8 085 75

Командиром 414-й бригады "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей Клименко

Командиром 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей "Клима" Клименко.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Имею честь сообщить: лучший из лучших, основатель и командир самой продуктивной в мире команды ударных БПЛА "Клима-Team" ПМ, с сегодняшнего дня - комбриг 414-й ОБр БПС "Птахи Мадяра", - говорится в сообщении.

Командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" Клименко

Бровди подчеркнул уникальность этого назначения: "И да, это, пожалуй, первый в современной истории ВСУ командир бригады - младший лейтенант".

Командувас СБС охарактеризовал "Климу" как "играющего тренера", одного из первых 27 бойцов "Птахів Мадяра".

В мирной жизни Андрей Клименко был спортсменом и тренером, абсолютным Чемпионом мира по тхэквондо ITF. С началом полномасштабного вторжения стал в ряды войска добровольцем, прошел путь от стрелка ТРО до "летающего" комбата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация пилотов вражеских дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем, - Бровди

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (55) Силы беспилотных систем (231) 414 Птахи Мадяра (56)
+26
Можна наіть продовжити. А країною та армією взагалі командує якесь чмо без освіти.
18.06.2025 22:55 Ответить
+25
От що таке ******* війна. Командувач Сил безпілотних систем-майор. Комбриг-молодший лейтенант. Не треба боятися стереотипів про полковників та генералів.
18.06.2025 22:47 Ответить
+21
Білецький командує корпусом не маючи військрвої освіти. Найкращим корпусом.
18.06.2025 22:49 Ответить
Який він комбриг. Одна назва.
18.06.2025 23:15 Ответить
Чим уславлений? Які блискучі операції провів?
18.06.2025 23:35 Ответить
Уславлений аваковим і підтриманий зелею до рівня кандидата у президенти. Це їх операція
19.06.2025 07:46 Ответить
Можна наіть продовжити. А країною та армією взагалі командує якесь чмо без освіти.
18.06.2025 22:55 Ответить
В московських павільонах він освіту отримував, коли знімав свій серіал
19.06.2025 05:27 Ответить
Чому ти вважаєш, що корпус Білецького найкращий? Де, в яких боях прославився корпус Білецького? Назви по порядку.
18.06.2025 23:03 Ответить
3-я штурмова -погугли сам
18.06.2025 23:07 Ответить
Ти тормоз? Цей пеньок сказав, що саме корпус Білецького найкращий.
18.06.2025 23:13 Ответить
Була бригада, став корпус. Будуть і далі масово поступати добровольці -стане армія. А ти ласти вже купив, щоб через Тісу тікати?
18.06.2025 23:23 Ответить
Тормоз, питання було конкретне: де прославився корпус Білецького, коли його ледве що створили?
18.06.2025 23:27 Ответить
Сам ти тормоз, чого ти всіх ображаєш) 3-я штурмоваі її командир -це ядро 3-го корпусу. Чи ти думаєш, що всі заслуги 3-ї штурмової відтепер обнуляються, раз вона почала називатися корпусом?
19.06.2025 19:08 Ответить
Ти повний нуль в військовій справі: корпус не може мати ядра. Він не горіх. Корпус- це об'єднання частин в єдину військову одиницю з єдиним командуванням. Не знаєш сам, послухай, що дорослі дядьки говорять.
19.06.2025 19:27 Ответить
Від повного нуля чую. Вибрали саме 3-ю штурмову ядром, бо в них одна з найкращих система командування, з ними хиба що полк К-2 може потягатися. Просто, щоб цю систему управління можна було масштабувати. Ніхто заново не будує систему командування в 3- корпусі, їм просто дали в управління додаткових людей.
20.06.2025 13:30 Ответить
Ти зовсім дурний. Краще б помовчав, за розумного зійдеш.
20.06.2025 20:47 Ответить
Язика прикуси, шагом марш звідтси. аноніми в інтернеті завжди такі сміливі)
20.06.2025 21:14 Ответить
Які такі особливі заслуги в 3-ї штурмової? Будь-яка бригада з Західної України краща за 3-ю штурмову і в наступі, і в обороні.
19.06.2025 19:32 Ответить
Західним бригадам теж можна свій корпус мати, я не проти)
20.06.2025 13:31 Ответить
Звичайна бригада. Просто медійна
19.06.2025 07:33 Ответить
Не буду преуменьшать заслуги военных из этого подразделения. Они воюют и часто на "горячих направлениях". Но мне кажется, вся эта "пиар-кампания" вокруг 3 штурмовой, слишком преувеличена... Есть немало других подразделений, которые воюют и возможно даже больше делают, но у них нету такой "медиа-поддержки". Да им в принципе, это не нужно. Просто делают свою работу.
18.06.2025 23:22 Ответить
Залужный не был иконой. Он реально командовал генштабом, который отразил российскую атаку.
18.06.2025 23:59 Ответить
Коли ввижається перехрестись і на 0...
19.06.2025 07:51 Ответить
Саме так. Можна було не ганьбитися та відправити Білецького в академію. Вибачте, але людина без профільної освіти - то не фахівець. Відділенням ще командувати, взводом - там в основному тактика. А тут керувати цілим корпусом...
19.06.2025 08:23 Ответить
По суті Білецький - вуличний піздобол, а не командир корпусу. Проте в армії, в якій верховний головнокомандуючий - чотирикратний ухилянт, що не має навіть почесне звання "рядовий" ЗСУ, бо не пройшов навіть карантин, такі варіанти не викликають подив.
19.06.2025 19:37 Ответить
З них більшість це совкові дегенерати з короною на голові які вважають що вони вищий сорт а їхні підлеглі раби
18.06.2025 23:07 Ответить
Я скажу інакше: Не вже все так Х У Й О В О з кадрами?
19.06.2025 10:44 Ответить
В добрий час. З Богом.
18.06.2025 22:48 Ответить
Это правильное решение. Надо назачать ПРОФИ . Да и звание тут не имеет и малейшего значения. Только лучшие профи.
18.06.2025 22:48 Ответить
Профи - это когда без оаыта и образования?
19.06.2025 05:53 Ответить
опыта побольше, чем у кадровых полковников
19.06.2025 10:01 Ответить
вот вот, я и говорю, закрываем все военные вузы, да вообще все вузы закрываем, образование это пережиток прошлого
19.06.2025 12:15 Ответить
А где же подполковник А бристович со спижденным гранатомётом? Абристался? За пределами Украины? Товарищи ЗЕ и Ермак, где ваш радник?
18.06.2025 22:49 Ответить
Дуже специфічний рід військ СБС. Тому і призначення не за військовими званнями, а за знанням справи і результатами роботи.
18.06.2025 22:54 Ответить
новий рід військ
18.06.2025 23:33 Ответить
Цілком за, але цікавить сугубо технічна питання... А в ЗСУ що - вже штаткі відменіли? Як людина зі званням м. л-та може отримати посаду комбрига? Прошу не хейтерить, меня цікавить сугубо процедуальна сторона питання (військови зрозуміють)
18.06.2025 22:57 Ответить
ТВО ...?
18.06.2025 23:04 Ответить
Ммм... Можливо, але не впевнений, по моєму не катит то, занадто великий розрив між посадою та званням
18.06.2025 23:10 Ответить
Якщо ТВО - такого поняття , як "великий розрив між посадою та званням" взагалі не існує ... А там побачим - може він , як Гагарін , з лейтенанта одразу майором стане ...))
П.С - до речі Білецький , свого часу , був лейтенантом , коли вже і комбатом став
18.06.2025 23:16 Ответить
В радянській історії був термін "выдвиженцы". Це стосувалося як наркомів типу Малишева, так і військових. Так, наприклад, Георгій Захаров по прибуттю з Китаю особистим розпорядженням наркома Ворошилова з старших лейтенантів став відразу полковником, а в 30 років був вже командуючим ВПС округу. З завданнями справився. Війшов в історію як командир авіадиавізії, в яку входив підрозділ "Нормандія-Неман". То була історія тих війн. Зараз пишеться нова історія. Але приклади вже були в минулому......
18.06.2025 23:42 Ответить
Где проходил срочную службу и как получил звание лейтенанта пан Билецкий? Может ли армейский лейтенант(если он таковым являлся) получить сразу звание подполковника милиции?
18.06.2025 23:59 Ответить
А до чого тут срочка? Абсолютна більшість офіцерів не служили срочку - або кафедра при цивільному заклад, або курсанти.
19.06.2025 10:04 Ответить
Чотири курсантських роки.
Ви пробували?
Чотири роки майбутній лейтенант навчається в званні рядового.
19.06.2025 12:28 Ответить
Кафедра при цивільному ВУЗі - це один раз в тиждень на протязі чотирьох років ти зранку до вечора навчаєшся військовій справі , як правило вищими офіцерами: від майора до полковника.
19.06.2025 19:41 Ответить
Що тебе не влаштовує? Один єфрейтор командував військами цілої держави і дуже непогано командував. Правда, політик з нього був хренуватий. А ось один чотирикратний Герой України-тьфу!- чотирикратний ухилянт - верховний головнокомандуючий над усіма українськими генералами з їх військовими званнями, університетами і академіями. Правда, і політик з нього хренуватий і верховний головнокомандуючий теж. Чому ти не обурюєшся до глибини душі?
18.06.2025 23:11 Ответить
Джон, той ефрейтор очень плохо кончил, если что.
18.06.2025 23:27 Ответить
Бо політик з нього був хренуватий: рішив воювати з цілим світом.
18.06.2025 23:31 Ответить
а у Адольфа Гитлера також звання було єфрейтор . Якщо оцінили за особистими якостями молодшого лейтенанта та довірили командувати данним підрозділом . то не нам судити
18.06.2025 23:15 Ответить
З точки зору процедури призначення знайдеться рішення.Я був старшим солдатом,а призначили тво командира взводу,на лейтенантську посаду.В нас врешті летенант Баканов був на генеральській посаді голови СБУ.
18.06.2025 23:20 Ответить
Але за 3 роки війни та щоденних боїв криси могли підтягнути до відповідного звання.
Він на вчора командував батальйоном - мав бути мінімум капітаном, бо комбат - це майорська посада. Чому він не капітан - питання до штабних крисів.
18.06.2025 23:43 Ответить
Не хейт, але в цій війні багато таких "технічних питань". Ще якихось пару років в усьому світі ніхто не уявляв, що малесенький фпв-дрон вартістю пару сотень доларів (про який до війни взагалі мало хто чув), здатний уразити танк вартістю декілька сотень тисяч доларів. Це ж цілий танк, броня, з купою снарядів та патронів ! А тепер ті танки навіть виїзжати бояться через дрони. В бізнесі молода креативна людина може вивести компанію на новий рівень, очоливши штат з сотні 50-річних "досвідчених, з вислугою років". В армії-так само. Мадяр до війни займався хлібом, а Кліма був спортсменом. Час нестандартних рішень. І якщо в звичайних підрозділах це складно зробити-то СБС-новий рід військ. Тут нехай хоч молодший сержант командує на даний час, а підлеглі його керуючим називають, аби був результат. А результат є, тому що дрони змінили хід цієї війни. Формуванням штаток можна зайнятися вже після війни.
19.06.2025 00:38 Ответить
Все воно, наче так. Але життєвий досвід не купиш і він приходить з роками. Це дуже важливо при управлінні людьми. Побачимо
19.06.2025 07:48 Ответить
в досвід рік війни можна і треба зараховувати з коефіцієнтом 10. А кадрові ухилянти, що лежать на тилових посадах по 20 років та крисять майно, повинні вважатись без досвіду взагалі і переводитись в стрільці.
19.06.2025 10:07 Ответить
якби всі призначення в армії робили ті хто перед цим був на тому місці армія б поволі але все ж почала розвертатися в бік ефективности та правильности.
бо людина яка краще всіх знає що їй не вистачало на посаді краще за всіх знає кого на ту посаду призначити.
звісно, бувають виключення з правил але бровді як ейчар кращий аніж сирський.
18.06.2025 23:07 Ответить
Новина гарна .
З єдиним "але" , як і все у нас - чому так не робили з 2014 ...? Коли ті , хто по 20 років висиджував собі "вислугу років" , а коли почалася війна виявився взагалі , до неї , не готовий - чому тоді не висували на керівні посади тих , хто хотів і вмів воювати ?
18.06.2025 23:08 Ответить
Респект и уважуха, "Кліма"!!!!)))
Вдалих польотів "Птахи", наснаги "Мадяру"!!!!!
18.06.2025 23:14 Ответить
Суки за 3 роки війни хлопця в званні не підвищили.
18.06.2025 23:18 Ответить
Некогда было, да он и не Абристович или Киева, если что,! На тех звания сыпались, как из рога изобилия.
18.06.2025 23:29 Ответить
Мабуть інколи незручний......
18.06.2025 23:55 Ответить
Супер!
Давай далі!
Маю надію що так буде скрізь і весь час.
І так, срочка 96-97- ненавиджу,
старих брехливих шакалів-офіцерів.
18.06.2025 23:19 Ответить
йомайо!
Скільки ж тут хвореньких зібралося.
Адміни. Я вимушений потурбувати вас.
Почистіть, будь ласка, якщо вам буде не тяжко.
18.06.2025 23:23 Ответить
Не будемо зупинятись на досягнутому.
Сподіваюсь, у шановного пана Бровді є багато гарних кандидатів
на посаду командира бригади.
Думаю, невдовзі буде призначений командир бригади зі званням єфрейтор.
А начальником штабу - Зінка.
Який верховний - таке й військо.
19.06.2025 03:16 Ответить
Застрелить дурко обісране... ти просто чмо недолуге і під@р....
19.06.2025 06:48 Ответить
Військові виші можна закривати, військова освіта більше не потрібна.
19.06.2025 05:08 Ответить
Це його КЛІМАНТІНИ наводять жах на кацапів....ЧЕСТЬ......
19.06.2025 06:46 Ответить
Не вже все так Х У Й О В О з кадрами?
19.06.2025 10:43 Ответить
 
 