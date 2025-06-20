В Украине создали группировку Сил беспилотных систем ВСУ

В структуре Вооруженных сил Украины официально создали группировку Сил беспилотных систем. Она объединяет все воинские части СБС и подразделения проекта "Лінія дронів".

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления - с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА.

По словам командования, это поможет согласовать подходы, наладить совместную работу и эффективнее использовать беспилотные системы в бою.

Большинство подразделений вновь созданной группировки уже эффективно выполняют боевые задачи.

Командиром группировки является командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

"Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС. Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне", - пояснили в СБС.

Напомним, 3 июня президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Сил беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.