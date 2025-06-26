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Новости Членство Украины в ЕС
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В Швеции надеются увидеть прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время

Швеція

В Швеции заявили, что стремятся к быстрому продвижению в процессе вступления Украины в Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на la Reppubblica, об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц.

"Я считаю, что процесс вступления в ЕС происходит слишком медленно. Мы хотим быстро продвигаться в процессе вступления Украины, и, согласно оценке Комиссии, мы также видим, что Украина достигает огромного прогресса в реформах, несмотря на то, что находится в состоянии войны", - отметила она.

По словам Розенкранц, ЕК заявляет, что Украина готова начать первый раунд переговоров, что Швеция "очень приветствует"

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"Мы настаиваем на этом и надеемся увидеть прогресс в ближайшее время. Это то, над чем мы будем упорно работать", - добавила министр.

Автор: 

Швеция (1020) членство в ЕС (1078)


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💪 Лайк вікінгам
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26.06.2025 17:57 Ответить
 
 