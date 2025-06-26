Мецола о позиции Орбана: Европарламент будет настаивать на евроинтеграции Украины
Президент Европарламента заявила, что несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, парламент продолжит поддерживать украинскую евроинтеграцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Так она ответила на вопрос журналистки относительно ситуации с блокированием Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Мы приняли смелое и необходимое решение о том, что Украина должна быть государством-членом Европейского Союза. Это остается позицией парламента, огромное большинство поддерживает это решение. И мы будем настаивать на этом", - сказала Мецола.
По ее словам, Европа не может отвернуться от Украины, которая страдает от российской агрессии.
"Я думаю, что худшее сообщение, которое мы можем отправить стране, которая испытывает ежедневные бомбардировки со стороны своего соседа в неспровоцированной и неоправданной войне, это то, что Европейский Союз в этот решающий момент отвернется", - добавила она.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением, в котором высказался против вступления Украины в Европейский Союз, ссылаясь на "четкий мандат" от более 2 миллионов венгерских граждан, которые проголосовали против этого шага.
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку". Джерело: https://censor.net/ua/n3560125
Тобто, Орбан уже почав маніпулювать "громадською думкою" і робить угорців заложниками своїх маніпуляцій...