Дівчата-дронарки: технічний фронт 25-ї Січеславської бригади. ВIДЕО

У 25-й Січеславській бригаді десантників дівчата-військові "оживляють мертвих птахів" - ремонтують дрони просто на лінії фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у 25-ій ОПДБр на передовій дрони давно стали не просто технікою, а бойовими побратимами. Коли вони виходять з ладу, шанс на їхнє "воскресіння" — це технічна майстерня січеславців. Там дрони лагодять дівчата.

Киянка Марина у мирному житті була маркетологом у соцмережах. Сьогодні вона — військовослужбовиця та одна з тих, хто вдихає життя в пошкоджені безпілотники.

"Я завжди хотіла розвиватися у сфері безпілотних систем. Зараз війна дронів, і воювати повинні дрони, а не люди", — розповідає Марина.

Разом із напарницею Яною вони ремонтують пульти, паяють контакти, удосконалюють управління. У їхній майстерні пахне каніфоллю і металом, а руки постійно зайняті роботою.

"Вони прийшли, просто очі горять: Я хочу! Я сказав — пробуйте!", — пригадує керівник майстерні з позивним "Мазур". За його словами, дівчата не бояться братися за складні завдання. Їхня головна мета — змусити "мертвого птаха" знову літати й знищувати ворога.

У бригаді дівчата стали не тільки технічною підтримкою, а й містком до міжнародної спільноти — добре володіють англійською, спілкуються з волонтерами, обмінюються досвідом.

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Поруч із майстернею — лабораторія, де модифікують боєприпаси і вдосконалюють хвостовики до дронів. Усе — для підрозділів, що воюють на передовій.

"Ми можемо змінити траєкторію, виготовити нові елементи. За 24 години все вже на фронті", — розповідає один із інженерів Дмитро.

Для Марини вибір піти у військо був очевидним: "Тато — військовий. Він спочатку відмовляв, але потім сказав: я тобою пишаюсь".

І додає: "Хто, якщо не ти буде боротися за свою державу? Неважливо, жінка ти чи чоловік. Якщо хочеш захистити свій дім, свою сім’ю, своїх друзів — ти маєш бути тут".

Станом на січень 2025 року у Збройних Силах України служили понад 70 тисяч жінок, з них 5,5 тисяч - на передовій. 25-та десантна бригада боронить Україну на Покровському напрямку та активно використовує різні типи дронів для успішних бойових операцій.

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