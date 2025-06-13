Ліквідація пілотів ворожих дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем, - Бровді

Пошук та ліквідація ворожих пілотів дронів стане одним з пріоритетів Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це заявив командувач СБС майор Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

"Пошук та ліквідація ворожих пілотів - наша найпріоритетніша задача. Рішенням Кабміна тепер за кожного пораненого російського пілота буде нараховуватися 15 балів, як за 3,5 танки, а кожного вбитого — 25 балів, як за 6 танків", — розповів Бровді.

За кожного знищеного російського дронаря наші пілоти зможуть отримати або 5 FPV-дронів з тепловізійною камерою, або 19 звичайних FPV-дронів.

"Лави ворога щомісяця поповнюються приблизно на 35 тисяч, у той же час верифікувати вдається ліквідацію десь 18-22 тисяч. Цей надлишок створює проблему, якщо його не зачищати. Наша ціль — вийти на рівень ураження 35 тисяч російських солдатів щомісяця", — заявив командувач СБС.

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