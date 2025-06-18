Командиром 414-й бригады "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей Клименко

Командиром 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" стал младший лейтенант Андрей "Клима" Клименко.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Имею честь сообщить: лучший из лучших, основатель и командир самой продуктивной в мире команды ударных БПЛА "Клима-Team" ПМ, с сегодняшнего дня - комбриг 414-й ОБр БПС "Птахи Мадяра", - говорится в сообщении.

Бровди подчеркнул уникальность этого назначения: "И да, это, пожалуй, первый в современной истории ВСУ командир бригады - младший лейтенант".

Командувас СБС охарактеризовал "Климу" как "играющего тренера", одного из первых 27 бойцов "Птахів Мадяра".

В мирной жизни Андрей Клименко был спортсменом и тренером, абсолютным Чемпионом мира по тхэквондо ITF. С началом полномасштабного вторжения стал в ряды войска добровольцем, прошел путь от стрелка ТРО до "летающего" комбата".

