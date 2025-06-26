Орбан радуется, что поляки меньше поддерживают вступление Украины в ЕС: "Большой поворот, Европа просыпается!"
Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал данные опроса в Польше, согласно которым доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО больше, чем сторонников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Свежий опрос IBRiS показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО - 37%. При этом против - по 42% респондентов.
По мнению венгерского премьера результаты опроса свидетельствуют об изменении взглядов относительно Украины среди европейцев.
"Большой поворот: уже и поляки не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО и ЕС". Европа просыпается!", - написал Орбан в фейсбуке.
Напоминаем, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.
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Поєднати в одному висловлюванні "***** кацапский" і "твой Зеленский" це просто шедеврально!
Тобто ЗЕ! - це агент московії? Я правильно зрозумів?
А чому ж тоді "твой Зеленский тут не причем", якщо саме він відповідає за дипломатію, мобілізацію, оборону та безпеку країни (відповідно до Конституції та законодоавства України)?
🤔
«Результат Voks2025 сягнув лише 95%, хоча було домовлено довести його до 105%», - ідеться у дописі Мадяра.
Вищезгадане видання також зауважує, що йдеться не про референдум, а про опитування громадської думки, на кшталт національних консультацій, яке «не має юридично обов'язкової сили та може використовуватися лише як політичний інструмент». ЗМІ порушує питання щодо того, наскільки достовірними можна вважати оголошені дані. За даними Telex, нібито в онлайн-анкетах одна людина могла проголосувати кілька разів з різних електронних адрес.
А цьому дурнику ніхто не пояснив, що коли Європа прокинеться, то його, усіляких фіцо-сіяртних та решти московитських дурників, та сама Європа, що прокинулась, позбудеться в першу чергу? Особливо якщо звернути увагу, що всі ці "прокацаплені" сидять на дотаціях тієї самої ЄС, яка (за їхніми словами) повинна прокинутись
А виявляється мета - вступ до напівзруйнованих структур , до яких нас (до речі) ніхто і не запрошує ...
Про те що Україна може бути нейтральною - навіть і не заїкайся . Не може .!! І не хочу про це навіть і говорити . Це взагалі не обговорюється .
Позаблокова Україна буде завжди спокусою для й.бнутих сусідів . Тому - варіантів немає .
І чому це в ЄС - не запрошують , коли навпаки - запрошують . Лише 2 країни щось там вийожуються . Ну та нічого , нехай трішки покапризнічають . А нам своє робити .
Можєшьпавтаріть?