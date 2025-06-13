Ліквідація пілотів ворожих дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем, - Бровді
Пошук та ліквідація ворожих пілотів дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем ЗСУ.
Про це заявив командувач СБС майор Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
"Пошук та ліквідація ворожих пілотів - наша найпріоритетніша задача. Рішенням Кабміна тепер за кожного пораненого російського пілота буде нараховуватися 15 балів, як за 3,5 танки, а кожного вбитого — 25 балів, як за 6 танків", — розповів Бровді.
За кожного знищеного російського дронаря наші пілоти зможуть отримати або 5 FPV-дронів з тепловізійною камерою, або 19 звичайних FPV-дронів.
"Лави ворога щомісяця поповнюються приблизно на 35 тисяч, у той же час верифікувати вдається ліквідацію десь 18-22 тисяч. Цей надлишок створює проблему, якщо його не зачищати. Наша ціль — вийти на рівень ураження 35 тисяч російських солдатів щомісяця", — заявив командувач СБС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але запізнілі.
на два роки.
але хай хоч так.
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!!
Плата за посаду...
Але то нічого, аби діло робилося!!!