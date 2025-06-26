Орбан радіє, що поляки менше підтримують вступ України в ЄС: "Великий поворот, Європа прокидається!"
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував дані опитування у Польщі, згідно з якими частка противників вступу України до ЄС і НАТО більша, аніж прихильників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Свіже опитування IBRiS показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.
На думку угорського прем’єра результати опитування свідчать про зміну поглядів щодо України серед європейців.
"Великий поворот: вже й поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та ЄС". Європа прокидається!", - написав Орбан у фейсбуці.
Нагадуємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
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Поєднати в одному висловлюванні "***** кацапский" і "твой Зеленский" це просто шедеврально!
Тобто ЗЕ! - це агент московії? Я правильно зрозумів?
А чому ж тоді "твой Зеленский тут не причем", якщо саме він відповідає за дипломатію, мобілізацію, оборону та безпеку країни (відповідно до Конституції та законодоавства України)?
🤔
А цьому дурнику ніхто не пояснив, що коли Європа прокинеться, то його, усіляких фіцо-сіяртних та решти московитських дурників, та сама Європа, що прокинулась, позбудеться в першу чергу? Особливо якщо звернути увагу, що всі ці "прокацаплені" сидять на дотаціях тієї самої ЄС, яка (за їхніми словами) повинна прокинутись
А виявляється мета - вступ до напівзруйнованих структур , до яких нас (до речі) ніхто і не запрошує ...
Можєшьпавтаріть?