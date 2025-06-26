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Новости Членство Украины в ЕС
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Мецола о позиции Орбана: Европарламент будет настаивать на евроинтеграции Украины

Орбан против вступления Украины в ЕС. Мецола поддержала Украину

Президент Европарламента заявила, что несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, парламент продолжит поддерживать украинскую евроинтеграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Так она ответила на вопрос журналистки относительно ситуации с блокированием Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы приняли смелое и необходимое решение о том, что Украина должна быть государством-членом Европейского Союза. Это остается позицией парламента, огромное большинство поддерживает это решение. И мы будем настаивать на этом", - сказала Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мецола о решении Германии по дальнобойному оружию для Украины: Позиция сильная и смелая. Их безопасность - безопасность Европы

По ее словам, Европа не может отвернуться от Украины, которая страдает от российской агрессии.

"Я думаю, что худшее сообщение, которое мы можем отправить стране, которая испытывает ежедневные бомбардировки со стороны своего соседа в неспровоцированной и неоправданной войне, это то, что Европейский Союз в этот решающий момент отвернется", - добавила она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением, в котором высказался против вступления Украины в Европейский Союз, ссылаясь на "четкий мандат" от более 2 миллионов венгерских граждан, которые проголосовали против этого шага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС будет означать "интеграцию войны" в Европе, - Орбан

Автор: 

Европарламент (1809) членство в ЕС (1078) Мецола Роберт (81)


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Усі питання з цього приводу -- до пуйла; орбан -- просто голос пуйла у ЄС. До речі, там він не поодинокий.
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26.06.2025 16:26 Ответить
Хороші,але пусті слова. Чого ви цю мразь циганську досих пір утримуєте на дотаціях? І не випрете їх на ***. І не треба про процедури розповідати. Годуєте кацапьку падаль по 20 мільярдів в рік.
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26.06.2025 16:27 Ответить
Ну от... Про що я й писав сьогодні. "
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку". Джерело: https://censor.net/ua/n3560125
Тобто, Орбан уже почав маніпулювать "громадською думкою" і робить угорців заложниками своїх маніпуляцій...
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26.06.2025 17:00 Ответить
 
 