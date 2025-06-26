Мецола про позицію Орбана: Європарламент наполягатиме на євроінтеграції України

Президентка Європарламенту заявила, що попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти вступу України в ЄС, парламент продовжить підтримувати українську євроінтеграцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Так, вона відповіла на питання журналістки щодо ситуації із блокуванням Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Ми ухвалили сміливе й необхідне рішення про те, що Україна має бути державою-членом Європейського Союзу. Це залишається позицією парламенту, величезна більшість підтримує це рішення. І ми будемо наполягати на цьому", - сказала Мецола.

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За її словами, Європа не може відвернутися від України, яка потерпає від російської агресії.

"Я думаю, що найгірше повідомлення, яке ми можемо надіслати країні, що зазнає щоденних бомбардувань з боку свого сусіда у неспровокованій і невиправданій війні, це те, що Європейський Союз у цей вирішальний момент відвернеться", - додала вона.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку.

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