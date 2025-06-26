УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11096 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
2 565 38

Орбан радіє, що поляки менше підтримують вступ України в ЄС: "Великий поворот, Європа прокидається!"

орбан,угорщина

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував дані опитування у Польщі, згідно з якими частка противників вступу України до ЄС і НАТО більша, аніж прихильників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Свіже опитування IBRiS показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

На думку угорського прем’єра результати опитування свідчать про зміну поглядів щодо України серед європейців.

"Великий поворот: вже й поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та ЄС". Європа прокидається!", - написав Орбан у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України в ЄС означатиме "інтеграцію війни" в Європі, - Орбан

Нагадуємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Автор: 

опитування (1981) Польща (8659) членство в ЄС (1307) Віктор Орбан (587)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
********* ******. Щоб мадярів кацапи ***** в сраку!
показати весь коментар
26.06.2025 19:35 Відповісти
+7
Постсовєцьке бидло в лиці венгрів ( смердючіх циган), словаків ,і пшеків, які за людей українців не вважають, скоро будуть смоктати бурятські ***. На те вони і заслуговують.
показати весь коментар
26.06.2025 19:41 Відповісти
+4
Коли ми слабкі, всяка сволота вилазить та вчить жити, чи то то тампон, чи Орбан.
показати весь коментар
26.06.2025 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки,Угорці і Словаки.Єдині Румуни(не словяни) пока за нами
показати весь коментар
26.06.2025 19:34 Відповісти
********* ******. Щоб мадярів кацапи ***** в сраку!
показати весь коментар
26.06.2025 19:35 Відповісти
..коли вже його поставлять на місце?
показати весь коментар
26.06.2025 19:37 Відповісти
Ми маємо Зеленського ! Ще не вечір !
показати весь коментар
26.06.2025 19:44 Відповісти
***** кацапский, шел бы ты на *** гнида *******. И твой Зеленский тут не причем. Вас ,кацапов ,давно надо уничтожить, от мала до велика , любым видом оружия массового поражения.
показати весь коментар
26.06.2025 19:48 Відповісти
Аплодую стоячи!

Поєднати в одному висловлюванні "***** кацапский" і "твой Зеленский" це просто шедеврально!
Тобто ЗЕ! - це агент московії? Я правильно зрозумів?
А чому ж тоді "твой Зеленский тут не причем", якщо саме він відповідає за дипломатію, мобілізацію, оборону та безпеку країни (відповідно до Конституції та законодоавства України)?
🤔
показати весь коментар
26.06.2025 20:16 Відповісти
Воно так і буде. Такі як ти підуть в армію орків, де тобі очко роздовбуть ,як лугандонам, і на м'ясо. В рідню всю твою жіночої статі, будуть ***** в три ствола кацапи, регулярно, і скоріше всього вузькоокі дикуни.
показати весь коментар
26.06.2025 19:44 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2025 19:39 Відповісти
Постсовєцьке бидло в лиці венгрів ( смердючіх циган), словаків ,і пшеків, які за людей українців не вважають, скоро будуть смоктати бурятські ***. На те вони і заслуговують.
показати весь коментар
26.06.2025 19:41 Відповісти
Цей хрінов танцюрист незабаром нарешті по яйцях дістанне.
показати весь коментар
26.06.2025 19:44 Відповісти
Як ви помиляєтесь, він і такий же підорас фіцо , плюс пшекі, знищать ЕС. Вони вже успішно це роблять, працюючи на трампа і *****, і сидячи на 20 мільярдів дотацій і рік.
показати весь коментар
26.06.2025 19:50 Відповісти
A jesli tak sprosit poliakov ili Baltiskix stran xocet li oni vydet vengrov v ES i NATO kakoj bil bi rezultat
показати весь коментар
26.06.2025 19:44 Відповісти
Так чего же ЕС не выгонит эту кацапскую мразь?
показати весь коментар
26.06.2025 19:52 Відповісти
Цікаво, що коли турки взяли Константинополь (1453 р.), вони це зробили за допомогою мадяра ОРБАНА, який зробив їм великі гармати, які були спроможні пробити стіни Теодозія. Орбан пропонував свої послуги і грекам, але зпломив ціну, яку імператор не зміз заплатити.
показати весь коментар
26.06.2025 19:44 Відповісти
Коли ми слабкі, всяка сволота вилазить та вчить жити, чи то то тампон, чи Орбан.
показати весь коментар
26.06.2025 19:46 Відповісти
Золоті слоа.
показати весь коментар
26.06.2025 20:00 Відповісти
,,Нові,, члени ЄС та НАТО діють як пасажири Титаніка, яких вже підняли на шлюпку та вони стали відштовхувати веслами тих, хто ще плавав у воді.
показати весь коментар
26.06.2025 19:49 Відповісти
"Союзнички"
показати весь коментар
26.06.2025 19:49 Відповісти
********.
показати весь коментар
26.06.2025 19:52 Відповісти
А що в нас ще залишилися ті, хто досі вірить у Євро казку? Орбан і Фіцо це і є ті торпеди Євросоюзу які публічно озвучують те, що у всіх в умі але сказати про це прямо поки що соромляться
показати весь коментар
26.06.2025 20:00 Відповісти
Орбан та Фіцо-не вічні,а "смертні" у політичному плані,дивно,а чому орбаноїдна жаба не коментує соціалогічні дослідження щодо своєї партії,яка на цей момент "зі свистом" пролітає партії про-європейського та прихильного до вступу України до НАТО та ЄС -Мадьяра?
показати весь коментар
26.06.2025 20:31 Відповісти
Не вірять у вступ України до ЄС здебільшого прокацаплені.
показати весь коментар
26.06.2025 21:31 Відповісти
"Європа прокидається!" (с)

А цьому дурнику ніхто не пояснив, що коли Європа прокинеться, то його, усіляких фіцо-сіяртних та решти московитських дурників, та сама Європа, що прокинулась, позбудеться в першу чергу? Особливо якщо звернути увагу, що всі ці "прокацаплені" сидять на дотаціях тієї самої ЄС, яка (за їхніми словами) повинна прокинутись
показати весь коментар
26.06.2025 20:05 Відповісти
Зате скільки наша влада вели з цим у*бком перемовини розказуючи що з нашими ворогами потрібно говорити і їх переконувати, ще й давати хм різні плюшки. Ну що, переконали? Ідіоти
показати весь коментар
26.06.2025 20:32 Відповісти
Пох . Можете свої опитування засунути собі чи кацапам , під дудку яких ви танцюєте - в зад . Але ми від свого не відступимо .
показати весь коментар
26.06.2025 20:33 Відповісти
А від чого саме ми не відступимо ...?
показати весь коментар
26.06.2025 20:43 Відповісти
Від планів що до вступу в ЄС і НАТО .
показати весь коментар
26.06.2025 21:00 Відповісти
Дивно ... чомусь завжди думав , що мета - побудова сильної України ...
А виявляється мета - вступ до напівзруйнованих структур , до яких нас (до речі) ніхто і не запрошує ...
показати весь коментар
26.06.2025 21:27 Відповісти
Якщо кому незрозуміло, що це все наслідки спецоперації кагебе ****** (включно з всадовленням свого агента "Краснова" в президентське крісло White House) - я зі стовідсотковоою впевніностю заявляю, що в такої особи абсолютно відсутні будь-які розумові здібності.
показати весь коментар
26.06.2025 20:33 Відповісти
На відміну від тебе - розумові здібності , в нього , присутні - не рівняй форумного бота і лідера держави !
показати весь коментар
26.06.2025 20:41 Відповісти
а пішов ти *****, ******* подляківький бот
показати весь коментар
26.06.2025 20:48 Відповісти
За флуд і матюки в бан
показати весь коментар
26.06.2025 21:22 Відповісти
Давно з "лазні", блаженнойе?..
Можєшьпавтаріть?
показати весь коментар
26.06.2025 20:58 Відповісти
Диви , довбойоб щоб ти одного ранку не прокинувся мордою в унітазі!!!
показати весь коментар
26.06.2025 20:39 Відповісти
У Європі зараз почнуть розростатися ультраправі секти, які проти війн. А щоб у вашій країні не було війни та лаптєй рускіх салдат, треба зробити так, щоб безкінечна війна була лише в Україні. Саме над цим працюють і поляки, і мадяри, і словаки. Саме вони і розколять Європу.
показати весь коментар
26.06.2025 20:56 Відповісти
А як, до речі, завершився референдум Орбана щодо вступу України в ЄС?
показати весь коментар
26.06.2025 21:31 Відповісти
 
 