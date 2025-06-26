Мецола о позиции Орбана: Европарламент будет настаивать на евроинтеграции Украины

Президент Европарламента заявила, что несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, парламент продолжит поддерживать украинскую евроинтеграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Так она ответила на вопрос журналистки относительно ситуации с блокированием Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы приняли смелое и необходимое решение о том, что Украина должна быть государством-членом Европейского Союза. Это остается позицией парламента, огромное большинство поддерживает это решение. И мы будем настаивать на этом", - сказала Мецола.

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По ее словам, Европа не может отвернуться от Украины, которая страдает от российской агрессии.

"Я думаю, что худшее сообщение, которое мы можем отправить стране, которая испытывает ежедневные бомбардировки со стороны своего соседа в неспровоцированной и неоправданной войне, это то, что Европейский Союз в этот решающий момент отвернется", - добавила она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением, в котором высказался против вступления Украины в Европейский Союз, ссылаясь на "четкий мандат" от более 2 миллионов венгерских граждан, которые проголосовали против этого шага.

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