Нужно как можно быстрее открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал как можно быстрее открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, и заявил, что до конца года нужно открыть все шесть кластеров переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По его словам, Украина и Молдова прилагают значительные усилия и хорошо справляются во внедрении реформ.

"Но к сожалению, из-за определенных двусторонних препятствий и мы знаем, что я имею в виду, Украина не может открыть первый кластер переговоров. Мы должны открыть этот первый кластер как можно скорее и до конца года должны открыть все остальные шесть кластеров переговоров", - подчеркнул он.

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Науседа считает, что было бы продуктивным установить амбициозную политическую цель, например, увидеть Украину как члена ЕС с 1 января 2030 года.

"Это сложно, но в то же время это мотивирует. Надеюсь, мы сможем ускорить наши усилия и избежать недоразумений, потому что сейчас это кажется непродуктивным", - отметил он.

Президент Литвы выразил надежду на то, что будет возможно запустить технический процесс переговоров.

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"Но мы постоянно видим повторение этих сложностей, хотя в конце концов и оказываемся в состоянии двигаться вперед. Вероятно, этот раз также может быть успешным, но... Одна страна не может злоупотреблять инструментом консенсуса, потому что это делает процесс принятия решений в ЕС очень сложным, а время очень важное, бесценное... Если мы проиграем, потратим время зря, у нас будут проблемы. Поэтому нужны смелые решения", - подчеркнул он.