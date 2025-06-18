Командиром 414-ї бригади "Птахи Мадяра" став молодший лейтенант Андрій Клименко
Командиром 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" став молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
"Маю честь повідомити: кращий з кращих, засновник та Командир найпродуктивнішої у світі Команди ударних бпла "Кліма-Team" ПМ, від сьогодні - комбриг 414 обр бпс Птахи Мадяра", — йдеться у повідомленні.
Бровді підкреслив унікальність цього призначення: "І так, це мабуть перший у сучасній історії ЗСУ командир бригади - молодший лейтенант".
Командувач СБС охарактеризував "Кліму" як "граючого тренера", одного з перших 27 бійців "Птахів Мадяра".
У мирному житті Андрій Клименко був спортсменом та тренером, абсолютним Чемпіоном світу з тхеквондо ITF. З початком повномасштабного вторгнення став до лав війська добровольцем, пройшов шлях від стрільця ТРО до "літаючого" комбата.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.С - до речі Білецький , свого часу , був лейтенантом , коли вже і комбатом став
Ви пробували?
Чотири роки майбутній лейтенант навчається в званні рядового.
Він на вчора командував батальйоном - мав бути мінімум капітаном, бо комбат - це майорська посада. Чому він не капітан - питання до штабних крисів.
бо людина яка краще всіх знає що їй не вистачало на посаді краще за всіх знає кого на ту посаду призначити.
звісно, бувають виключення з правил але бровді як ейчар кращий аніж сирський.
З єдиним "але" , як і все у нас - чому так не робили з 2014 ...? Коли ті , хто по 20 років висиджував собі "вислугу років" , а коли почалася війна виявився взагалі , до неї , не готовий - чому тоді не висували на керівні посади тих , хто хотів і вмів воювати ?
Вдалих польотів "Птахи", наснаги "Мадяру"!!!!!
Давай далі!
Маю надію що так буде скрізь і весь час.
І так, срочка 96-97- ненавиджу,
старих брехливих шакалів-офіцерів.
Скільки ж тут хвореньких зібралося.
Адміни. Я вимушений потурбувати вас.
Почистіть, будь ласка, якщо вам буде не тяжко.
Сподіваюсь, у шановного пана Бровді є багато гарних кандидатів
на посаду командира бригади.
Думаю, невдовзі буде призначений командир бригади зі званням єфрейтор.
А начальником штабу - Зінка.
Який верховний - таке й військо.