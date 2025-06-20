РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8134 посетителя онлайн
Новости Женщины в ВСУ Сбивание шахедов
1 719 12

В ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских БПЛА

В ВСУ появится первый женский экипаж для перехвата вражеских дронов

Первый женский экипаж для перехвата российских дронов сформируют в Вооруженных силах Украины. Его создают на базе 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ".

Об этом сообщили на странице полка, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстоятельства подталкивают тебя быть полезной именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчике БПЛА - рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем", - говорится в сообщении.

"РАРОГ" входит в число ведущих подразделений Вооруженных сил Украины в сфере дроновых технологий: в частности, подразделение демонстрирует высокие показатели по уничтожению вражеской техники и живой силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине создали группировку Сил беспилотных систем ВСУ

В обязанности экипажа будет входить:

  • обнаружение и уничтожение воздушного противника;
  • обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;
  • выполнение боевых задач в составе подразделения;
  • доскональное освоение выбранной специальности;
  • участие в учениях и боевых действиях;
  • соблюдение воинской дисциплины.

В полку предлагают вещевое, пищевое и медицинское обеспечение, возможность повышения квалификации и карьерного роста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девушки-дронарки: технический фронт 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО

В описании к вакансии указано, что в подразделении всему научат, а от кандидаток главное иметь желание.

Присоединиться к полку "РАРОГ" можно по ссылке.

Автор: 

беспилотник (4317) женщины (904) ВСУ (6938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
У тилу більша половина зараз. І більшу половину можна і потрібно замінювати жінками.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:33 Ответить
+1
Там такий низький поріг входу, що будь-яка жінка після кількох місяців відразу стане успішним винищувачем дронів? Типу як курси «Навчися створювати Windows за 14 тижнів»?

Логічніше вже було б туди призначати після поранення, тих кого вивели за штат. З досвідом бойової роботи
показать весь комментарий
20.06.2025 18:27 Ответить
+1
Поранені дронщики за звичай повертаються до свого попереднього підрозділу, а у досвідченого піхотинця такі самі навички управління дроном як і любого іншого. Крім того, після поранення потрібен час на реабілітацію, а це все ж таки робота у полі, хоч і й сильно легша за сидіння в окопі на нулі.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пишуть що запроваджують Є- ракета
Треба фоткати шахеди і ракети надсилати в додаток для кращої роботи ППО
показать весь комментарий
20.06.2025 18:21 Ответить
У тилу більша половина зараз. І більшу половину можна і потрібно замінювати жінками.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:33 Ответить
Марення?Вони там сидять не спроста.Їх звідти нічим не викурити.Тилові+мусора+пенси з 45р=лям з +.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:39 Ответить
Плюс ті, хто просто числяться. Он на самому початку війни, радісно оголосили як двоє з 95 кварталу в нацгвардію записалися. Потім виявилося, що так само продовжують з гастролями їздити, пояснивши, що це все нормально, бо рапорт подають командиру
Скільки там просто таких, що числяться ніхто і ніколи вже не порахує
показать весь комментарий
20.06.2025 18:47 Ответить
Там такий низький поріг входу, що будь-яка жінка після кількох місяців відразу стане успішним винищувачем дронів? Типу як курси «Навчися створювати Windows за 14 тижнів»?

Логічніше вже було б туди призначати після поранення, тих кого вивели за штат. З досвідом бойової роботи
показать весь комментарий
20.06.2025 18:27 Ответить
Винищувач пілотувати легше через те, що в небі перепон немає, та ішакєди поки що не відстрілюються і навіть не намагаються ухилитись від атаки.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:44 Ответить
Важко сказати, але, по-моєму, якраз керування винищувачем дронів і вимагає вищої практики. І там спочатку з простого оператора дронів потрібно починати. Особливо враховуючи, що самі винищувачі дронів ще на потік не поставлені і тільки тестується
показать весь комментарий
20.06.2025 18:52 Ответить
Дві речі важкі: виявити ціль і зблизитись до дистанції ураження. Виявити важко, бо роздільна здатність камери не дозволяє побачити дрон здалека (можна переконатись, подивившись початок відео про перехвати; спочатку цілі не видно на екрані зовсім). Потім, коли вже близько, важливо не пролетіти повз.
У жінок краща дрібна моторика, уважність, і з реакцією порядок.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:55 Ответить
Поранені дронщики за звичай повертаються до свого попереднього підрозділу, а у досвідченого піхотинця такі самі навички управління дроном як і любого іншого. Крім того, після поранення потрібен час на реабілітацію, а це все ж таки робота у полі, хоч і й сильно легша за сидіння в окопі на нулі.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:49 Ответить
Нема ж ніяких проблем з людьми в цих бригадах.Навіщо створювати те,що не потрібне?Є здогадка,що мета виділити і замутити кошти ,те що вміють.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:54 Ответить
Більше на «хайп» схоже. Типу як зараз заліплено плакатами з усміхненими дівчатами на тлі прикордонного стовпа і зразковим закликом - обирай, де хочеш служити, і отримуй оклад на львівському кордоні...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:59 Ответить
 
 