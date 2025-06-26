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Новини Членство України в ЄС
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Мецола про позицію Орбана: Європарламент наполягатиме на євроінтеграції України

Орбан проти вступу України в ЄС. Мецола підтримала Україну

Президентка Європарламенту заявила, що попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти вступу України в ЄС, парламент продовжить підтримувати українську євроінтеграцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Так, вона відповіла на питання журналістки щодо ситуації із блокуванням Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Ми ухвалили сміливе й необхідне рішення про те, що Україна має бути державою-членом Європейського Союзу. Це залишається позицією парламенту, величезна більшість підтримує це рішення. І ми будемо наполягати на цьому", - сказала Мецола.

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За її словами, Європа не може відвернутися від України, яка потерпає від російської агресії.

"Я думаю, що найгірше повідомлення, яке ми можемо надіслати країні, що зазнає щоденних бомбардувань з боку свого сусіда у неспровокованій і невиправданій війні, це те, що Європейський Союз у цей вирішальний момент відвернеться", - додала вона.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку.

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Автор: 

Європарламент (1056) членство в ЄС (1318) Мецола Роберта (103)


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Усі питання з цього приводу -- до пуйла; орбан -- просто голос пуйла у ЄС. До речі, там він не поодинокий.
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26.06.2025 16:26 Відповісти
Хороші,але пусті слова. Чого ви цю мразь циганську досих пір утримуєте на дотаціях? І не випрете їх на ***. І не треба про процедури розповідати. Годуєте кацапьку падаль по 20 мільярдів в рік.
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26.06.2025 16:27 Відповісти
Ну от... Про що я й писав сьогодні. "
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку". Джерело: https://censor.net/ua/n3560125
Тобто, Орбан уже почав маніпулювать "громадською думкою" і робить угорців заложниками своїх маніпуляцій...
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26.06.2025 17:00 Відповісти
 
 