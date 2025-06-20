РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8134 посетителя онлайн
Новости Группировка Сил беспилотных операций
2 102 15

В Украине создали группировку Сил беспилотных систем ВСУ

Группировка Сил беспилотных систем создана в ВСУ

В структуре Вооруженных сил Украины официально создали группировку Сил беспилотных систем. Она объединяет все воинские части СБС и подразделения проекта "Лінія дронів".

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления - с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА.

По словам командования, это поможет согласовать подходы, наладить совместную работу и эффективнее использовать беспилотные системы в бою.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командиром 414-й бригады "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей Клименко

Большинство подразделений вновь созданной группировки уже эффективно выполняют боевые задачи.

Командиром группировки является командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

"Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС. Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне", - пояснили в СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация пилотов вражеских дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем, - Бровди

Напомним, 3 июня президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Сил беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.

Автор: 

ВСУ (6938) Бровди Роберт Мадяр (55) Силы беспилотных систем (233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Мадяр , схоже , вирішив створити перший в світі корпус безпілотників ?
Успіхів йому
показать весь комментарий
20.06.2025 17:50 Ответить
+12
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
8 год
коли ЗМІ пишуть про виробництво зброї РФ, то вона:

- налагодила
- збільшила
- масштабувала
- підсилила

коли ЗМІ пишуть про Україну, то вона:

- плянує
- незабаром станеться
- ось-ось
- відосік Зеленського
показать весь комментарий
20.06.2025 17:56 Ответить
+10
На сьогодні це 190 підтверджених СБС орків в день.
Результати Бровді буде видно за місяць -два...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мадяр , схоже , вирішив створити перший в світі корпус безпілотників ?
Успіхів йому
показать весь комментарий
20.06.2025 17:50 Ответить
Він командувач РОДОМ ВІЙСЬК. Це як "командувач ПС ЗСУ" чи "командувач ВМС". Що йому якісь корпуси. В нього зараз під командою сили і ресурси значно більші за "корпус". Декілька бригад та полків СБС були створені ще на початку зими - 8+ місяців тому. Тоді ж більше десятка рот рубпак були масштабовані до батальйонів. І на місці всі вони не стояли. Впевнений, що загальна кількість людей та з'єднань там вже на 2+ корпуси.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:54 Ответить
На сьогодні це 190 підтверджених СБС орків в день.
Результати Бровді буде видно за місяць -два...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:51 Ответить
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
8 год
коли ЗМІ пишуть про виробництво зброї РФ, то вона:

- налагодила
- збільшила
- масштабувала
- підсилила

коли ЗМІ пишуть про Україну, то вона:

- плянує
- незабаром станеться
- ось-ось
- відосік Зеленського
показать весь комментарий
20.06.2025 17:56 Ответить
Окрім постійного ниття про "зраду" , на всіх темах , ти більше ні на що не здатна ...))
показать весь комментарий
20.06.2025 17:59 Ответить
Писати про перемогу якої не видно ?
Напиши ти про здобутки зеленського. Тобі же хочеться
показать весь комментарий
20.06.2025 18:12 Ответить
Цей пан видно великий "знавець" русні. Тому що там ситуація така сама - чого варта тільки тисяча літаків які ху-йло зібралося побудувати до 2030...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:05 Ответить
Навіщо Україні зброя, якщо ще є миколи, якими можна затикати усі помилки керівництва і непобудовані фортифікації?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:18 Ответить
від Микол, закрий свій ротик о вже дихати нам чим...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:34 Ответить
щось таке нєчлєнораздєльноє ви напісял
показать весь комментарий
20.06.2025 19:37 Ответить
то просто описка, на відміну від примітивізму мислення.. не цікаво..
показать весь комментарий
20.06.2025 21:43 Ответить
хоть би зілємскі туди свої рила не повпихали.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:15 Ответить
Ну судячи з того що перестали (місяці вже три) горіти НПЗ московії, то таки впихнули
показать весь комментарий
21.06.2025 12:30 Ответить
Чекаємо тисячі знищених кацапів новим підрозділом ЗСУ!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:11 Ответить
Звіт з пітьми для Сил оброни України:

показать весь комментарий
20.06.2025 19:26 Ответить
 
 