Потрібно якнайшвидше відкрити перший кластер переговорів про вступ України в ЄС, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав якнайшвидше відкрити перший кластер переговорів про вступ України до Євросоюзу, і заявив, що до кінця року потрібно відкрити всі шість кластерів переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

За його словами, Україна і Молдова докладають значних зусиль і добре справляються у впровадженні реформ.

"Але на жаль, через певні двосторонні перешкоди і ми знаємо, що я маю на увазі, Україна не може відкрити перший кластер переговорів. Ми повинні відкрити цей перший кластер якомога скоріше і до кінця року маємо відкрити всі решту шість кластерів переговорів", – наголосив він.

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Науседа вважає, що було б продуктивним встановити амбітну політичну мету, наприклад, побачити Україну як члена ЄС з 1 січня 2030 року.

"Це складно, але водночас це мотивує. Сподіваюся, ми зможемо прискорити наші зусилля і уникнути непорозумінь, бо зараз це видається непродуктивним", – зазначив він.

Президент Литви висловив сподівання на те, що буде можливо запустити технічний процес переговорів.

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"Але ми постійно бачимо повторення цих складнощів, хоча зрештою і виявляємося в змозі рухатися вперед. Ймовірно, цей раз також може бути успішним, але... Одна країна не може зловживати інструментом консенсусу, бо це робить процес ухвалення рішень у ЄС дуже складним, а час дуже важливий, безцінний... Якщо ми програємо, витратимо час дарма, у нас будуть проблеми. Тому потрібні сміливі рішення", – наголосив він.