В ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских БПЛА
Первый женский экипаж для перехвата российских дронов сформируют в Вооруженных силах Украины. Его создают на базе 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ".
Об этом сообщили на странице полка, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстоятельства подталкивают тебя быть полезной именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчике БПЛА - рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем", - говорится в сообщении.
"РАРОГ" входит в число ведущих подразделений Вооруженных сил Украины в сфере дроновых технологий: в частности, подразделение демонстрирует высокие показатели по уничтожению вражеской техники и живой силы.
В обязанности экипажа будет входить:
- обнаружение и уничтожение воздушного противника;
- обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;
- выполнение боевых задач в составе подразделения;
- доскональное освоение выбранной специальности;
- участие в учениях и боевых действиях;
- соблюдение воинской дисциплины.
В полку предлагают вещевое, пищевое и медицинское обеспечение, возможность повышения квалификации и карьерного роста.
В описании к вакансии указано, что в подразделении всему научат, а от кандидаток главное иметь желание.
Присоединиться к полку "РАРОГ" можно по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба фоткати шахеди і ракети надсилати в додаток для кращої роботи ППО
Скільки там просто таких, що числяться ніхто і ніколи вже не порахує
Логічніше вже було б туди призначати після поранення, тих кого вивели за штат. З досвідом бойової роботи
У жінок краща дрібна моторика, уважність, і з реакцією порядок.