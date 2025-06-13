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Новини Дрони проти окупантів
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Ліквідація пілотів ворожих дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем, - Бровді

командувач СБС майор Роберт Бровді Мадяр

Пошук та ліквідація ворожих пілотів дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це заявив командувач СБС майор Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

"Пошук та ліквідація ворожих пілотів - наша найпріоритетніша задача. Рішенням Кабміна тепер за кожного пораненого російського пілота буде нараховуватися 15 балів, як за 3,5 танки, а кожного вбитого — 25 балів, як за 6 танків", — розповів Бровді.

За кожного знищеного російського дронаря наші пілоти зможуть отримати або 5 FPV-дронів з тепловізійною камерою, або 19 звичайних FPV-дронів.

"Лави ворога щомісяця поповнюються приблизно на 35 тисяч, у той же час верифікувати вдається ліквідацію десь 18-22 тисяч. Цей надлишок створює проблему, якщо його не зачищати. Наша ціль — вийти на рівень ураження 35 тисяч російських солдатів щомісяця", — заявив командувач СБС.

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Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (21) Сили безпілотних систем (111)


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Топ коментарі
+5
Можна оголосити нагороду за голову пілота дронів , щоб ці паскуди боялися в рашку навіть у відпустку їздити щоб не стати трофеєм якогось мігранта .
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13.06.2025 22:42 Відповісти
+4
З Богом, до справи Українці!!
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!!
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13.06.2025 23:11 Відповісти
+4
Чесно кажучи не зрозумів сенсу оцього відео. У мадяра нема як донести накази до підлеглих?
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13.06.2025 23:21 Відповісти
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Ну тут должна и разведка отрабатывать на всех уровнях.
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13.06.2025 22:34 Відповісти
це "парадокс бровді"!! рассел в ах у й є! ))
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13.06.2025 22:34 Відповісти
Можна оголосити нагороду за голову пілота дронів , щоб ці паскуди боялися в рашку навіть у відпустку їздити щоб не стати трофеєм якогось мігранта .
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13.06.2025 22:42 Відповісти
А краще перейняти досвід Ізраїлю- призначити їм великий хворум -всеобуч , як прєвзайті клятого МАДЯРА
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13.06.2025 22:44 Відповісти
слова правильні.
але запізнілі.
на два роки.
але хай хоч так.
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13.06.2025 22:47 Відповісти
пейджеры раздать
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13.06.2025 22:47 Відповісти
У своєму сорому я навіть не знав про ці бали. Тепер зрозуміло чому з одного боку багато відео, а з іншого квадратних кілометрів.
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13.06.2025 22:49 Відповісти
Бали це бонуси. На стандартне забезпечення не впливають.
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13.06.2025 23:19 Відповісти
Під час 2 світової війни був такий льотчик Хартманн. Поки його колеги виконували накази щодо забезпечення наступу або чогось подібного, він набивав фраги. У підсумку він чемпіон, але його армія розгромлена, а країна окупована.
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13.06.2025 23:32 Відповісти
З Богом, до справи Українці!!
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!!
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13.06.2025 23:11 Відповісти
Хіба не головна мета перемогти?(
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13.06.2025 23:12 Відповісти
Чесно кажучи не зрозумів сенсу оцього відео. У мадяра нема як донести накази до підлеглих?
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13.06.2025 23:21 Відповісти
Какой дегенерат это придумал? На складах будет лежать энное количество жизненно необходимых на фронте дронов, и ждать отчётов фиг знает какое количество времени, кому и сколько по баллам досталось? Введите эту ерунду у танкистов - уничтожил танк- держи десяток снарядов и бочку соляры. А денежным вознаграждением никак? В совке, во время 2 МВ, денежная премия полагалась за уничтоженную технику. Получается как в игрухе - у кого лучше екип и ствол, тому и больше лута.
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13.06.2025 23:29 Відповісти
Може дронів мало. Але згоден що такий підхід викликає питання.
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13.06.2025 23:53 Відповісти
Питання до Мадяра, а ти як будеш індефікуфати дронар це, чи звичайний москаль???
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14.06.2025 00:16 Відповісти
Є антени, є розвідка. Досвічені дронарі самі в курсі як що робиться.
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14.06.2025 01:28 Відповісти
Мабуть буде повторювати тези з відосіків Найотлічнішого....
Плата за посаду...
Але то нічого, аби діло робилося!!!
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14.06.2025 01:27 Відповісти
 
 