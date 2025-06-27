Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС, - фон дер Ляєн

Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до Європейського союзу.

Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона наголосила на підтримці України як у військовому, так і в політичному та євроінтеграційному напрямах.

Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості — за рахунок прибутків від заморожених російських активів. За її словами, ЄС також готовий наперед надати Україні решту 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, розуміючи нагальну потребу в цих коштах.

"Ми на шляху до досягнення цілі — передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз", - розповіла вона.

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У політичному плані ЄС продовжуватиме тиск на Росію з метою домогтися серйозних переговорів, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою готується 18-й пакет санкцій, який, за словами фон дер Ляєн, має бути погоджений найближчим часом. Крім того, очільниця Єврокомісії висловила підтримку Україні на шляху до членства в ЄС.

"Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. І саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер — наша черга. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", - резюмувала президентка.

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