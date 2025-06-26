Орбан радуется, что поляки меньше поддерживают вступление Украины в ЕС: "Большой поворот, Европа просыпается!"

Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал данные опроса в Польше, согласно которым доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО больше, чем сторонников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Свежий опрос IBRiS показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО - 37%. При этом против - по 42% респондентов.

По мнению венгерского премьера результаты опроса свидетельствуют об изменении взглядов относительно Украины среди европейцев.

"Большой поворот: уже и поляки не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО и ЕС". Европа просыпается!", - написал Орбан в фейсбуке.

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Напоминаем, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.