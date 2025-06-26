У Швеції сподіваються побачити прогрес у переговорах щодо вступу України до ЄС найближчим часом

У Швеції заявили, що прагнуть швидкого просування в процесі вступу України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на la Reppubblica, про це заявила міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц.

"Я вважаю, що процес вступу до ЄС відбувається надто повільно. Ми хочемо швидко просуватися в процесі вступу України, і, згідно з оцінкою Комісії, ми також бачимо, що Україна досягає величезного прогресу в реформах, попри те, що перебуває у стані війни", - зазначила вона.

За словами Розенкранц, ЄК заявляє, що Україна готова розпочати перший раунд переговорів, що Швеція "дуже вітає"

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"Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося побачити прогрес найближчим часом. Це те, над чим ми будемо наполегливо працювати", – додала міністерка.