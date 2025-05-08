Девушки-дронари: технический фронт 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО

В 25-й Сичеславской бригаде десантников девушки-военные "оживляют мертвых птичек" - ремонтируют дроны прямо на линии фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в 25-й ОПДБр, на передовой дроны давно стали не просто техникой, а боевыми побратимами. Когда они выходят из строя, шанс на их "воскрешение" - это техническая мастерская сичеславцев. Там дроны чинят девушки.

Киевлянка Марина в мирной жизни была маркетологом в соцсетях. Сегодня она - военнослужащая и одна из тех, кто вдыхает жизнь в поврежденные беспилотники.

"Я всегда хотела развиваться в сфере беспилотных систем. Сейчас война дронов, и воевать должны дроны, а не люди", - рассказывает Марина.

Вместе с напарницей Яной они ремонтируют пульты, паяют контакты, совершенствуют управление. В их мастерской пахнет канифолью и металлом, а руки постоянно заняты работой.

"Они пришли, просто глаза горят: "Я хочу!" Я сказал: "Пробуйте!" - вспоминает руководитель мастерской с позывным "Мазур". По его словам, девушки не боятся браться за сложные задачи. Их главная цель - заставить "мертвую птичку" снова летать и уничтожать врага.

В бригаде девушки стали не только технической поддержкой, но и мостиком к международному сообществу - хорошо владеют английским, общаются с волонтерами, обмениваются опытом.

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Рядом с мастерской - лаборатория, где модифицируют боеприпасы и совершенствуют хвостовики к дронам. Все - для подразделений, воюющих на передовой.

"Мы можем изменить траекторию, изготовить новые элементы. За 24 часа все уже на фронте", - рассказывает один из инженеров Дмитрий.

Для Марины выбор пойти в армию был очевидным: "Папа - военный. Он сначала отговаривал, но потом сказал: "Я тобой горжусь".

И добавляет: "Кто, если не ты, будет сражаться за свое государство? Неважно, женщина ты или мужчина. Если хочешь защитить свой дом, свою семью, своих друзей, ты должен быть здесь".

По состоянию на январь 2025 года в Вооруженных силах Украины служили более 70 тысяч женщин, из них 5,5 тыс. - на передовой. 25-я десантная бригада защищает Украину на Покровском направлении и активно использует различные типы дронов для успешных боевых операций.

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