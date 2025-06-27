Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС, - фон дер Ляєн
Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до Європейського союзу.
Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вона наголосила на підтримці України як у військовому, так і в політичному та євроінтеграційному напрямах.
Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості — за рахунок прибутків від заморожених російських активів. За її словами, ЄС також готовий наперед надати Україні решту 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, розуміючи нагальну потребу в цих коштах.
"Ми на шляху до досягнення цілі — передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз", - розповіла вона.
У політичному плані ЄС продовжуватиме тиск на Росію з метою домогтися серйозних переговорів, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою готується 18-й пакет санкцій, який, за словами фон дер Ляєн, має бути погоджений найближчим часом. Крім того, очільниця Єврокомісії висловила підтримку Україні на шляху до членства в ЄС.
"Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. І саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер — наша черга. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", - резюмувала президентка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расслабьтесь, ЕС прикрывается этими Орбаном&Фицо как
ШольцМерц Бундестагом в вопросах Таурусов.
Украина там никому нафиг не нужна, это все знают, все понимают, но не все могут озвучить. А этой морковке для осла уже десятилетия. Хотели бы - взяли.
Оцінка стану демократії є? А стану права, зокрема, в судовій та правоохороній системі України?
Бо позасудові розправи над опозицією, неугодними журналістами, військовими, та порішалова зі "своїми людьми" (Трухін, татаров, Холодов, ... прокурори-інваліди ... тепер Чернишов) - зає***ли.
Наприклад, комісований ветеран війни, колишній нардеп https://t.me/BerezaJuice/56212 Борислав Береза повідомляє, що:
"Зеленський планує завтра накласти на мене санкції. Не жартую. Головна мета - блокування мого каналу та всіх моїх ресурсів на території України, щоб українці не могли дізнаватися з них про корупцію, факапи та ганебні дії влади. Це його особиста помста. Злі язики з Банкової кажуть, що останньою краплею стало те, що з кейсом по переслідуванню мене владою України ознайомилися в Раді Європи та комісар по правах людини Ради Європи. А до того особисто Зеленського розлютила моя увага до Портнова та Чернишова. Тому в ОПі вирішили накласти санкції. Цікаво, я буду першим ветераном цієї війни на якого "найдосвідченіший президент" накладе санкції? Перший і не останній? До речі, на Портнова він санкції так і не наклав.
Навіть не знаю, як реагувати на такой прояв демократії та реакція на критику з боку Зеленського, але це говорить, що хтось швидко крокує путінським шляхом".
******
Так що дуже цікаво, як і що обговорюватимуть в тих кластерах...
А чого тоді досі НЕ ВІДКРИЛИ?!!