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Новости Членство Украины в ЕС
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Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен

Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский союз.

Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она отметила поддержку Украины как в военном, так и в политическом и евроинтеграционном направлениях.

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже выделил 1 миллиард евро на поддержку украинской оборонной промышленности - за счет доходов от замороженных российских активов. По ее словам, ЕС также готов заранее предоставить Украине остальные 11 миллиардов евро из кредитного пакета G7, понимая насущную потребность в этих средствах.

"Мы на пути к достижению цели - передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас", - рассказала она.

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В политическом плане ЕС будет продолжать давление на Россию с целью добиться серьезных переговоров, начиная с реального прекращения огня. С этой целью готовится 18-й пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, должен быть согласован в ближайшее время. Кроме того, глава Еврокомиссии выразила поддержку Украине на пути к членству в ЕС.

"Под непрерывными обстрелами Украина принимает реформу за реформой. Это впечатляет. И именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою часть. Теперь - наша очередь. Ведь процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", - резюмировала президент.

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Автор: 

членство в ЕС (1075) Урсула фон дер Ляйен (552)


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Топ комментарии
+7
А ********** маріонетка - Угорщина на х..ю весь ЄС крутить, тому слова Урсули лише слова
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27.06.2025 02:12 Ответить
+3
А що там в першому кластері?
Оцінка стану демократії є? А стану права, зокрема, в судовій та правоохороній системі України?
Бо позасудові розправи над опозицією, неугодними журналістами, військовими, та порішалова зі "своїми людьми" (Трухін, татаров, Холодов, ... прокурори-інваліди ... тепер Чернишов) - зає***ли.
Наприклад, комісований ветеран війни, колишній нардеп https://t.me/BerezaJuice/56212 Борислав Береза повідомляє, що:
"Зеленський планує завтра накласти на мене санкції. Не жартую. Головна мета - блокування мого каналу та всіх моїх ресурсів на території України, щоб українці не могли дізнаватися з них про корупцію, факапи та ганебні дії влади. Це його особиста помста. Злі язики з Банкової кажуть, що останньою краплею стало те, що з кейсом по переслідуванню мене владою України ознайомилися в Раді Європи та комісар по правах людини Ради Європи. А до того особисто Зеленського розлютила моя увага до Портнова та Чернишова. Тому в ОПі вирішили накласти санкції. Цікаво, я буду першим ветераном цієї війни на якого "найдосвідченіший президент" накладе санкції? Перший і не останній? До речі, на Портнова він санкції так і не наклав.
Навіть не знаю, як реагувати на такой прояв демократії та реакція на критику з боку Зеленського, але це говорить, що хтось швидко крокує путінським шляхом".

******
Так що дуже цікаво, як і що обговорюватимуть в тих кластерах...
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27.06.2025 02:20 Ответить
+2
Це все добре, але до дупи, бо у вас російська агентура сидить і навіть цього не приховує, а ви стало куколдів, робите все на догоду ***** і його агентам.
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27.06.2025 02:17 Ответить
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Щасливої дороги!
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27.06.2025 02:06 Ответить
А ********** маріонетка - Угорщина на х..ю весь ЄС крутить, тому слова Урсули лише слова
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27.06.2025 02:12 Ответить
Вы серьезно считаете, что полуразрушенная Украина - желанный член в ЕС?
Расслабьтесь, ЕС прикрывается этими Орбаном&Фицо как Шольц Мерц Бундестагом в вопросах Таурусов.
Украина там никому нафиг не нужна, это все знают, все понимают, но не все могут озвучить. А этой морковке для осла уже десятилетия. Хотели бы - взяли.
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27.06.2025 02:57 Ответить
А чому вони це нє могут озвучіть?
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27.06.2025 05:35 Ответить
так ти - кацап!
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27.06.2025 07:39 Ответить
Це все добре, але до дупи, бо у вас російська агентура сидить і навіть цього не приховує, а ви стало куколдів, робите все на догоду ***** і його агентам.
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27.06.2025 02:17 Ответить
А що там в першому кластері?
Оцінка стану демократії є? А стану права, зокрема, в судовій та правоохороній системі України?
Бо позасудові розправи над опозицією, неугодними журналістами, військовими, та порішалова зі "своїми людьми" (Трухін, татаров, Холодов, ... прокурори-інваліди ... тепер Чернишов) - зає***ли.
Наприклад, комісований ветеран війни, колишній нардеп https://t.me/BerezaJuice/56212 Борислав Береза повідомляє, що:
"Зеленський планує завтра накласти на мене санкції. Не жартую. Головна мета - блокування мого каналу та всіх моїх ресурсів на території України, щоб українці не могли дізнаватися з них про корупцію, факапи та ганебні дії влади. Це його особиста помста. Злі язики з Банкової кажуть, що останньою краплею стало те, що з кейсом по переслідуванню мене владою України ознайомилися в Раді Європи та комісар по правах людини Ради Європи. А до того особисто Зеленського розлютила моя увага до Портнова та Чернишова. Тому в ОПі вирішили накласти санкції. Цікаво, я буду першим ветераном цієї війни на якого "найдосвідченіший президент" накладе санкції? Перший і не останній? До речі, на Портнова він санкції так і не наклав.
Навіть не знаю, як реагувати на такой прояв демократії та реакція на критику з боку Зеленського, але це говорить, що хтось швидко крокує путінським шляхом".

******
Так що дуже цікаво, як і що обговорюватимуть в тих кластерах...
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27.06.2025 02:20 Ответить
ветеран)))
https://www.youtube.com/watch?v=8vTXCp-8zQI
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27.06.2025 08:20 Ответить
Видео противоречивое. Ты на другой конец страну спрятать семью с детьми - а следом тебе в дверь (монастыря?) стучат ***** в балаклавах, которые непонятно как тебя нашли, без опознавательных знаков, не предъявляющие свои документы - и требуют от тебя что-то подписать.
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27.06.2025 10:50 Ответить
Так он после спокойно списался и уехал заграницу. Здоровье подвело.
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27.06.2025 11:00 Ответить
Бляхєр ("Бєрьоза") - дуже хєровий приклад!
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27.06.2025 10:45 Ответить
Ну... ВСІ ПІДТРИМУЮТЬ!!!...
А чого тоді досі НЕ ВІДКРИЛИ?!!
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27.06.2025 03:43 Ответить
А Орган?
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27.06.2025 04:54 Ответить
А статевий Орган буде проти, чк завжди. Для цього вони його там і тримають.
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27.06.2025 08:28 Ответить
Без ******** кластеру- ну нікуди, ***!
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27.06.2025 05:48 Ответить
скажіть вже що громадянини України можуть перебувати у країнах членах ЄС бестроково
все що від вас треба
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27.06.2025 06:08 Ответить
ні, не можуть. і це добре.
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27.06.2025 10:09 Ответить
для тебе добре. для громадян України ні
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27.06.2025 10:51 Ответить
У тім кластері, певно, йдеться про міжповірочний інтервал для хатніх лічильників води у 10 років!
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27.06.2025 08:18 Ответить
 
 