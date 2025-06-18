Командиром 414-й бригады "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей Клименко
Командиром 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей "Клима" Клименко.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
"Имею честь сообщить: лучший из лучших, основатель и командир самой продуктивной в мире команды ударных БПЛА "Клима-Team" ПМ, с сегодняшнего дня - комбриг 414-й ОБр БПС "Птахи Мадяра", - говорится в сообщении.
Бровди подчеркнул уникальность этого назначения: "И да, это, пожалуй, первый в современной истории ВСУ командир бригады - младший лейтенант".
Командувас СБС охарактеризовал "Климу" как "играющего тренера", одного из первых 27 бойцов "Птахів Мадяра".
В мирной жизни Андрей Клименко был спортсменом и тренером, абсолютным Чемпионом мира по тхэквондо ITF. С началом полномасштабного вторжения стал в ряды войска добровольцем, прошел путь от стрелка ТРО до "летающего" комбата".
П.С - до речі Білецький , свого часу , був лейтенантом , коли вже і комбатом став
Ви пробували?
Чотири роки майбутній лейтенант навчається в званні рядового.
Він на вчора командував батальйоном - мав бути мінімум капітаном, бо комбат - це майорська посада. Чому він не капітан - питання до штабних крисів.
бо людина яка краще всіх знає що їй не вистачало на посаді краще за всіх знає кого на ту посаду призначити.
звісно, бувають виключення з правил але бровді як ейчар кращий аніж сирський.
З єдиним "але" , як і все у нас - чому так не робили з 2014 ...? Коли ті , хто по 20 років висиджував собі "вислугу років" , а коли почалася війна виявився взагалі , до неї , не готовий - чому тоді не висували на керівні посади тих , хто хотів і вмів воювати ?
Вдалих польотів "Птахи", наснаги "Мадяру"!!!!!
Давай далі!
Маю надію що так буде скрізь і весь час.
І так, срочка 96-97- ненавиджу,
старих брехливих шакалів-офіцерів.
Скільки ж тут хвореньких зібралося.
Адміни. Я вимушений потурбувати вас.
Почистіть, будь ласка, якщо вам буде не тяжко.
Сподіваюсь, у шановного пана Бровді є багато гарних кандидатів
на посаду командира бригади.
Думаю, невдовзі буде призначений командир бригади зі званням єфрейтор.
А начальником штабу - Зінка.
Який верховний - таке й військо.