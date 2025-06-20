В ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских БПЛА

Первый женский экипаж для перехвата российских дронов сформируют в Вооруженных силах Украины. Его создают на базе 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ".

Об этом сообщили на странице полка, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстоятельства подталкивают тебя быть полезной именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчике БПЛА - рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем", - говорится в сообщении.

"РАРОГ" входит в число ведущих подразделений Вооруженных сил Украины в сфере дроновых технологий: в частности, подразделение демонстрирует высокие показатели по уничтожению вражеской техники и живой силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине создали группировку Сил беспилотных систем ВСУ

В обязанности экипажа будет входить:

обнаружение и уничтожение воздушного противника;

обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;

выполнение боевых задач в составе подразделения;

доскональное освоение выбранной специальности;

участие в учениях и боевых действиях;

соблюдение воинской дисциплины.

В полку предлагают вещевое, пищевое и медицинское обеспечение, возможность повышения квалификации и карьерного роста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девушки-дронарки: технический фронт 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО

В описании к вакансии указано, что в подразделении всему научат, а от кандидаток главное иметь желание.

Присоединиться к полку "РАРОГ" можно по ссылке.