Орбан радіє, що поляки менше підтримують вступ України в ЄС: "Великий поворот, Європа прокидається!"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував дані опитування у Польщі, згідно з якими частка противників вступу України до ЄС і НАТО більша, аніж прихильників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Свіже опитування IBRiS показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

На думку угорського прем’єра результати опитування свідчать про зміну поглядів щодо України серед європейців.

"Великий поворот: вже й поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та ЄС". Європа прокидається!", - написав Орбан у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України в ЄС означатиме "інтеграцію війни" в Європі, - Орбан

Нагадуємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.