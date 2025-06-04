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Новини Мадяр командувач Сил безпілотних систем
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СБС - "хробачий жах", - новий командувач Роберт Бровді анонсував зміни в Силах безпілотних систем

мадяр

Новий командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) анонсував зміни в структурі роботи СБС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук.

"СБС - хробачий жах. Запізніле, але стрімке становлення роду військ. Слід щось озвучити, а часу бракує. Вже дорогою на Донбас, не туркайте за орфографію", - написав Бровді.

Він навів список першочергових кроків на 100 діб, серед яких негайна імплементація існуючого колективного досвіду.

Читайте: Умєров повідомив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних Сил, ДШВ та Сил безпілотних систем

Протягом наступних 100 днів реалізуються наступні конкретні кроки у Лінії дронів Сил Безпілотних Систем ЗСУ:

  • Прозорі результати без "бла-бла": 6-7 підрозділів СБС Лінії Дронів увійдуть у ТОП-10 за існуючим рейтингом результативності підрозділів БпЛА Сил оборони України.
  • Єдина система: усі підрозділи СБС Лінії Дронів , що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією усіх результатів (червень-липень 2025).
  • 12 шарів впливу СБС на смузі у тактичній та оперативній глибині: негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС Лінії дронів УСІХ 12-ти шарів впливу на ввірену смугу (по прикладу застосування 414 ОБр, в т.ч. РЕР, РЕБ, РЛС, винищувачі ворожих бпла, дистанційне мінування, ешелоноване застосування антишахедових засобів, групи протипілотних заходів, тощо), негайний запуск перепідготовки в/с, компетентне забезпечення засобами, технологіями і системами управління (червень- вересень 2025).
  • Цукерки дорівнює результати. нарощування власного діючого виробництва боєприпасів для компетентного та своєчасного забезпечення, а не за остаточним принципом "воюємо тим, що маємо на залишку". Боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки.
  • Єдиний склад критичних компонентів. Створення єдиного складу постачання та своєчасного забезпечення підрозділівСБС Лінії дронів пакетом 50-ти критичних засобів та компонентів (таких, як StarLink, додаткові акуми до дронів, мобільні РЕБи, компоненти кастомізації FPV та бомберів, периферія, павербанки, пікапи, тощо);
  • НРК-логістика (наземні роботизовані комплекси - як основний засіб логістики БЧ, дронів та периферії до пілотів на позиціях, тощо);
  • ПОПОВНЕННЯ ОС. Єдина для СБС рекрутингова кампанія та БзВП базова + фахова одночасово (аналог вже запровадженої системи підготовки у Лінії Дронів), власна мережа шкіл FPV, бомберів, крила, РЕБ, РЕР, РЛС, винищувачів, НРК, тощо.

"ПІЛОТИ ЛІТАЮТЬ, ВСІ ІНШІ - ПРАЦЮЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ. Ревізія та оптимізація БЧС сил СБС, перекваліфікація та оперативне до навчання не досвідчених чи не боєздатних екіпажів, перепрофілювання по видам льотної діяльності, ревізія мертвих душ, гастролерів, ухилянтів у військовій формі, втомлених та хитрованів", - зазначив командувач СБС.

Дивіться: Оператори дронів із 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у березні уразили понад 5000 цілей та ліквідували щонайменше 1700 окупантів. ВIДЕО

Він також анонсував окремі принципи, на яких формуватиметься робота СБС:

  • Нульова толерантність до корупції чи заробітку ;
  • Нетерпимість та жорсткий контроль у підрозділах до вживання алкоголю і наркотичних речовин;
  • Неухильне виконання жорстких безпекових протоколів;
  • ВС поза політикою;
  • Постійні навчання та тренування;
  • Кожен боєць (кухар, водій, санітар та технік) має щодобовий репорт по результатам відпрацювань (найбільший стимулюючий мотиваційний інструмент відчуття прямої дотичності до боротьби).
  • РАХУЙ-ПЛАНУЙ-ОТРИМУЙ-ВОЮЙ уніфіковані аналіз спроможностей і факту застосування, результатів у розрізі моделей дронів/боєприпасів для здійснення точного планування та реалізації забезпечення.

Також читайте: П’ять відомих військових підрозділів пропонують долучитися до спільного проєкту "Сила дронів" військовим та цивільним. ВIДЕО

"Окремий розділ- застосування БПЛА на стратегічну глибину. Тема чутлива, тому не розписуватиму. Стосується тих, кого це стосується - пріоритети визначено та вже озвучено. R&D (Центр інновацій та впроваджень розробок). Трансформація діючого центру з рівня бригади на рівень забезпечення роду військ і більше (15 моделей вже реалізованих проектів, приблуд та засобів). Командувачу СБС пану Сухаревському "Борсуку" ,нашому колишньому комбригу 59 омпбр, дякую за закладений фундамент та коректну передачу справ. Наказ отримано, наказ виконується. Жодне започатковане Вами раціональне починання не буде зруйноване. Команді управління сьогодні презентовано детальний порядок денний, впевнений про спільну та плідну співпрацю. Поїхав у рідні поля, зустрічатися з кожним Командиром військ СБС. Да, дронами забезпечить держава. Як робить це зараз з усіма спеціалізованими підрозділами. Чорноротих лайножуів та руду іпсо-ковбицю, що знов зʼявилася на горизонті з власною "експердизою", прошу не зволожуватися- ваші фейсбучні висери не мають жодного впливу на нарощування нами знищення ворога у промислових обʼємах", - резюмував Мадяр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" знищили з десяток одиниць бронетехніки окупантів та ліквідували живу силу ворога. ВIДЕО

Нагадаємо Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (19) Сили безпілотних систем (105)


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Топ коментарі
+10
Полковник Червінський теж був на своєму місці, і генерал Марченко, і генерал Павловський, і генерал Кривонос і ряд других патріотів ...
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04.06.2025 21:39 Відповісти
+9
Виглядає классно. Удачі і наснаги.
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04.06.2025 21:31 Відповісти
+6
Написано красиво. Але 1- звідко кошти і матеріали? З будівництва? Сумніваюсь. 2.Єрмак/Сирський дозволять рулити самостійно і допустять до Зєлєнского? Сумніваюсь. Але все ж надіюся, що у пана Роберта вийде. Дуже надіюсь. З Богом!
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04.06.2025 21:34 Відповісти
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Кто то должен "чистить авгиевы конюшни".
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04.06.2025 21:29 Відповісти
Хробачий жах переходить на новий рівень!
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04.06.2025 21:31 Відповісти
Виглядає классно. Удачі і наснаги.
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04.06.2025 21:31 Відповісти
Це майбутній президент Угорщини!
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04.06.2025 21:32 Відповісти
А ти запитай його, чи він згоден проміняти Україну на Х...зна що??????
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04.06.2025 21:37 Відповісти
Закарпатський командир "Мадяр" планує емігрувати після війни

Командир 414-ї бригади БПЛА, відомий під псевдонімом Мадяр (Роберт Бровді), заявив, що після завершення війни планує виїхати з України. Причиною такого рішення є відсутність віри в позитивні зміни в країні. Мадяр вважає, що в умовах, які існують на даний момент, Україна не зможе подолати політичне протистояння та об'єднатися навколо ідеї побудови сильної демократичної держави.

У своїй заяві він підкреслив, що не бачить себе в політиці, яка, на його думку, є чуждою для нього. Більше того, Мадяр хоче захистити своїх побратимів від політичних інтриг, щоб вони не були залучені до подій під стінами Верховної Ради чи місцевих рад.

Після війни командир планує виїхати за кордон, де хоче відкрити власний бізнес. Він також розглядає можливість залучення до цього бізнесу своїх бойових товаришів, щоб допомогти їм подолати посттравматичний синдром та психологічні наслідки війни.
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04.06.2025 21:38 Відповісти
Ну це свідчить ,що Мадяр твереза людина який сприймає реальність такою як є ,а не барбершопний медіавоїн космонавт який літає в космосі перемох і штовхає патріотичні речі з думкою про вибори.
До речі саме тому Мадяра і поставили на цю посаду - бо він не піде на вибори. Інакше його б і на гарматний постріл зелені на цю посаду не підпустили б...
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04.06.2025 21:48 Відповісти
Джерело інформації можна?
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04.06.2025 22:00 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=652062747779516
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04.06.2025 22:05 Відповісти
на ютубі шукайте його розлоге інтерв'ю, там всього десь година.
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04.06.2025 22:10 Відповісти
майте на увазі що в цілому це висмикнуто з контексту
свої заяви Мадяр робив в контексті небажання участі в політиці після війни
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04.06.2025 22:26 Відповісти
молодець , успіхів у всіх ціх нелегких справах...
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04.06.2025 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Bmen435OHhE

Ватний стогін - Мадярофобія у рашистів
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04.06.2025 22:03 Відповісти
Написано красиво. Але 1- звідко кошти і матеріали? З будівництва? Сумніваюсь. 2.Єрмак/Сирський дозволять рулити самостійно і допустять до Зєлєнского? Сумніваюсь. Але все ж надіюся, що у пана Роберта вийде. Дуже надіюсь. З Богом!
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04.06.2025 21:34 Відповісти
Не бщ**ди
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04.06.2025 21:53 Відповісти
Військовий на своєму місці
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04.06.2025 21:35 Відповісти
Полковник Червінський теж був на своєму місці, і генерал Марченко, і генерал Павловський, і генерал Кривонос і ряд других патріотів ...
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04.06.2025 21:39 Відповісти
Ну з Богом " Мадяр "!!! Що б тобі все вдалося!!! І добре ти висказався про цю суку беззззубу!!!
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04.06.2025 21:35 Відповісти
Єдиний склад критичних компонентів.

Надеюсь это не какое-то одно, большое помещение будет... А то координаты быстро узнают.
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04.06.2025 21:37 Відповісти
Звичайно що ні.Зараз єдиний склад у компі,а не фізично в одному місці.Навіть МТЗ батальйону розсереджене по купі ничок.
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04.06.2025 22:05 Відповісти
Порадував перший пункт . Може хоч Мадяр введе принцип - БЕЗ БРЕХНІ. ПРОЗОРІ РЕЗУЛЬТАТИ БЕЗ БЛА-БЛА
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04.06.2025 21:39 Відповісти
Ну ОК. Подививмся. Мадяр своїми відосіками конечно добряче навчив бурятів, ну такє. У нас з Зельмана все сплошной пиар, цирк та клоунада, інакше не можна і донатів не буде.
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04.06.2025 21:39 Відповісти
Отже, впроваджуються щоденні рапорти для кухарів, техніків, водіїв? Про проведену роботу. В паперовову вигляді чи електронному?
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04.06.2025 21:39 Відповісти
коментуєте до того, як уважно прочитали або зрозуміли прочитане
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04.06.2025 22:00 Відповісти
Да как он мог покуситься на святое для дерьмака, зеленского и совковой команды сырского? На коррупцию ногу поднял!!!!
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04.06.2025 21:41 Відповісти
Это всего лишь красивые слова... Вряд ли бы его кандидатуру вообще рассматривали, если бы посчитали нелояльным.
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04.06.2025 21:50 Відповісти
Портновські на посадах, з групою осіб з урядового кварталу, так загедзяють мозги Українцю, щоб він і не займався службовою справою!
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04.06.2025 21:48 Відповісти
Попутного вітру… й щоб сонце очі не сліпило…
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04.06.2025 21:48 Відповісти
І щоб "зелень" сонце не затуляло ..
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04.06.2025 21:50 Відповісти
Побільше б таких командувачів як Мадяр та поменьше генералів совків.
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04.06.2025 21:52 Відповісти
Це якась дурня. Чим більше бюрократії, тим менше часу для нормального виконання службових обов'язків і відпочинку.

"Кожен боєць (кухар, водій, санітар та технік) має щодобовий репорт по результатам відпрацювань (найбільший стимулюючий мотиваційний інструмент відчуття прямої дотичності до боротьби)."

Джерело: https://censor.net/ua/n3556189
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04.06.2025 21:56 Відповісти
прочитав - не зрозумів - прокмоентував.

у багатьох так один крок до чорноротого лайножуя
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04.06.2025 22:02 Відповісти
Що означає щоденний рапорт для кухаря, санітара, техніка, бійця?
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04.06.2025 22:07 Відповісти
в 414 вони вже давно мають жоденні внутрішні щоденні репорти з результатами від пілотів.
для побудови командної атомсфери
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04.06.2025 22:09 Відповісти
Кухарям це для чого?
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04.06.2025 22:11 Відповісти
де тут смайл фейспалму
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04.06.2025 22:12 Відповісти
Не вистачає словарного запасу для формулювання своїх думок?
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04.06.2025 22:14 Відповісти
тепер хочете обговорити корпоративні правила в 414 обрбпс і їх доцільність?

я звернув вашу увагу не те, що ви коментуєте, не зрозумівши змісту написаного.
так і відбувається 70% зради -аби щось навалити, а про що там я читав хз, або ж поясніть мені раз такі розумні
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04.06.2025 22:17 Відповісти
не від них, а для них
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04.06.2025 22:11 Відповісти
Доречі, Вадим Сухаревський, професійний, досвідчений військовий, якого Зе і Си замінили на Мадяра, має свій погляд на розвиток Сил безпілотних систем.
Цікаво чим підхід Сухаревського не влаштував Зермаків.

"Сухаревський пояснив, чого його вирішили звільнити з посади командувача СБС
"На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду.""
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04.06.2025 22:06 Відповісти
Выплатить за пидписання контракту, 24 тысячи))), пане хробак)))
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04.06.2025 21:56 Відповісти
М адяра б ніколи б не призначили б на цю посаду ,якби в нього не було б твердої позиції не брати участь у виборах. Зелені клептократи страшно бояться вмілих та шанованих командирів - які користуються повагою військових та народу .
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04.06.2025 22:01 Відповісти
Довго не протягне. Ефективно і без реверансів робить свою справу
Наверху таких не *******
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04.06.2025 22:03 Відповісти
Ну що Роберте - з Богом
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04.06.2025 22:28 Відповісти
 
 