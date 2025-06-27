Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский союз.

Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она отметила поддержку Украины как в военном, так и в политическом и евроинтеграционном направлениях.

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже выделил 1 миллиард евро на поддержку украинской оборонной промышленности - за счет доходов от замороженных российских активов. По ее словам, ЕС также готов заранее предоставить Украине остальные 11 миллиардов евро из кредитного пакета G7, понимая насущную потребность в этих средствах.

"Мы на пути к достижению цели - передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас", - рассказала она.

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В политическом плане ЕС будет продолжать давление на Россию с целью добиться серьезных переговоров, начиная с реального прекращения огня. С этой целью готовится 18-й пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, должен быть согласован в ближайшее время. Кроме того, глава Еврокомиссии выразила поддержку Украине на пути к членству в ЕС.

"Под непрерывными обстрелами Украина принимает реформу за реформой. Это впечатляет. И именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою часть. Теперь - наша очередь. Ведь процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", - резюмировала президент.

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