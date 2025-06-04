СБС - "хробачий жах", - новий командувач Роберт Бровді анонсував зміни в Силах безпілотних систем

Новий командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) анонсував зміни в структурі роботи СБС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук.

"СБС - хробачий жах. Запізніле, але стрімке становлення роду військ. Слід щось озвучити, а часу бракує. Вже дорогою на Донбас, не туркайте за орфографію", - написав Бровді.

Він навів список першочергових кроків на 100 діб, серед яких негайна імплементація існуючого колективного досвіду.

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Протягом наступних 100 днів реалізуються наступні конкретні кроки у Лінії дронів Сил Безпілотних Систем ЗСУ:

Прозорі результати без "бла-бла" : 6-7 підрозділів СБС Лінії Дронів увійдуть у ТОП-10 за існуючим рейтингом результативності підрозділів БпЛА Сил оборони України.

: 6-7 підрозділів СБС Лінії Дронів увійдуть у ТОП-10 за існуючим рейтингом результативності підрозділів БпЛА Сил оборони України. Єдина система : усі підрозділи СБС Лінії Дронів , що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією усіх результатів (червень-липень 2025).

: усі підрозділи СБС Лінії Дронів , що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією усіх результатів (червень-липень 2025). 12 шарів впливу СБС на смузі у тактичній та оперативній глибині: негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС Лінії дронів УСІХ 12-ти шарів впливу на ввірену смугу (по прикладу застосування 414 ОБр, в т.ч. РЕР, РЕБ, РЛС, винищувачі ворожих бпла, дистанційне мінування, ешелоноване застосування антишахедових засобів, групи протипілотних заходів, тощо), негайний запуск перепідготовки в/с, компетентне забезпечення засобами, технологіями і системами управління (червень- вересень 2025).

на смузі у тактичній та оперативній глибині: негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС Лінії дронів УСІХ 12-ти шарів впливу на ввірену смугу (по прикладу застосування 414 ОБр, в т.ч. РЕР, РЕБ, РЛС, винищувачі ворожих бпла, дистанційне мінування, ешелоноване застосування антишахедових засобів, групи протипілотних заходів, тощо), негайний запуск перепідготовки в/с, компетентне забезпечення засобами, технологіями і системами управління (червень- вересень 2025). Цукерки дорівнює результати. нарощування власного діючого виробництва боєприпасів для компетентного та своєчасного забезпечення, а не за остаточним принципом "воюємо тим, що маємо на залишку". Боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки.

нарощування власного діючого виробництва боєприпасів для компетентного та своєчасного забезпечення, а не за остаточним принципом "воюємо тим, що маємо на залишку". Боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки. Єдиний склад критичних компонентів. Створення єдиного складу постачання та своєчасного забезпечення підрозділівСБС Лінії дронів пакетом 50-ти критичних засобів та компонентів (таких, як StarLink, додаткові акуми до дронів, мобільні РЕБи, компоненти кастомізації FPV та бомберів, периферія, павербанки, пікапи, тощо);

Створення єдиного складу постачання та своєчасного забезпечення підрозділівСБС Лінії дронів пакетом 50-ти критичних засобів та компонентів (таких, як StarLink, додаткові акуми до дронів, мобільні РЕБи, компоненти кастомізації FPV та бомберів, периферія, павербанки, пікапи, тощо); НРК-логістика (наземні роботизовані комплекси - як основний засіб логістики БЧ, дронів та периферії до пілотів на позиціях, тощо);

ПОПОВНЕННЯ ОС. Єдина для СБС рекрутингова кампанія та БзВП базова + фахова одночасово (аналог вже запровадженої системи підготовки у Лінії Дронів), власна мережа шкіл FPV, бомберів, крила, РЕБ, РЕР, РЛС, винищувачів, НРК, тощо.

"ПІЛОТИ ЛІТАЮТЬ, ВСІ ІНШІ - ПРАЦЮЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ. Ревізія та оптимізація БЧС сил СБС, перекваліфікація та оперативне до навчання не досвідчених чи не боєздатних екіпажів, перепрофілювання по видам льотної діяльності, ревізія мертвих душ, гастролерів, ухилянтів у військовій формі, втомлених та хитрованів", - зазначив командувач СБС.

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Він також анонсував окремі принципи, на яких формуватиметься робота СБС:

Нульова толерантність до корупції чи заробітку ;

Нетерпимість та жорсткий контроль у підрозділах до вживання алкоголю і наркотичних речовин;

Неухильне виконання жорстких безпекових протоколів;

ВС поза політикою;

Постійні навчання та тренування;

Кожен боєць (кухар, водій, санітар та технік) має щодобовий репорт по результатам відпрацювань (найбільший стимулюючий мотиваційний інструмент відчуття прямої дотичності до боротьби).

РАХУЙ-ПЛАНУЙ-ОТРИМУЙ-ВОЮЙ уніфіковані аналіз спроможностей і факту застосування, результатів у розрізі моделей дронів/боєприпасів для здійснення точного планування та реалізації забезпечення.

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"Окремий розділ- застосування БПЛА на стратегічну глибину. Тема чутлива, тому не розписуватиму. Стосується тих, кого це стосується - пріоритети визначено та вже озвучено. R&D (Центр інновацій та впроваджень розробок). Трансформація діючого центру з рівня бригади на рівень забезпечення роду військ і більше (15 моделей вже реалізованих проектів, приблуд та засобів). Командувачу СБС пану Сухаревському "Борсуку" ,нашому колишньому комбригу 59 омпбр, дякую за закладений фундамент та коректну передачу справ. Наказ отримано, наказ виконується. Жодне започатковане Вами раціональне починання не буде зруйноване. Команді управління сьогодні презентовано детальний порядок денний, впевнений про спільну та плідну співпрацю. Поїхав у рідні поля, зустрічатися з кожним Командиром військ СБС. Да, дронами забезпечить держава. Як робить це зараз з усіма спеціалізованими підрозділами. Чорноротих лайножуів та руду іпсо-ковбицю, що знов зʼявилася на горизонті з власною "експердизою", прошу не зволожуватися- ваші фейсбучні висери не мають жодного впливу на нарощування нами знищення ворога у промислових обʼємах", - резюмував Мадяр.

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Нагадаємо Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.