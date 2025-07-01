Данія розпочала головування в Раді ЄС: Постійна підтримка України серед пріоритетів

Відсьогодні Данія розпочала головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Данського головування у ЄС.

Перед цим у Раді ЄС головувала Польща.

"Сьогодні, у вівторок, 1 липня 2025 року, розпочинається головування Данії в ЄС. Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування, які ми з нетерпінням чекаємо на виконання: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Головування триватиме до кінця року", - йдеться в повідомленні.

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Там зазначили, що у сучасному мінливому геополітичному ландшафті Європа повинна стати значно сильнішою, як економічно, так і політично та військово.

"Саме тому ми розробили амбітну програму головування, спрямовану на посилення оборони та безпеки ЄС, надання підтримки Україні та боротьбу з нелегальною міграцією. У всіх цих питаннях Данія вже відіграє провідну роль у ЄС. Водночас ми працюватимемо над покращенням умов для європейського бізнесу шляхом зменшення регуляторного навантаження, зберігаючи при цьому нашу відданість зеленому переходу. Це зміцнить довгострокову конкурентоспроможність Європи. Уряд Данії готовий до роботи, і ми з нетерпінням чекаємо на досягнення відчутних результатів", - сказала міністерка закордонних справ Данії Марі Б'єрре.

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