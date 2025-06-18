Командиром 414-ї бригади "Птахи Мадяра" став молодший лейтенант Андрій Клименко

Командиром 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" став молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь повідомити: кращий з кращих, засновник та Командир найпродуктивнішої у світі Команди ударних бпла "Кліма-Team" ПМ, від сьогодні - комбриг 414 обр бпс Птахи Мадяра", — йдеться у повідомленні.

Бровді підкреслив унікальність цього призначення: "І так, це мабуть перший у сучасній історії ЗСУ командир бригади - молодший лейтенант".

Командувач СБС охарактеризував "Кліму" як "граючого тренера", одного з перших 27 бійців "Птахів Мадяра".

У мирному житті Андрій Клименко був спортсменом та тренером, абсолютним Чемпіоном світу з тхеквондо ITF. З початком повномасштабного вторгнення став до лав війська добровольцем, пройшов шлях від стрільця ТРО до "літаючого" комбата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація пілотів ворожих дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем, - Бровді