Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - фон дер Ляйен
Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский союз.
Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Она отметила поддержку Украины как в военном, так и в политическом и евроинтеграционном направлениях.
Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже выделил 1 миллиард евро на поддержку украинской оборонной промышленности - за счет доходов от замороженных российских активов. По ее словам, ЕС также готов заранее предоставить Украине остальные 11 миллиардов евро из кредитного пакета G7, понимая насущную потребность в этих средствах.
"Мы на пути к достижению цели - передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас", - рассказала она.
В политическом плане ЕС будет продолжать давление на Россию с целью добиться серьезных переговоров, начиная с реального прекращения огня. С этой целью готовится 18-й пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, должен быть согласован в ближайшее время. Кроме того, глава Еврокомиссии выразила поддержку Украине на пути к членству в ЕС.
"Под непрерывными обстрелами Украина принимает реформу за реформой. Это впечатляет. И именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою часть. Теперь - наша очередь. Ведь процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", - резюмировала президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Расслабьтесь, ЕС прикрывается этими Орбаном&Фицо как
ШольцМерц Бундестагом в вопросах Таурусов.
Украина там никому нафиг не нужна, это все знают, все понимают, но не все могут озвучить. А этой морковке для осла уже десятилетия. Хотели бы - взяли.
Оцінка стану демократії є? А стану права, зокрема, в судовій та правоохороній системі України?
Бо позасудові розправи над опозицією, неугодними журналістами, військовими, та порішалова зі "своїми людьми" (Трухін, татаров, Холодов, ... прокурори-інваліди ... тепер Чернишов) - зає***ли.
Наприклад, комісований ветеран війни, колишній нардеп https://t.me/BerezaJuice/56212 Борислав Береза повідомляє, що:
"Зеленський планує завтра накласти на мене санкції. Не жартую. Головна мета - блокування мого каналу та всіх моїх ресурсів на території України, щоб українці не могли дізнаватися з них про корупцію, факапи та ганебні дії влади. Це його особиста помста. Злі язики з Банкової кажуть, що останньою краплею стало те, що з кейсом по переслідуванню мене владою України ознайомилися в Раді Європи та комісар по правах людини Ради Європи. А до того особисто Зеленського розлютила моя увага до Портнова та Чернишова. Тому в ОПі вирішили накласти санкції. Цікаво, я буду першим ветераном цієї війни на якого "найдосвідченіший президент" накладе санкції? Перший і не останній? До речі, на Портнова він санкції так і не наклав.
Навіть не знаю, як реагувати на такой прояв демократії та реакція на критику з боку Зеленського, але це говорить, що хтось швидко крокує путінським шляхом".
******
Так що дуже цікаво, як і що обговорюватимуть в тих кластерах...
https://www.youtube.com/watch?v=8vTXCp-8zQI
А чого тоді досі НЕ ВІДКРИЛИ?!!
все що від вас треба