинила вступ України до Євросоюзу, - Орбан

Орбан про вступ України до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що за результатами так званого "референдуму", проведеного в Угорщині, вдалося зупинити вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Так, Орбан зазначив, що Угорщина розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу.

"Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже – й на територію Угорщини", – заявив угорський прем’єр.

Крім того, Орбан заявив, що "вчора, отримавши понад 2 мільйони голосів на Voks2025, ми зупинили вступ України до ЄС".

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За його словами, в контексті членства України в ЄС ідеться не про далеке майбутнє, а про "безпосередню загрозу".

Водночас він заявив, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням".

"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни", – заявив Орбан.

Читайте: Вступ України в ЄС означатиме "інтеграцію війни" в Європі, - Орбан

Він додав, що Україну не можна приймати до НАТО, адже це означало б негайну війну.

Нагадуємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Автор: 

Угорщина (2360) членство в ЄС (1316) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+26
дєржи рубль, масковская шлюха
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27.06.2025 13:05 Відповісти
+14
Пора вже саму Угорщину з цього самого Євросоюзу виключати, як осередок вірусу "параші" в Європі.
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27.06.2025 13:08 Відповісти
+11
Тупий мадярський довбограй гадає що воно вічне і безсмертний.
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27.06.2025 13:06 Відповісти
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"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони".

Один кордон собі затям: по Тисі.
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27.06.2025 13:05 Відповісти
Іншими словами: тута ми жебраки і свою кормушку бережем
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27.06.2025 13:19 Відповісти
Йрбан, ти зупинив себе на шляху до подальшої влади.
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27.06.2025 13:58 Відповісти
дєржи рубль, масковская шлюха
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27.06.2025 13:05 Відповісти
Якого рубля, дайте цьому шарікову оселедця, нехахай закриє своє єПало
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27.06.2025 15:49 Відповісти
Тупий мадярський довбограй гадає що воно вічне і безсмертний.
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27.06.2025 13:06 Відповісти
Добра куля та добре слово роблять чудеса!
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27.06.2025 14:03 Відповісти
Може якось Орбан разом з пуйлом в один день покинуть цей світ..😁
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27.06.2025 13:08 Відповісти
І буде це від руки жінки
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27.06.2025 16:20 Відповісти
...****, невже його ЄС не може "**********"?
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27.06.2025 13:08 Відповісти
Анекдот старий не чув?
"Відправили Чапаєва у Великобританію, на стажування до Академії Генштабу. Повертається - нафранчений, купа різного одягу, кишені від фунтів стерлінгів "рвуться". Пєтька питає:
- Василий Иваныч! Аткуда?!!!
- Падфартило, Петька... Пригласили меня местные буржуи, в картишки перекинуться... Пасматрел - игра знакомая... Пад канец игры сматрю - а у меня "ачко"! Я "свечу" карты, а мне гаварят: "Джентльмены верят друг другу на слово..." Вот тут мне карта и "папёрла"..."
Так і тут... Приймаючи статутні документи, в ЄС не думали, що до них у команду, припруться "шулєра"...
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27.06.2025 13:32 Відповісти
Пора вже саму Угорщину з цього самого Євросоюзу виключати, як осередок вірусу "параші" в Європі.
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27.06.2025 13:08 Відповісти
Так вони хоч під якимсь контролем. Не будуть в ЄС, то буде там нога кацапського зольдата
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27.06.2025 16:17 Відповісти
Не зупинили, а призупинили, процес триває далі! А шо якшо всі проголосують за виключення вас з єс?? А більшість, є більшість, ти вийдешь з єврозони? Чи будешь пищати як ***** про права та вибір угорців??
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27.06.2025 13:13 Відповісти
Все! - завдання виконав - можеш вішатись - життя вдалося
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27.06.2025 13:15 Відповісти
Ця заява схожа на заяву про висадку чучхістів на сонці- пафосу - дофуа, реальності - цілий нуль.
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27.06.2025 13:15 Відповісти
Якеж воно ГНИЛЕ овдовбане путхуйлом!
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27.06.2025 13:17 Відповісти
Здохни,підор.
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27.06.2025 13:19 Відповісти
провести референдум з питанням як називати лідера мадяр з відповідями 1 шльондра кремлівська 2 підстилка московська 3 ганчірка ***** .
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27.06.2025 13:19 Відповісти
ця мразота своєю смертю не помре, думаю цю собаку скоро пристрелять
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27.06.2025 13:20 Відповісти
Севодня дам соснуть, заработал
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27.06.2025 13:33 Відповісти
ХА ХА ХА!!!
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27.06.2025 14:01 Відповісти
Пора мадьяр пинком из ЕС выкинуть..
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27.06.2025 13:38 Відповісти
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27.06.2025 13:39 Відповісти
Макрону лягушатнику на ужин!!!)))
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27.06.2025 14:43 Відповісти
От як все ж таки цікаво. Є країни, які впродовж історії міняются, стають з хєрових добрими і навпаки, розквітають і занепадають, але як мінімум дві країни-підараса стабільно залишаються підарами не дивлячисть ні на що: раша і угорщина. Це реально справа в генах.
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27.06.2025 13:41 Відповісти
шлюха є щдюха.угорська курва. антиукраїнськими послугами котрої користується і ЄС І ЇЇ РАШИСТСЬКИЙ СУТИНЕР-КУЙЛО
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27.06.2025 13:59 Відповісти
Організація у якій один п#дар може блокувати ініціативу більшості не дієздатна, раніше чи пізніше її очікує розвал.
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27.06.2025 14:10 Відповісти
Орбан на их мастосраном это колобок. 🤣🤣🤣
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27.06.2025 14:28 Відповісти
Цікава штука: Мадяри потрапили в залежність від німців (австрійськтих) багато віків тому. Довго боролися за збереження нації та державності. У 1848 році почали бороться так, що поневолені народи Австрійської імперії об"єдналися навколо австрійського "цісаря", в боротьбі проти "мадяр, борців за свободу". В кінці-кінців, звільнилися, з розпадом Австрійської імперії. Потім почали здійснювать "свободу" і "мадяризувать" усе, до чого дотягувалися руки. Коли закінчилася ІІ Світова, мадярам дозволили жить "контрольовано". В їх мову чи інше місцеве управління, не лізли. Коли мадярам захотілося більшого, і вони повстали - їм "дали по голові", в 1956-му... Пройшло більше півстоліття... І їх лідер знову тягнеться до чергового витка тоталітаризму...
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27.06.2025 14:43 Відповісти
Цікаво, чи є у нас дипломатичні відносини з угорськими холуями кремля? Якщо є, то навіщо? Може краще сформувати статус угорщини, як не признаної нами країни і в фіналі приготувати гуляш з жаби.
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27.06.2025 15:58 Відповісти
От якби нафтопровід "дружба" раптом зупинився, бо війна ж, щоб вони тоді заспівали?
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27.06.2025 16:23 Відповісти
***** сепарска, упирь кончений
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27.06.2025 16:35 Відповісти
 
 