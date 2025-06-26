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Новости Антиукраинская позиция Орбана Позиция Венгрии относительно Украины
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Орбан радуется, что поляки меньше поддерживают вступление Украины в ЕС: "Большой поворот, Европа просыпается!"

орбан, венгрия

Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал данные опроса в Польше, согласно которым доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО больше, чем сторонников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Свежий опрос IBRiS показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО - 37%. При этом против - по 42% респондентов.

По мнению венгерского премьера результаты опроса свидетельствуют об изменении взглядов относительно Украины среди европейцев.

"Большой поворот: уже и поляки не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО и ЕС". Европа просыпается!", - написал Орбан в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: НАТО не имеет отношения к Украине. Моя задача - чтобы так и оставалось

Напоминаем, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Автор: 

опрос (2865) Польша (8538) членство в ЕС (1075) Виктор Орбан (492)


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Топ комментарии
+11
********* ******. Щоб мадярів кацапи ***** в сраку!
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26.06.2025 19:35 Ответить
+7
Постсовєцьке бидло в лиці венгрів ( смердючіх циган), словаків ,і пшеків, які за людей українців не вважають, скоро будуть смоктати бурятські ***. На те вони і заслуговують.
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26.06.2025 19:41 Ответить
+5
Коли ми слабкі, всяка сволота вилазить та вчить жити, чи то то тампон, чи Орбан.
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26.06.2025 19:46 Ответить
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Поляки,Угорці і Словаки.Єдині Румуни(не словяни) пока за нами
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26.06.2025 19:34 Ответить
********* ******. Щоб мадярів кацапи ***** в сраку!
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26.06.2025 19:35 Ответить
..коли вже його поставлять на місце?
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26.06.2025 19:37 Ответить
Ми маємо Зеленського ! Ще не вечір !
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26.06.2025 19:44 Ответить
***** кацапский, шел бы ты на *** гнида *******. И твой Зеленский тут не причем. Вас ,кацапов ,давно надо уничтожить, от мала до велика , любым видом оружия массового поражения.
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26.06.2025 19:48 Ответить
Аплодую стоячи!

Поєднати в одному висловлюванні "***** кацапский" і "твой Зеленский" це просто шедеврально!
Тобто ЗЕ! - це агент московії? Я правильно зрозумів?
А чому ж тоді "твой Зеленский тут не причем", якщо саме він відповідає за дипломатію, мобілізацію, оборону та безпеку країни (відповідно до Конституції та законодоавства України)?
🤔
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26.06.2025 20:16 Ответить
Воно так і буде. Такі як ти підуть в армію орків, де тобі очко роздовбуть ,як лугандонам, і на м'ясо. В рідню всю твою жіночої статі, будуть ***** в три ствола кацапи, регулярно, і скоріше всього вузькоокі дикуни.
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26.06.2025 19:44 Ответить
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26.06.2025 19:39 Ответить
Постсовєцьке бидло в лиці венгрів ( смердючіх циган), словаків ,і пшеків, які за людей українців не вважають, скоро будуть смоктати бурятські ***. На те вони і заслуговують.
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26.06.2025 19:41 Ответить
Цей хрінов танцюрист незабаром нарешті по яйцях дістанне.
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26.06.2025 19:44 Ответить
Як ви помиляєтесь, він і такий же підорас фіцо , плюс пшекі, знищать ЕС. Вони вже успішно це роблять, працюючи на трампа і *****, і сидячи на 20 мільярдів дотацій і рік.
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26.06.2025 19:50 Ответить
A jesli tak sprosit poliakov ili Baltiskix stran xocet li oni vydet vengrov v ES i NATO kakoj bil bi rezultat
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26.06.2025 19:44 Ответить
Так чего же ЕС не выгонит эту кацапскую мразь?
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26.06.2025 19:52 Ответить
Чем французы или немцы отличаются?
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26.06.2025 22:57 Ответить
Венгры уже в НАТО и ЕС.
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26.06.2025 22:56 Ответить
Цікаво, що коли турки взяли Константинополь (1453 р.), вони це зробили за допомогою мадяра ОРБАНА, який зробив їм великі гармати, які були спроможні пробити стіни Теодозія. Орбан пропонував свої послуги і грекам, але зпломив ціну, яку імператор не зміз заплатити.
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26.06.2025 19:44 Ответить
Коли ми слабкі, всяка сволота вилазить та вчить жити, чи то то тампон, чи Орбан.
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26.06.2025 19:46 Ответить
Золоті слоа.
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26.06.2025 20:00 Ответить
,,Нові,, члени ЄС та НАТО діють як пасажири Титаніка, яких вже підняли на шлюпку та вони стали відштовхувати веслами тих, хто ще плавав у воді.
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26.06.2025 19:49 Ответить
"Союзнички"
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26.06.2025 19:49 Ответить
Опонент Орбана, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр відреагував на оголошення результатів опитування щодо української євроінтеграції.

«Результат Voks2025 сягнув лише 95%, хоча було домовлено довести його до 105%», - ідеться у дописі Мадяра.
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26.06.2025 23:35 Ответить
Угорський портал Telex звертає увагу, що це голосування охоплює 29% виборців. Тоді як понад 5 мільйонів дорослих громадян Угорщини не брали участі в Voks 2025.

Вищезгадане видання також зауважує, що йдеться не про референдум, а про опитування громадської думки, на кшталт національних консультацій, яке «не має юридично обов'язкової сили та може використовуватися лише як політичний інструмент». ЗМІ порушує питання щодо того, наскільки достовірними можна вважати оголошені дані. За даними Telex, нібито в онлайн-анкетах одна людина могла проголосувати кілька разів з різних електронних адрес.
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26.06.2025 23:36 Ответить
********.
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26.06.2025 19:52 Ответить
А що в нас ще залишилися ті, хто досі вірить у Євро казку? Орбан і Фіцо це і є ті торпеди Євросоюзу які публічно озвучують те, що у всіх в умі але сказати про це прямо поки що соромляться
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26.06.2025 20:00 Ответить
Орбан та Фіцо-не вічні,а "смертні" у політичному плані,дивно,а чому орбаноїдна жаба не коментує соціалогічні дослідження щодо своєї партії,яка на цей момент "зі свистом" пролітає партії про-європейського та прихильного до вступу України до НАТО та ЄС -Мадьяра?
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26.06.2025 20:31 Ответить
Не вірять у вступ України до ЄС здебільшого прокацаплені.
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26.06.2025 21:31 Ответить
"Європа прокидається!" (с)

А цьому дурнику ніхто не пояснив, що коли Європа прокинеться, то його, усіляких фіцо-сіяртних та решти московитських дурників, та сама Європа, що прокинулась, позбудеться в першу чергу? Особливо якщо звернути увагу, що всі ці "прокацаплені" сидять на дотаціях тієї самої ЄС, яка (за їхніми словами) повинна прокинутись
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26.06.2025 20:05 Ответить
Зате скільки наша влада вели з цим у*бком перемовини розказуючи що з нашими ворогами потрібно говорити і їх переконувати, ще й давати хм різні плюшки. Ну що, переконали? Ідіоти
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26.06.2025 20:32 Ответить
Пох . Можете свої опитування засунути собі чи кацапам , під дудку яких ви танцюєте - в зад . Але ми від свого не відступимо .
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26.06.2025 20:33 Ответить
А від чого саме ми не відступимо ...?
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26.06.2025 20:43 Ответить
Від планів що до вступу в ЄС і НАТО .
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26.06.2025 21:00 Ответить
Дивно ... чомусь завжди думав , що мета - побудова сильної України ...
А виявляється мета - вступ до напівзруйнованих структур , до яких нас (до речі) ніхто і не запрошує ...
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26.06.2025 21:27 Ответить
Так побудова сильної України це першочергова мета . Але - у складі Євросоюзу і НАТО . Альтернатива цьому - тайожний союз , що само собою - єресь .
Про те що Україна може бути нейтральною - навіть і не заїкайся . Не може .!! І не хочу про це навіть і говорити . Це взагалі не обговорюється .
Позаблокова Україна буде завжди спокусою для й.бнутих сусідів . Тому - варіантів немає .
І чому це в ЄС - не запрошують , коли навпаки - запрошують . Лише 2 країни щось там вийожуються . Ну та нічого , нехай трішки покапризнічають . А нам своє робити .
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26.06.2025 21:57 Ответить
Якщо кому незрозуміло, що це все наслідки спецоперації кагебе ****** (включно з всадовленням свого агента "Краснова" в президентське крісло White House) - я зі стовідсотковоою впевніностю заявляю, що в такої особи абсолютно відсутні будь-які розумові здібності.
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26.06.2025 20:33 Ответить
Давно з "лазні", блаженнойе?..
Можєшьпавтаріть?
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26.06.2025 20:58 Ответить
Еще про одного агента забыл: Слуга народа, он же клоун и ишак оманский.
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26.06.2025 23:01 Ответить
Диви , довбойоб щоб ти одного ранку не прокинувся мордою в унітазі!!!
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26.06.2025 20:39 Ответить
У Європі зараз почнуть розростатися ультраправі секти, які проти війн. А щоб у вашій країні не було війни та лаптєй рускіх салдат, треба зробити так, щоб безкінечна війна була лише в Україні. Саме над цим працюють і поляки, і мадяри, і словаки. Саме вони і розколять Європу.
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26.06.2025 20:56 Ответить
А як, до речі, завершився референдум Орбана щодо вступу України в ЄС?
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26.06.2025 21:31 Ответить
Повідомляється, що заявлена кількість учасників "референдуму" становить приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб). Тобто референдум не відбувся...
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26.06.2025 21:34 Ответить
 
 